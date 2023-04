iPad 2024 wohl mit OLED-Ätz-Technologie – was das bedeutet

Ein neuer Bericht über die Lieferkette bestätigt frühere Gerüchte, denen zufolge Apple bei der Veröffentlichung des iPad Pro im Jahr 2024 eine neue hybride OLED-Ätztechnologie einsetzen wird.

Dies soll es ermöglichen, dass die Apple-Tablets dünner werden, berichtet “Apple Insider” mit einem Hinweis auf das koreanische “The Elec”, welches erfahren haben will, dass LG bereits solche Displays für Apple entwickelt. Dieses Hybrid-OLED-Panel verwende ein Glassubstrat wie bei einem starren OLED-Panel, aber mit einer Dünnfilmverkapselung (TFE) wie bei einem flexiblen OLED-Panel, heißt es dort.

LG entwickelt Hybrid-OLED-Panel

LG Display entwickelt demnach gemeinsam mit dem Production Engineering Research Institute (PRI) von LG Electronics eine Ätz-Technologie, bei der das Glassubstrat gleichzeitig geätzt und in Zelleneinheiten geschnitten wird. Bei herkömmlichen starren OLED-Panels werden laut der Beschreibung zwei Glassubstrate verwendet, bei einem Hybrid-OLED-Panel wird das obere Glassubstrat durch TFE ersetzt. Dadurch wird das Panel dünner. Das verbleibende untere Glassubstrat wird von 0,5 Millimeter auf 0,2 Millimeter noch dünner geätzt, so “The Elec”.

Damit nun das Glassubstrat als ”ultradünnes Glas” beim Transport zum nächsten Prozess in der Produktionslinie nicht bricht, will LG Display den Transportprozess einfach überspringen und das Glas in einem Arbeitsgang ätzen und schneiden. Die neue Technologie könnte ab seiner ersten OLED-Produktlinie der Generation 8 eingesetzt werden. Die OLED-Panels, die für die Markteinführung von Apples iPads im nächsten Jahr entwickelt werden, werden in der aktuellen Gen 6 OLED-Linie des Unternehmens hergestellt und verwenden das vorherige Verfahren.

Samsung soll Nase vorn haben

Dagegen hat Samsung Display schon früher als LG Display mit der Entwicklung der neuen Ätz-Technologie begonnen und werde sie sofort für die iPad-OLED-Panels einsetzen, die es in seiner OLED-Linie Gen 6 herstellen wird. Apple plant die Verwendung von OLED-Panels demnach mit zwei Emissionsschichten, auch bekannt als T”wo-Stack-”Tandem, und Dünnschichttransistoren (TFT) aus polykristallinem Niedertemperaturoxid (LTPO). Samsung Display ist bei den LTPO-OLED-Panels führend, da es die meisten davon bereits für Apple zur Verwendung in iPhones hergestellt hat.

“The Elec” hat laut “Apple Insider” eine ”gemischte Erfolgsbilanz bei Geschichten über Apple”. Bei Fragen zur Lieferkette, wie in diesem Fall, weise es eine gute Bilanz vor, bei Apples spezifischen Plänen oder beim Ziehen von Schlüssen aus den Daten, die sie innerhalb der Lieferkette sammelt, deutlich schlechter. Insofern ist wohl mit einer solchen Entwicklung fast zu rechnen, es fragt sich nur, wann und wer die iPads damit und ob schon 2024 beliefern wird.