Apples Sparkonto für Apple Card gestartet – mit 4,15 % Zinsen

Apple und Goldman Sachs gaben heute bekannt, dass Apple-Card-Kunden in den USA können noch ein zusätzliches Sparkonto eröffnen können. Apple hat bereits auf der vergangenen WWDC 2022 einen Ausbau der Apple-Card-Funktionen, darunter Apple Pay Later, eine Art Ratenzahlung im Apple Wallet. Das neue Sparkonto hat Apple offiziell im Oktober 2022 angekündigt.

Das Sparbuch von Apple und Goldman Sachs geht in die andere Richtung: Damit sind Einsparungen von Daily Cash mit recht hohen Zinsen von 4,15 Prozent vom jährlichen Effektivertrag möglich. Daily Cash sind wiederum Rückzahlungen bei Käufen mit der Apple Card (vergleichbar mit Cashback verschiedener Anbieter hierzulande) bei bestimmten Anbietern, vor allem Apple bewirbt eigene Produkte mit drei Prozent Rückzahlung von dem Ausgangswert.

Ab heute haben Nutzerinnen und Nutzer der Apple Card die Wahl, wohin sie die erhaltenen Rückzahlungen befördern: Entweder auf das eigene Apple-Cash-Konto und zurück in den Kreislauf oder auf das neue Sparbuch mit den versprochenen Zinsen.

Goldman Sachs erlaubt es zudem, das neue Sparbuch-Konto nicht nur mit Daily-Cash-Rückzahlungen zu befüllen. Kunden können Geld auch aus anderen Quellen dorthin übertragen, die Grenze liegt beim Maximum von 250.000 US-Dollar. Um das Sparkonto zu eröffnen, muss die Nutzerin oder der Nutzer bereits eine Apple Card besitzen, einen Wohnsitz in den USA haben und über 18 Jahre alt sein. Die neue Funktion läuft auf iPhones ab iOS 16.4.

Die neue Sparkonto-Funktion bewegt Apple immer mehr in Richtung Online-Bank, schließlich kann man mit der Apple Card in den USA in der Wallet-App recht vieles erledigen, wie mit einem herkömmlichen Konto auch. Laut Berichten des gut informierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman haben die Entwickler bei Apple ein komplett neues System für Finanzdienstleistungen unter iOS schaffen müssen, weshalb Apple Pay Later nicht sofort im Herbst starten konnte.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 GB polarstern