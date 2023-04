Macwelt am Morgen: 19.4.23 – Regeln empirischer Art

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Vor gut vier Wochen starb im Alter von 94 Jahren der Ingenieur und Unternehmer Gordon Moore, einer der drei Gründer des Chip-Herstellers Intel. Sein Vermächtnis ist eine empirische Regel, die nach ihm benannt wurde und die er in einem Betrag für die Zeitschrift „Electronics“ am 19. April 1965 vorstellte: Die Komplexität integrierter Schaltkreise – das „In“ in „Intel“ – würde exponentiell wachsen.

Das Moore’sche Gesetz ist kein Naturgesetz und ein wenig Auslegungssache. Ist mit „Komplexität“ die Anzahl der Transistoren auf einem Chip gemeint oder ihre Dichte? Wie ist die Verdoppelungszeit, beträgt sie 12, 18 oder 24 Monate?

Da sich die Industrie aber an die Regele hält, die teilweise eine self-fulfilling-prophecy ist, gilt sie auch heute noch ungefähr. Gordon Moore hatte vor 15 Jahren selbst ein Ende für Anfang bis Mitte der Zwanziger gesehen, Intel sieht noch bis in die 30er Chancen des exponentiellen Wachstums. Das wird in jedem Fall an seine Grenzen stoßen, denn vor allem die stete Verkleinerung von Strukturgrößen haben es gültig erhalten. Die Industrie steht jetzt an der Schwelle zum 3nm-Prozess, recht viel kleiner wird es aber nicht mehr gehen. Unterhalb von etwa einem Nanometer kann man Leiterbahnen nicht mehr in der erforderten Logik voneinander trennen, Ladungen nehmen aufgrund ihrer Quanteneigenschaften dann mehrere Wege gleichzeitig oder „Tunneln“ einfach von einem Transistor zum anderen, was sie nicht sollten.

Trotz Gültigkeit des Moore’schen Gesetzes wird der Mac nicht alle 12 bis 24 Monate doppelt so schnell, seine jüngsten Leistungssprünge waren etwas weniger vorhersagbar. Vor allem brachte der Umstieg von Moore’s Intel auf eigene Chips, die auf Designs von ARM beruhen, den Mac Anfang der 20er auf ein neues Niveau, der Sprung von M1 auf M2 fiel deutlich geringer aus und enttäuschte an sich nur die Leute, die mehr Erwartung an die Prozessorenentwicklung hatten als Wissen über dieselbe. Der M3 hingegen, der echte Fortschritte bei der Komplexität der integrierten Schaltkreise bringen dürfte, sollte seinen Vorgänger wieder deutlicher in den Schatten stellen. Wir können es kaum erwarten, den Realitätscheck zu machen.

Was wir auch kaum erwarten können, ist eine Innovation Apples, die weniger mit Hardware zu tun hat, Seit dieser Woche können Kunden der Apple Card auf dieser auch ein Sparguthaben pflegen. Vor allem der Cash-Back aus Transaktionen mit der Karte soll sich verzinsen, derzeit mit 4,15 Prozent, aber auch Bargeld aus anderen Quellen kann man zur Seite legen und ihm beim Wachstum zusehen, wenn man es nicht ausgibt. Apple wird immer mehr zur Bank, zum eigenen Nutzen. Denn das gesparte Geld könnte ja auch als Anzahlung für den nächsten Mac dienen, dessen Preise ebenso wachsen – wenn auch nicht exponentiell.