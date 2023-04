Apple verkauft diesen veralteten Mac Pro für 6.000 Euro

Während wir ungeduldig warten, dass Apple endlich einen neuen Mac Pro mit Apple-Silizium veröffentlicht (Versprochen ist versprochen!), können wir in Erinnerungen an die Mac Pros von früher schwelgen. Und der Mac Pro, den Mac-Benutzer so gerne hassen, ist der Mac Pro von 2013, der wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Mülleimer und der Abneigung, die die Benutzer ihm entgegenbrachten, liebevoll “Mülleimer”-Mac genannt wurde.

Aber mit der Zeit haben sich diese Gefühle in Wertschätzung gewandelt, und vielleicht gefällt er Ihnen inzwischen so gut, dass Sie sich einen kaufen möchten. Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Sie können immer noch einen 2013er Mac Pro direkt bei Apple kaufen, mit einer einjährigen Vollgarantie. Kleiner Haken: Sie müssen dazu in UK einkaufen, es kommen also Transport und Zoll-Kosten noch dazu.

Aber wenn es denn unbedingt sein muss, besuchen Sie den Apple Refurbished and Clearance Store auf der UK-Website Apples. Dort bietet der Hersteller einen 2013er Mac Pro für 5.149 £ an, was fast 5.900 Euro sind. Ein schneller Klick auf “Add to Bag” und das fast zehn Jahre alte Schmuckstück gehört schon bald Ihnen.

Was bekommen Sie für dieses Geld? Einen Intel Xeon E5 mit 12 Kernen und 2,7 GHz, 64 GB RAM, 1 TB SSD und zwei AMD FirePro D700-Grafikprozessoren mit je 6 GB GDDR5-VRAM. Dies ist das Maximalmodell, das bei der Einführung des Mac Pro 2013 verfügbar war, und sein ursprünglicher Preis lag in den USA bei 9.599 US-Dollar, gut 10.000 Euro. Sie sparen also fast 4.000 Euro!

Allerdings gibt es einen weiteren kleinen Haken: Sie können macOS Ventura nicht darauf installieren, da Apple die Unterstützung für Mac Pros, die vor 2019 hergestellt wurden, eingestellt hat. Verzichten müssen Sie also schon jetzt auf den Stage Manager und in etwa zwei Jahren auf Sicherheitsupdates.

Wie verlockend! Apple

Die generalüberholten Produkte von Apple durchlaufen vor dem Verkauf einen “rigorosen Aufbereitungsprozess”, sodass dieser Mac Pro auch nach all der Zeit noch in einem neuwertigen Zustand sein wird. Apple bietet sogar Apple Care+ für 299 £ an! Es sieht jedoch so aus, als ob dieser britische Laden eine kostenlose Lieferung und Abholung nur in Großbritannien anbietet – aber wenn Sie Apple mit einem Bündel Bargeld anrufen, bin ich sicher, dass ein Versand auch in das Ausland arrangiert werden kann, dann wird eben noch Zoll fällig.

Der Mac Pro 2013 ist vielleicht der berüchtigtste Mac von Apple. Apples Interpretation eines Mini-Towers sorgte mit seinem einzigartigen zylindrischen Design, der Menge an Rechenleistung in seiner Kompaktheit und seiner mangelnden Erweiterbarkeit für Aufsehen. Im Jahr 2019 kehrte Apple schließlich zu einem erweiterbaren Tower-Design zurück, aber das Modell von 2013 hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche.