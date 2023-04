Wie Apple in sieben Jahren Klimaneutralität erreichen will

Apple hat vor dem Earth Day am kommenden Samstag, den 22. April, neue Zahlen seiner Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität in der gesamten Handelskette bis 2030 veröffentlicht. Demnach hat der Konzern seinen Ausstoß von CO₂ seit dem Jahr 2015 schon um über 45 Prozent gesenkt.

Dabei betont Apple den seither um 68 Prozent gestiegenen Umsatz, was die Reduktion um fast die Hälfte noch eindrucksvoller macht. Der Einsatz von erneuerbarer Energie in der gesamten Lieferkette sowie die Verwendung von recycelten Materialien und anderen, die wenig Kohlenstoffdioxidausstoß zu verantworten haben, brachte bisher eine Ersparnis von 28 Millionen Tonnen CO₂, die eben nicht in der Atmosphäre gelandet sind.

“Wir sind der Verwirklichung unserer Vision von Apple 2030 – unserem ehrgeizigen Ziel, jedes Produkt bis 2030 klimaneutral zu stellen – näher denn je und freuen uns, diesen enormen Fortschritt am Tag der Erde in diesem Jahr mit unseren Kunden zu feiern”, zitiert Apples Pressemeldung die Vizepräsidentin für Umweltfragen und soziale Initiativen des Unternehmens, Lisa Jackson. Die Kundschaft sollte wissen, dass Apple-Produkte mit dem Unweltgedanken produziert würden, länger haltbar und aus nachhaltigen Materialien mit grüner Energie gefertigt.

Um seine Bemühungen transparenter zu machen, veröffentlicht Apple Product Environment Reports für aktuelle Produkte wie iPhone 14 (Plus), das iPad der zehnten Generation, Macbook Air M2 und Apple Watch Series 8, in denen detailliert dargelegt ist, wie die Geräte mit welchen Materialien und unter welchem Energieeinsatz produziert werden. Etwas allgemeiner gehalten ist der jährliche Environmental Progress Report, den Apple immer vor dem Earth Day veröffentlicht.

Zur Verstärkung seiner Bemühungen beginnt Apple diverse soziale Umweltinitiativen in Lateinamerika und Afrika, wo die Menschen besonders den Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind.