16 Jahre altes iPhone ausgepackt – ominöser Sticker, über den nicht mal Apple was weiß

Original-iPhones von 2007 können auf dem Auktionsmarkt hohe Preise von über 60.000 US-Dollar erzielen. Insofern war das, was Youtuber Marques Brownlee für fast 43.000 US-Dollar inklusive Verpackung, Versand und anderen Details durch Online-Teilnahme an dieser real stattfinden Auktion erstand, fast ein ”Schnäppchen”.

Dabei besteht immer das Risiko, wie Brownlee ausführt, dass man einem Betrug unterliegt. Insofern, dass es zwar ein iPhone von 2007 ist, welches aber verpackungsmäßig bis ins Detail inklusive Verschweißfolie hinein einfach ”neu auf Alt” gemacht wurde. Entwarnung vorab: Alle Details in dem Video weisen darauf hin, dass er ein wirklich komplett unausgepacktes und unregistriertes iPhone aus dem Originaljahr erstanden hat.

Und dann macht es einfach Spaß, dem Youtuber beim unterhaltsam und informativ kommentierten Unboxing zuzusehen. Das geht komplett auf Englisch, aber Brownlee ist gut verständlich. Optional kann man Untertitel zuschalten.

Aufwändig verpackt, umfangreiches Zubehör

Man staunt, wie aufwändig und geradezu detailliert iPhones im Jahr 2007 inklusive umfangreichem Zubehör verpackt waren. Sogar eine zu der Zeit übliche, große SIM-Card von AT&T, die damals in den USA beigelegt war, ist noch erhalten. Das iPhone startet schließlich wie zu erwarten nicht, denn der Akku ist auch schon 16 Jahre alt und entsprechend leer.

Ein weiterer ”Echtheitsbeweis”, wenn man so will, ebenso wie die etwas bräunlich verfärbte und eigentümlich riechende Einschweißfolie. Das Aufladen klappt erst, nachdem Brownlee das Netzteil (Brick) ausgetauscht hat, wogegen das USB-Kabel mit den 30 Pins fürs iPhone noch einwandfrei funktioniert.

Betriebsfähiges, aber nicht aktivierbares iPhone

Es war mit der ersten Version des iPhone-Betriebssystems iPhoneOS 1.0, das auf das Original-iPhone von 2007 aufgespielt ist, nach Brownlees Auskunft leider nicht möglich, das Gerät über eine ältere Version von iTunes zu aktivieren. Dazu würde man eine spätere Version von iOS benötigen.

Was bedeutet ”Lucky you.”?

Bleibt das Rätsel mit dem roten Aufkleber und weißer Aufschrift inklusive Apple-Logo: ”Lucky you.”, das zudem auf der Verpackung auf dem Kopf steht. Nicht mal Insider von Apple hätten damit noch etwas anfangen können. Wir konnten es bereits in einem früheren Artikel zu einem anderen ersteigerten Original-iPhone klären: ”In den Tiefen des Internets findet sich die Erwähnung von einem solchen Aufkleber bei „India Times“: Demnach waren alle iPhones damit versehen, die am ersten Tag in den USA verkauft wurden.” Die Leute standen damals noch Schlange dafür und durften sich deswegen unter den Glücklichen schätzen, die ein ”Day-one”-iPhone erhalten hatten – ”Lucky you”!