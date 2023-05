Strom für Camper: Anker 521 Powerhouse im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro kompakt

gut zu transportieren

auch für Macbooks geeignet

viele Anschlüsse

sehr gutes Display

LiFePO4 Akku Kontra hoher Preis Fazit Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Powerbank ist gut, sie kann von der Apple Watch bis zum Macbook alles aufladen. Am besten arbeitet das Powerhouse in Kombination mit einem Solarpanel, die LiFePO4-Technologie verspricht eine lange Lebensdauer.



Das 521 Powerhouse bei Amazon ansehen

Wenn eine Powerbank einen Handgriff hat, dann ist das nicht nur sehr praktisch, sondern bei rund 4,3 kg Gewicht auch notwendig. Auf eine stolze Kapazität von 256 Wh bringt es das Powerhouse, welches Akkus vom Typ LiFePO4 nutzt.

Dieser Akkutyp soll bis zu sechsmal länger als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus halten und findet auch Einsatz in Speichern von Solaranlagen. Dass Anker fünf Jahre Garantie und garantierte 3000 Aufladungen auf 80 Prozent gibt, ist auch schon mal beruhigend bei einem Preis von 369,99 Euro.



Für ein Gerät, das eher beim Camping seinen Einsatz finden wird, hat Anker an dem ansonsten gut gemachten Gehäuse nur auf der Standfläche Gummi verbaut. Immerhin spricht Anker von sturzsicherem Design, ohne aber näher darauf einzugehen. Alle Bedienelemente und Anschlüsse sind um das große Display gut erreichbar angeordnet.

Auf der linken Seite ist hinter einer Kappe eine Auto-Steckdose (Zigarettenanzünder) mit 12V/10A und auf der rechten Seite eine Schuko Steckdose mit 200 Watt.

Alle Apple-Geräte aufladen

Die zwei USB-A-Anschlüsse liefern maximal 5V/2,4A, der USB-C-PD-Ausgang liefert maximal 60 Watt bei 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A und 20V/3A. Damit kann das Powerhouse Strom liefern für die Apple Watch bis zum Macbook. Als Beispiel für die Ladeleistung: Ein iPhone 13 wird innerhalb von 30 Minuten um 35 Prozentpunkte geladen. Das ist ein guter Wert für eine Powerbank.

Wichtige Informationen zeigt das Display übersichtlich. Thomas Bergbold

Wir haben mehrere Geräte mit dem Powerhouse geladen und die Kapazität von 256 Wh hat gereicht, um folgende Geräte nacheinander zu laden: die Apple Watch 7 zweimal, ein Macbook Pro 1,5-mal, ein iPhone 13 einmal, ein iPad Pro 11 Zoll einmal, ein Macbook Air M1 einmal und zweimal Bluetooth-Kopfhörer. Das Aufladen des Powerhouse erfolgt entweder über das mitgelieferte Netzteil oder ein Solarpanel wie das Anker 625 Solarpanel. Steht beides gerade nicht zur Verfügung, lässt sich das Powerhouse auch über den USB-C-Anschluss aufladen.



Wichtig für den Einsatz beim Camping zu wissen, die Umgebungstemperatur für einen sicheren Betrieb liegt zwischen 0 und 40 Grad. Also nicht in der Sommersonne stehen lassen.

Das große Display ist für die Bedienung sehr wichtig. Es zeigt zum einen die aktuelle Akkukapazität an, aber auch, welcher Ladeausgang gerade benutzt wird.

Warnsymbole für Temperaturen, die zu niedrig oder zu hoch sind, vervollständigen das gute Display. Zwei Besonderheiten hat das Powerhouse noch zu bieten, einmal ein Schalter für den Energiesparmodus, der den Akku vor Entladung schützt und ein kombiniertes Licht/SOS-Licht.

Empfehlung

Auch wenn auf den ersten Blick der Preis von 369,99 Euro hoch erscheint, ist das Preisleistungsverhältnis im Vergleich zu den Mitbewerbern gut. Zum einen bietet es mit LiFePO4 einen sehr langzeitstabilen Akkutyp und zum anderen ist es dank USB-C PD auch für Macbooks geeignet. Das können nicht viele Mitbewerber in der Preisklasse.