Sideoloading in iOS 17 wohl auf Europa beschränkt

Wenige Wochen vor der WWDC häufen sich die Berichte darüber, was wir auf Apples Entwicklerkonferenz sehen könnten. Die neueste Meldung stammt von Bloombergs Mark Gurman, der in der MacRumors Show auftrat und über einige der Funktionen sprach, die wir in iOS 17, der nächsten großen Revision des iPhone-Betriebssystems, sehen könnten.

Die wichtigste Änderung, über die Gurman spricht, ist, dass Apple in iOS 17 alternative App Stores erlauben dürfte, was aber nur in Europa verfügbar sein wird. Apple muss dies tun, um dem Digital Markets Act zu entsprechen, aber bisher war unklar, ob Apple dieses Sideloading zu einer regionalen Funktion machen oder es in den Rest der Welt bringen würde. Gurman berichtet auch, dass Apple von Entwicklern eine Gebühr verlangen wird, wenn ihre Apps auch anderweitig verkaufen wollen.

Was wichtiger wird auf der WWDC

Während es unwahrscheinlich ist, dass Apple dem Sideloading während der WWDC Keynote viel Aufmerksamkeit schenken wird, sprach Gurman auch über zwei neue Funktionen, die Apple abdecken wird: Änderungen an der Wallet und den “Wo ist?”-Apps. Er machte keine genauen Angaben darüber, welche Änderungen wir in diesen beiden Apps sehen könnten, aber Apple hat kürzlich Apple Pay Later und Apple Card Savings zur Wallet-App hinzugefügt, um sie zu einem regelmäßigen Ziel für Finanzdienstleistungen zu machen. Hier ist die Lage noch umgekehrt: Diese Dienste sind nur in den USA verfügbar.

Es wurde bereits berichtet, dass Apple einige der von iPhone-Nutzern “am meisten gewünschten Funktionen” in iOS 17 aufnehmen wird. Das könnte zwar eine Marketingsprache für eine glorifizierte Wartungsversion sein, aber iOS 17 könnte auch eine der zufriedenstellendsten Versionen seit langem sein. Beschwerden, die langjährige iPhone-Nutzer hatten, könnten endlich behoben werden.

