iPadOS 17: Diese iPads werden nicht mehr unterstützt

Die französische Seite “PhoneSoft” behauptet, aus internen Quellen bei Apple erfahren zu haben, dass iPadOS 17 nicht mehr mit der ersten Generation der iPads Pro kompatibel sein wird (via “Appleinsider”). Noch ein iPad sei angeblich auf der Streichliste – das iPad der fünften Generation.

Alle drei iPads haben den Apple-Chip der neunten Generation eingebaut bekommen, so ist es nur nachvollziehbar, dass die drei Geräte auf der Streichliste stehen. Das iPad Pro 12,9 Zoll und das iPad Pro 9,7 Zoll habe allerdings eine etwas aufgepimpte Version als A9X erhalten, und wurden mit dem Abstand von fünf Monaten im November 2016 (iPad Pro 12,9) und im März 2016 (iPad Pro 9,7) auf den Markt gebracht. Das iPad 5 wurde gar 2017 veröffentlicht.

Methusalem-Chip in alten Tablets

Die drei iPads auf der Streichliste für iOS 17 scheinen uns konsequent zu sein: Der A9-Chip zusammen mit dem A8-Prozessor gehört bei Apple zu Methusalems unter den Chip-Generationen. Das iPad Air der zweiten Generation mit dem A8X wurde acht Jahre mit Updates versorgt. Der A8 ist auch in der ersten Generation von Apple TV HD eingebaut, das bis heute aktualisiert wird. Auch der A9 im iPhone 6S hatte sieben Jahre lang aktuelle iOS-Updates erhalten. Erst mit iOS 16 war Schluss.

Zudem ist “PhoneSoft” in Fragen iOS-Vorhersage recht treffsicher. Wir haben im Winter 2020 mit Berufung auf diese Quelle berichtet, dass iOS 14 das iPhone 6S und iPhone SE noch unterstützen wird. Das traf auch im Herbst 2020 so zu. Nur in einem Punkt lag damals “PhoneSoft” falsch – demnach sollten das iPad Air der zweiten Generation und das iPad Mini 4 von der Kompatibilitätsliste gestrichen sein, die blieben aber noch bis 2021, also bis einschließlich iOS 15 aktualisiert.

Unsere Meinung: Die Aufteilung in iOS und ein dediziertes iPadOS ist eindeutig von Vorteil, auch für die älteren iPads. Apple muss sich dann nicht an die strengeren Hardware-Vorgaben von iOS halten und kann mit iPadOS ältere Generationen länger unterstützen. Auch mit tvOS ist dies der Fall – siehe Beispiel von Apple TV 4 HD aus dem Jahr 2015, das bislang unter einem aktuellen Betriebssystem läuft.

