Diese unbekannten iPad-Gesten sollten Sie kennen

Diese Gesten funktionieren auf dem Sperr- und Home-Bildschirm des iPad, bei zahlreichen Apps und bei unterschiedlichen Aufgaben. Viele sind einfach zu merken und zu erlernen, bei anderen kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Home-Bildschirm und Multitasking

Für Ihr iPad gibt es eine Reihe von praktischen Gesten zum Multitasking – also für die Arbeit mit mehreren Apps parallel. Diese müssen Sie allerdings erst in den Einstellungen aktivieren. Hierzu gehen Sie auf folgende Weise vor:

Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie „Allgemein“. Dort finden Sie ungefähr in der Mitte den Eintrag „Gesten“. Schalten Sie dort die „Multitasking-Gesten“ ein.

Zwischen Apps wechseln

Um zwischen geöffneten Apps zu wechseln, wischen Sie auf der App mit vier oder fünf Finger gleichzeitig nach links, um zu vorigen App zu wechseln und nach rechts, um zur nächsten App zu gelangen. Alternativ wischen Sie auf der kleinen Leiste am unteren Rand des Bildschirms ebenfalls nach links oder rechts.

Haben Sie den Stage-Manager von iPadOS 16 aktiviert, was in den Einstellungen zum „Home-Bildschirm & Multitasking“ geschieht, dann können Sie auch dort die gegenwärtig geöffneten Apps wählen. Dazu wischen Sie mit einem Finger vom linken Bildschirmrand nach rechts und tippen auf die gewünschte App.

Zum App-Umschalter wechseln

Zum App-Umschalter wechseln Sie ebenfalls, wenn Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen oder vier beziehungsweise fünf Finger auf dem Home-Bildschirm zusammenziehen.

Mehrere Apps schließen

Wollen Sie beim angezeigten App-Umschalter eine App beenden, ziehen Sie diese bekanntlich nach oben. Dies funktioniert auch mit mehreren Apps. Dazu verwenden Sie einfach zwei oder drei Finger und ziehen die Apps gleichzeitig nach oben.

Den Home-Bildschirm aufrufen

Um bei geöffneten Apps oder dem App-Umschalter zum Home-Bildschirm zurückzukehren, ziehen Sie auf dem Bildschirm vier Finger zusammen.

Spotlight-Suche

Die Spotlight-Suche von iPadOS 16 ist nicht nur praktisch, um Dateien oder Dateiinhalte zu suchen, Sie können auch schnell eine App finden und starten. Um diese aufzurufen, wischen Sie von der Mitte des Bildschirms mit einem Finger nach unten. Dann geben Sie den Suchbegriff ein und starten gegebenenfalls die App per Fingertipp.

Die Spotlight-Suche können Sie auf dem Home-Bildschirm und auf dem Sperr-Bildschirm aufrufen – sofern Sie sich per Face-ID oder Touch-ID identifizieren.

Kontrollzentrum bedienen

Wie Sie das Kontrollzentrum von iPadOS aufrufen können, ist Ihnen sicherlich bekannt. Sie wischen vom rechten oberen Rand des Bildschirms nach unten. Manche Kontrollelemente dort haben weitere versteckte Funktionen. Dazu tippen Sie so lange auf das Kontrollelement, bis dieses vergrößert angezeigt wird. Hierbei offenbaren sich die weiteren Funktionen des Kontrollelements.

Schnellnotiz erstellen

Auf dem iPad ebenso wie dem iPhone werden Apps auf dem Home-Bildschirm abgelegt – genauer auf mehreren Home-Bildschirmen. Diese lassen sich auf Wunsch aus ausblenden. Die Apps werden dabei nicht gelöscht, sondern bleiben natürlich erhalten und können mittels der Spotlight-Suche oder App-Mediathek gefunden und aufgerufen werden.

Zum Ausblenden von Home-Bildschirmen tippen Sie dann oberhalb des Docks auf die grauen Punkte. Anschließend entfernen Sie per Fingertipp den Haken von dem jeweiligen Home-Bildschirm.

Mit einer weiteren Geste ist es möglich eine schnelle Notiz zu erstellen ohne dazu die Notizen-App starten zu müssen. Wischen Sie dazu von der unteren rechten Ecke nach innen und verfassen Sie Ihre Notiz wie gewohnt – mit der Bildschirmtastatur oder dem Apple Pencil.

Bildschirmtastatur

Auch die Bildschirmtastatur kann mittels einiger wenig bekannter Gesten und Fingertipps produktiver bedient werden.

Geheimes Trackpad aufrufen

So besitzt die Bildschirmtastatur ein geheimes Trackpad, über das Sie den Cursor schnell an den gewünschten Platz verschieben und so schneller Textkorrekturen vornehmen können. Um das Trackpad aufzurufen, tippen Sie etwas länger auf die Leertaste. Dann bewegen Sie den Cursor mit dem Finger an die gewünschte Stelle im Text.

Sonderzeichen eingeben

Um Sonderzeichen mit der Bildschirmtastatur schneller einzugeben, gibt es eine praktische Geste. Wischen Sie dazu auf der entsprechenden Taste nach unten, dann wird statt des Buchstabens oder der Zahl das oben auf der virtuellen Taste verkleinert angezeigte Sonderzeichen ausgewählt.

Schwebende Bildschirmtastatur nutzen

Die Bildschirmtastatur Ihres iPad befindet sich normalerweise am unteren Rand des Bildschirms. Bei Bedarf lässt sie sich aber loslösen und an eine andere Stelle verschieben. Hierbei wird sie verkleinert, sodass die Texteingabe mit den Fingern etwas mühsamer ist, mit dem Apple Pencil aber funktioniert.

Die schwebende Tastatur zeigen Sie an, indem Sie Daumen und Zeigefinger auf der Bildschirmtastatur zusammenziehen. Anschließend lässt sich die Schwebetastatur an dem kleinen schwarzen Balken verschieben. Zum Anzeigen der Bildschirmtastatur in normaler Größe ziehen Sie auf der Schwebetastatur Daumen und Zeigefinger auseinander.

Schneller scrollen

Wollen Sie beispielsweise bei Webseiten oder in langen Dokumenten schneller scrollen, tippen Sie rechts auf den Scrollbalken, sodass dieser breiter angezeigt wird. Diesen ziehen Sie dann nach unten oder oben bis an die gewünschte Stellen. Möchten Sie schnell an den Anfang des Dokuments oder einer Website zurückblättern, tippen Sie kurz auf die Statusleiste oben auf dem Bildschirm.

Absendedatum in der Nachrichten-App anzeigen

Möchten Sie in der Nachrichten-App herausfinden, wann die Nachrichten jeweils versandt oder empfangen wurden, wischen Sie auf der Nachricht von rechts nach links. Die jeweiligen Zeitstempel werden rechts von den Nachrichten angezeigt.

Kamera schnell starten

Um schnell einen Schnappschuss mit der Kamera des iPad zu erstellen, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm des iPad von links nach rechts. Sie müssen nur noch den Auslöser drücken und das Foto ist im „Kasten“ – genauer in der Foto-Mediathek.

Bildschirmfoto

Besitzen Sie einen Apple Pencil, dann können Sie ein Bildschirmfoto des Sperr- oder des sonstigen Bildschirminhalts machen, in dem Sie von der unteren linken Ecke des Bildschirms nach innen streichen. (Dies funktioniert auch mit dem Finger, indem Sie damit genau aus der Ecke des Bildschirmes nach innen streichen – Anm. d. Red.) Anschließend bearbeiten und sichern Sie das Bildschirmfoto in Ihrer Foto-Mediathek.