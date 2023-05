Fotos mit dem Mac und iPhone digitalisieren: So einfach geht’s

Das war es im Grunde auch schon: Sie können die fertigen Foto-Dateien jetzt wie alle Fotos, die Sie besitzen, in der Fotos-App archivieren und per iCloud-Fotos mit Ihren Endgeräten teilen. Allerdings tauchen die Bilder natürlich mit dem aktuellen Aufnahmedatum in der Fotos-App auf, was nicht immer gewünscht ist: Sie sollen natürlich an der Stelle in der Mediathek erscheinen, an der das Ereignis stattgefunden hat.

Die Fotos-App erlaubt das Anpassen des Aufnahmedatums. Christian Rentrop

Praktischerweise bietet die Fotos-App eine entsprechende Funktion: Wählen Sie die gerade importierten Bilder einfach mit gedrückter (CMD)-Taste und Mausklick aus. Klicken Sie anschließend in die Menüzeile und wählen Sie „Datum und Uhrzeit anpassen“. Geben Sie hier ein angepasstes Datum an. Falls Sie nicht mehr wissen, wann die Fotos genau aufgenommen wurden, sollten Sie versuchen, zumindest den Monat und das Jahr passend zu setzen.

Die Uhrzeit lässt sich in aller Regel über das Licht auf dem Bild – Tageslicht, Mittagssonne, Abendessen im Restaurant? – grob bestimmen. Zusätzlich können Sie noch die Zeitzone setzen. Mit Klick auf „Anpassen“ werden die Fotos historisch korrekt in der Mediathek verschoben.