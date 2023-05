Diese Apps braucht jeder iPhone-Nutzer

Das iPhone ist das beliebteste Smartphone der Welt und entsprechend gut gefüllt ist auch der App Store. Eine derart große Auswahl schreckt viele ab, schließlich ist es kaum möglich, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir tragen die Highlights gruppiert zusammen und präsentieren die Lieblings-Apps der Macwelt-Redaktion!

Lange sind die Zeiten vorbei, in denen ein Handy vorrangig als Telefon diente. Inzwischen werden Smartphones vor allem als Informationsquelle genutzt. Aktuelle Nachrichten, die neusten Social-Media-Posts und Freunde und Familie, die einen permanent auf dem Laufenden halten. Für all das benötigt man Apps – wir empfehlen die folgenden:

Kommunikation

Whatsapp, Telegram, Signal – es gibt viele Möglichkeiten, via iPhone zu kommunizieren. Whatsapp als Vorreiter in diesem Bereich kennt wohl jeder, wird jedoch seit der Übernahme durch den Meta-Konzern (Facebook) von einigen gemieden. Telegram galt schon immer als eine der besten Alternativen zu Whatsapp, da hier ist die Kommunikation auch ohne die Preisgabe der eigenen Mobilfunknummer möglich ist. In den vergangenen Jahren hat die App jedoch als Plattform für Querdenken und andere problematische Gruppierungen einen schlechten Ruf erhalten.

Eine andere beliebte Alternative ist Signal, das hohen Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legt und hinter dem kein großes, gewinnorientiertes Unternehmen steht. Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung und Videoanrufe gehören bei allen Apps zur Grundausstattung, bei Telegram muss die Verschlüsselung jedoch explizit aktiviert werden. Insbesondere bei Gamern beliebt ist außerdem Discord, hier verschmelzen aber bereits Messenger und Community-Plattform.

Facetime und iMessage – Wer für Videoanrufe und Messaging keine zusätzliche App installieren möchte, der kann auch auf die vorinstallierten Apps Facetime und iMessage setzen. Beide Apps funktionieren auch bei schlechten Internetverbindungen vergleichsweise zuverlässig. Der Nachteil ist, dass auch der Gesprächspartner mit einem Apple-Gerät ausgestattet sein muss.

Nachrichten und Social Media

Tagesschau – eine App, die liefert, was man von ihr erwartet. Die wohl bekannteste Nachrichtensendung aus dem TV wurde hier in eine App übertragen. Eine gängige Alternative für Nachrichten aus öffentlich-rechtlicher Hand ist die App ZDF heute. Google News hingegen ist ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die App kategorisiert und gruppiert die Nachrichten unterschiedlicher Quellen nach Themen. Das ist komfortabel und interessant zugleich – es ist immer wieder spannend zu sehen, welche Schlagzeilen verschiedene Medien aus ein und demselben Thema kreieren.

Sportschau, Kicker und Fotmob – wer es sportlicher mag, findet hier, was er sucht. Zusammenfassungen von Sportereignissen oder Push-Benachrichtigungen für Live-Events – hier steht der Sport im Mittelpunkt. Bei Fotmob wird für Live-Ergebnisse sogar die Dynamic Island und der Sperrbildschirm genutzt.

Facebook, Twitter, Instagram & Tiktok – Social Media Apps dürfen in unserer Liste natürlich nicht fehlen. Ganz gleich, ob Kurztexte wie bei Twitter, Fotos wie bei Instagram oder Videos wie bei Tiktok im Vordergrund stehen – hier findet sich für jede Plattform die passende App.

Sehr beliebt ist auch die Social-Media-Plattform Reddit. Wer hier aktiv ist oder einfach nur regelmäßig und komfortabel mitlesen möchte, fährt mit der offiziellen App nicht schlecht, sollte sich aber auch die Alternativen anschauen. In der Redaktion fällt die Wahl auf Apollo for Reddit, aber es gibt auch viele weitere gute, inoffizielle Apps, die Ihren Geschmack möglicherweise besser treffen.

Youtube und Brave Browser – trotz neuer Trends wie Tiktok ist Youtube noch immer die Nummer eins für das Streamen von Videos. Wer Werbung vermeiden und Wiedergabe im Hintergrund haben, aber kein Geld für Youtube Premium ausgeben möchte, sollte sich den Brave Browser anschauen. Leider gehen dadurch jedoch einige Funktionen der offiziellen Youtube-App verloren.

Shopping

Wenn es ums klassische Online-Shoppen geht, darf natürlich die Amazon-App nicht fehlen. Wer preisbewusst einkauft, erfreut sich an der KaufDA App, die aktuelle Prospekte mit Angeboten von Geschäften in der Umgebung anzeigt. Dazu zählen Supermärkte, Baumärkte, Elektrofachmärkte und vieles mehr. Echte Schnäppchenjäger nutzen die praktische Mydealz-App. Hier werden aktuelle Angebote aller Art von der Community eingestellt, kommentiert und bewertet – je mehr Benutzer das Angebot positiv einstufen, desto heißer wird der Deal!

Wem das noch nicht reicht, der kann mithilfe der Ebay-Kleinanzeigen-App vorwiegend private Angebote lokal und deutschlandweit aufspüren. Sie möchten ausmisten und gebrauchte Bücher, Blu-Rays, CDs und Videospiele schnell und einfach verkaufen? Laden Sie die App Momox herunter, scannen Sie alle Barcodes und schicken Sie alles in einem Karton an den Anbieter. Mit Second-Hand-Kleidung lässt sich dagegen wunderbar bei Vinted handeln.

Einkaufslisten lassen sich wunderbar mit der App „Pon“ erstellen. Der Clou ist hier, dass sich Produkte auf der Einkaufsliste bestimmten Geschäften bzw. Orten zuordnen lassen. Ist man in der Nähe, löst die App entsprechende Erinnerungen aus. Zudem funktioniert sie auch offline – sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch. Eine Mischung aus Pon und Kaufda ist Bring, hier können Sie sowohl Prospekte einsehen als auch Einkaufslisten erstellen.

Was Sie mit dem Inhalt Ihres Kühlschranks nach dem Einkauf anstellen, bleibt Ihnen überlassen. Inspiration für interessante Rezepte finden Sie beispielsweise in der Chefkoch-App.

Unterhaltung

Für alle, die gute Unterhaltung suchen, gibt es ebenfalls eine Reihe interessanter Apps. Die Apple-TV-App ist bereits vorinstalliert und sollte jedem bekannt sein. Mit dem Apple TV+ Abo stehen hier einige sehenswerte Filme und Serien wie Ted Lasso oder ab Mai Silo bereit. Wem das nicht reicht, der installiert sich Apps von Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ – je nachdem, welche Streaming-Dienste Sie eben abonniert haben.

Wenn Sie lieber lesen, statt sich Filmen und Serien berieseln zu lassen, eignen sich die Apps Book Beat, Kindle und Apple Books. In allen drei Anwendungen können Sie elektronische Bücher lesen. Speziell für Magazine und Zeitschriften wurden Readly und Read-it entwickelt – hier lassen sich auch entsprechende Zeitungs-Abos abschließen. Wer lieber die Augen schließt und sich ein Buch vorlesen lassen möchte, hat mit der Audible App Zugang zu einer Welt voller Hörbücher.

Kreativität

Ambitionierte Komponisten freuen sich über das vorinstallierte „GarageBand“ von Apple. Hier darf gesamplet und frei auf der Klaviatur gespielt werden. Wer sich dagegen mehr für die Fotografie interessiert, kann eigene Fotos bequem in Apple Fotos verwalten. Speziell, wenn Fotos anhand von Motiven gesucht werden sollen, ist die Fotos-App äußerst praktisch.

Alternativ lässt sich für diesen Zweck auch die Google-Fotos-App verwenden. Fotos können hier bequem in der Cloud ausgelagert und verwaltet werden; der kostenlose Speicherplatz fällt bei Google zwar höher aus als bei Apples iCloud, bei umfangreicheren Bildersammlungen wird aber wahrscheinlich ein kostenpflichtiges Upgrade fällig. Ähnlich wie Apple Fotos erkennt auch Google Fotos Personen, Tiere und Objekte aller Art, was bei der Katalogisierung hilft.

Auf der Suche nach den perfekten Lichtverhältnissen unterstützt uns Lumy. Diese App informiert sogar ohne Internetverbindung darüber, wann die schönsten Sonnenauf- und -untergänge zu erwarten sind. Unerwünschte Bildelemente lassen sich mit der Touch-Retouch-App schnell und einfach von Ihren Fotos tilgen. Möchte man sich lediglich an Fotos erfreuen, ohne selbst den Auslöser zu betätigen oder als Grundlage für ein Photoshop-Projekt, steht mit der Unsplash-App eine riesige Fotodatenbank zur Verfügung.

Gaming

Lust auf ein Spiel? Nach der tollen Tetris-Verfilmung erfreut sich der freie Fall der Klötzchen mal wieder großer Beliebtheit. Tetris ist natürlich auch unter iOS verfügbar. Soll es dagegen etwas ruhiger zugehen, empfiehlt sich das Texas Holdem Pokerspiel von Apple. Als weitere Highlights möchten wir hier noch das grandiose Adventure Day of the Tentacle Remastered, das knifflige und zugleich faszinierende Creaks (hier im Test) und die gleichermaßen simplen wie genialen Puzzle Two Dots und Threes empfehlen.

Lesetipp: Die besten Spiele fürs iPhone

Wer über eine aktuelle Spielekonsole verfügt, wird sich auch hier über die passenden Apps freuen, mit dem sich aktuelle Angebote für die jeweilige Plattform auf dem iPhone einsehen lassen. So kann die Mittagspause zum Stöbern genutzt und der nächste Konsolen-Hit bereits aus der Ferne auf die verknüpfte heimische Konsole geladen werden. Sony-Freunde nutzen die PS-App, Gamer des Microsoft-Lagers greifen auf die Xbox-Game-Pass-App zurück, wobei Cloud-Gaming auf der Xbox nur über den Browser funktioniert. Auch Netflix stellt seit geraumer Zeit Spiele bereit, ein Blick in die App kann sich also lohnen, wenn Sie Ihr Abo ohnehin schon für Serien und Filme verwenden.

Reisen und Wetter

Extremwetterlagen nehmen zu und sind unberechenbar – umso wichtiger ist es, jederzeit gewarnt zu sein. Mit der DWD-Warnwetter-App wird niemand vom nächsten Sturm, Hagel oder Gewitter überrascht und kann noch rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Wer dagegen nur das alltägliche Wetter im Auge behalten möchte, ist mit Apples vorinstallierter Wetter-App gut bedient. Daneben gibt es noch viele andere gute Apps, darunter Pflotsh, Weather Pro und Carrot Weather. Wenn Sie mehr über Wetter-Apps auf iPhone erfahren möchten, werfen Sie einen Blick in unseren Artikel zu den besten Wetter-Apps.

Stehen die meteorologischen Prognosen gut, kann die nächste Wanderung oder Fahrradtour bequem mit Outdoor Active oder Komoot geplant werden. Diese Apps funktionieren ähnlich wie eine Navigationssoftware, sind dabei aber auf Routen spezialisiert, die sich besonders gut zu Fuß und auf dem Fahrrad erkunden lassen.

Wer es weniger speziell braucht und nur einfach von A nach B kommen will, ob in der Stadt oder auf längeren Strecken, kann Karten-Apps wie Google Maps oder die Karten-App von Apple benutzen. Letztere setzt leider eine permanente Internetverbindung voraus, wogegen sich Karten von Google Maps individuell vorsorglich herunterladen und offline nutzen lassen. Eine gute Alternative ist außerdem OsmAnd Maps, das auf dem offenen Karten- und Datensatz von Open Street Maps basiert.

Soll das Ziel auch ohne körperliche Anstrengung erreicht werden, lassen sich Autos beispielsweise per Sixt-App mieten. Dank Uber stehen sogar Fahrzeuge inklusive Fahrer bereit, einem Taxi nicht ganz unähnlich. Wer selbst fahren und sich trotzdem einen klassischen Mietwagen sparen möchte, kann dank Miles oder Share Now von einem attraktiven Carsharing profitieren, bei dem nach Zeit oder gefahrenen Kilometern abgerechnet wird. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren Apps wie Tier und Voi, mit denen sich statt Autos E-Scooter und Bikes finden und nutzen lassen. Ob und wenn ja, welcher Anbieter für Sie infrage kommt, ist nicht zuletzt abhängig von Ihrem Wohnort.

Wer mit der Deutschen Bahn fahren möchte, erhält Fahrplaninformationen und sein digitales Ticket im DB Navigator. Fernbusse können via Flixbus abgefragt und gebucht werden – auch europaweit! Wer es etwas abenteuerlicher, individueller und meist günstiger mag, kann es auf längeren Strecken auch mit einer Mitfahrgelegenheit probieren. Die beliebteste Vermittlungsplattform hierfür ist Blablacar.

Speziell für den öffentlichen Personennahverkehr wurde der ÖPNV Navigator entwickelt, der alle regionalen und nationalen Bus- und Bahnrouten kombiniert und daraus komplette Routen erstellt. Darüber hinaus besitzt praktisch jeder Verkehrsverbund seine eigene App – in München heißt die neue App beispielsweise MVGO – wo Sie meistens auch gleich das passende Ticket buchen können. Es lohnt sich durchaus, sich danach zu erkundigen.

Sichere Passwörter sind wichtiger, als Sie denken, schließlich sind kurze, leicht zu merkende Passwörter ebenso riskant wie ein einziges Passwort für alles. Hier kommen Apps zum Generieren und Speichern von Passwörtern ins Spiel, die sich per Fingerabdruck oder Face-ID entsperren lassen, sogenannte Passwort-Manager. Wenn Sie nicht nur Apple-Geräte besitzen, sind beispielsweise 1Password, Dashlane oder Enpass empfehlenswert. Falls Sie ausschließlich im Apple-Ökosystem unterwegs sind, machen Sie natürlich mit dem iCloud-Schlüsselbund nichts falsch.

Viele Accounts, darunter auch die von Google, Facebook und Microsoft unterstützen unlängst die „Bestätigung in zwei Schritten“, auch „Zwei-Faktor-Authentisierung“ oder kurz „2FA“ genannt. Mithilfe einer passenden App werden Codes erzeugt, die zusätzlich bei der Anmeldung abgefragt werden und die Sicherheit erhöhen. Für gewöhnlich sind alle 2FA-Apps mit allen Plattformen kompatibel, aber zu den beliebtesten Apps gehören der Google Authenticator und der Microsoft Authenticator.