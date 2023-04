watchOS 10 Release: Wann kommt das große Update für die Apple Watch?

Die Gerüchte zu einer neuen Apple Watch waren noch vor zwei Jahren eher rar, bei der Apple Watch Series 7 haben sich die meisten Leaker blamiert, viele haben eine eckige Uhr vorhergesagt, die nie kam. Die Apple Watch Ultra war dagegen im vergangenen Sommer schon ziemlich genau beschrieben, in diesem Jahr drehen sich die Gerüchte mehr um watchOS 10.

Einer der Gründe ist eine eher unspektakuläre Apple Watch Series 9: 2023 ist ein sogenanntes Tock-Jahr in der Watch-Geschichte, wo nur wenige Hardware-Neuerungen kommen. Zum zweiten hat Mark Gurman von “Bloomberg” die Spannung angeheizt, indem er vor wenigen Wochen berichtete, watchOS 10 sollte ein Knüller werden.

Viele Details liefert der gut informierte Apple-Analyst nicht, außer, dass die Entwickler die Oberfläche der Watch etwas aktualisieren. Wir können aber schon jetzt mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wann watchOS 10 kommt.

Wann kommt watchOS 10?

Apple hat mehrere Stufen von der Veröffentlichung eingeführt, den ersten Blick auf die kommenden Betriebssysteme erhalten die Entwickler auf der Keynote der WWDC, eine finale Version für alle Nutzer ist meist das Ergebnis von mehreren Monaten an Testen und Fehlerbeheben. So könnte die Timeline des kommenden watchOS 10 aussehen:

5. Juni 2023 – erste Vorschau auf watchOS 10

– erste Vorschau auf watchOS 10 5. Juni 2023 – erste Entwickler-Beta von watchOS 10

– erste Entwickler-Beta von watchOS 10 19. bis 23. Juni 2023 – zweite Entwickler-Beta von watchOS 10

– zweite Entwickler-Beta von watchOS 10 26. bis 30. Juni 2023 – erste Public-Beta von watchOS 10

– erste Public-Beta von watchOS 10 12. September 2023 – finale Version von watchOS 10

Wir haben den wahrscheinlichen Fahrplan aus dem Muster der vergangenen Jahre hergeleitet. Für gewöhnlich stellt Apple auf der Keynote neue Betriebssysteme vor, am selben Tag gibt der Hersteller auch die Beta-Versionen frei. Diese stehen jedoch zunächst den registrierten Entwicklern zur Verfügung.

Rund zwei Wochen benötigen die Entwickler bei Apple, um die gröbsten Fehler zu beseitigen, dann wird die zweite Entwicklerbeta veröffentlicht. Um den Zeitpunkt der zweiten Entwicklerbeta ist auch die Public-Beta zu erwarten. Diese folgt einige Tage bis einer Woche später.

Die finale Version kommt nach noch einer Keynote, diesmal nach der Vorstellung der neuen iPhones und Apple Watches. In diesem Jahr erwarten wir sie am 12. September 2023. Das ist ein Dienstag in der Kalenderwoche 37 – traditionelle Woche für iPhone-Keynotes.

