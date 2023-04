Airtags immer beliebter – Reiselust nimmt zu

Apples Airtags und vergleichbare Konkurrenzprodukte nehmen in den USA wieder an Beliebtheit zu, hat die Marktforschungsfirma Circana herausgefunden (via 9to5mac). Allein in den USA ist der Umsatz mit solchen Tracking-Anhänger seit Anfang des Jahres um 82 Prozent gewachsen. Gemessen an den Stückzahlen sind die Verkäufe im Januar und Februar insgesamt um 63 Prozent gewachsen.

Allein im Januar 2023 haben sich die Verkäufe von Airtags und Co. fast verdoppelt. Circana spekuliert, es sei eine Reaktion auf die chaotischen Zustände an US-amerikanischen Flughäfen an Weihnachten 2022. Wegen eines Schneesturms just zu Weihnachten wurden in den USA nämlich mehr als 10.000 Flüge storniert.

Hierzulande sind die Airtags bei Apple direkt und bei Drittanbietern noch problemlos verfügbar und können innerhalb von zwei-drei Tagen geliefert werden. Das könnte sich spätestens mit dem Beginn von Sommerferien in den meisten Bundesländern ändern. Bereits im vergangenen Jahr haben wir im August davon berichtet, dass Apple Airtags ausverkauft waren. Meistens ist das ein starker Hinweis auf eine kommende neue Generation, doch der Grund war weit prosaischer: Die Reisenden wollten sich gegen Verlust ihres Gepäcks absichern. Für einen kurzen Aufruhr hat im Oktober 2022 Lufthansa gesorgt: Die Fluggesellschaft verbot die Bluetooth-Tracker als „gefährliche Güter“, wenige Tage später wurden sie beim Gepäck wieder erlaubt.

