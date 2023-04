Wann macOS 14 kommt – und wie es heißen könnte

Eines ist sicher: macOS 14 wird Apple am 5. Juni auf der WWDC vorstellen, einige neue Features zeigen und den Namen des Systems bekannt geben, eine Sehenswürdigkeit in Kalifornien. Was genau macOS 14 bringen wird und wie es heißen soll, darüber streiten sich die Auguren. Immerhin lässt sich der Name auf eine Liste von 15 Kandidaten eingrenzen.

In den letzten Wochen haben wir viel über iOS 17 und watchOS 10 gehört, aber erstaunlich wenige Gerüchte über macOS 14. So haben wir ein paar Erwartungen an das nächste große Update formuliert – nun bringen aber einige Leaks ein wenig Licht in das geheimnisvolle Betriebssystem.

Das erste stammt von Mark Gurman, der als Gast der Macrumors Show auftrat und sagte, macOS 14 werde kein “bahnbrechendes oder bedeutendes” Update sein. Gurman deutet jedoch an, dass macOS 14 den jüngsten Trend fortsetzen wird, weitere Unterstützung für Funktionen von iOS und iPadOS zu integrieren. Dazu könnte eine Wallet-App oder endlich iCloud-Backups gehören, was beides schon seit Jahren auf dem iPhone bedeutend sind.

Gurman erklärt, Apples großes Ziel sei es, dass jede App und jede Funktion auf jedem Gerät funktioniert, um alle möglichen Reibungen zu beseitigen: “Das Traumszenario ist, dass man eine Apple Watch, ein iPhone, ein Macbook, ein iPad und ein Apple-Headset besitzt und alle fünf dieser Geräte in der Lage sind, die gleichen Dinge zu tun, nur in unterschiedlichen Anwendungsfällen und zu unterschiedlichen Tageszeiten.”

Wie iOS 17 wird auch macOS 14 voraussichtlich keine großen neuen Funktionen bieten und sich stattdessen auf Wartung und Leistungsverbesserungen konzentrieren. Gurman deutete an, dass dies wahrscheinlich bedeutet, dass es den Namen eines Ortes in der Nähe von Ventura haben wird, ähnlich wie El Capitan und Yosemite – und zuvor schon (Snow) Leopard und (Mountain) Lion. Gurman tippt auf Malibu als Namen, weil es in der Nähe von Ventura liegt. Wir würden ja laut “Das gibt’s nicht!” schreien, entschiede sich Apple tatsächlich für Oxnard, wie Craig Feerighi schon im Jahr 2014 scherzte. Immerhin ist Ventura ein Vorort von Oxnard …

Apple wird aber vermutlich aus einer Liste bereits als Wortmarke gesicherter Nomen wählen, wie es in den vergangenen Jahren auch der Fall war. Der Designer und 9to5-Mac-Autor Parker Ortolani hat auf Twitter 15 mögliche Namen für macOS 14 aufgelistet, die auf kalifornischen Wahrzeichen basieren und die sich Apple hat schützen lassen. Malibu und Oxnard sind nicht darunter:

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Sequoia

Shasta

Skyline

Sonoma

Tiburon



Bisher habe Apples noch jeden Namen seiner “macOS California” (seit OS X 10.9 Mavericks im Jahr 2013) aus dieser Liste entnommen. Angenommen, macOS 14 folgt diesem Trend und verwendet einen Ort in der Nähe von Ventura, dann sind Rincon oder Skyline die wahrscheinlichsten Namen.

Wann macOS 14 kommt – und Sie es ausprobieren können

Ausgehend von den letzten Jahren, auf denen Apple das neue System auf der WWDC zeigte und den registrierten Entwicklern sofort zum testen überließ, können wir in etwa diesen Fahrplan aufstellen:

5. Juni 2023 – erste Vorschau auf macOS 14

– erste Vorschau auf macOS 14 5. Juni 2023 – erste Entwickler-Beta von macOS 14

– erste Entwickler-Beta von macOS 14 19. bis 23. Juni 2023 – zweite Entwickler-Beta von macOS 14

– zweite Entwickler-Beta von macOS 14 26. bis 30. Juni 2023 – erste Public-Beta von macOS 14

– erste Public-Beta von macOS 14 19. Oktober 2023 – finale Version von macOS 14

Die Public-Beta-Phase startet Apple erst, wenn die Entwickler die schwersten Fehler gefunden und behoben haben, das kann im Fall von macOS 14 auch eine oder zwei Wochen später als geplant passieren. In den vergangenen Jahren hatte Apple das etwas komplexere macOS 14 immer erst nach dem Update auf iOS gebracht – dieses muss immer mit neuen iPhones Mitte September kommen. Je nachdem, wie viele Neuerungen Apple in macOS 14 packt, könnte sich die Auslieferung noch weiter verzögern, eine frühere Veröffentlichung gegen Ende September ist aber eher unwahrscheinlich.