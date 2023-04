Carplay unterstützt 200 neue Automodelle – zunächst in den USA

Die Kollegen von iFun haben herausgefunden, dass Apple seine Support-Seite für Carplay aktualisiert hat. Aktuell führt die deutsche Variante davon noch “mehr als 600 Modelle zur Auswahl“, auf der US-amerikanischen Seite ist die Zahl etwas anders: “More than 800 models“. Bei Wayback Machine ist die jüngste archivierte Variante der US-Support-Seite für Carplay vom 25. März 2023, auch diese Variante nennt 600 unterstützte Automodelle.

Während die meisten Änderungen, die Apple auf der US-amerikanischen Support-Seite für Carplay vorgenommen hat, eher formeller Natur waren, sind in der Liste einige der neuen und bestehenden Modelle hinzugekommen. Bei den meisten Einträgen hat Apple die Produktionsjahre aktualisiert, von “2022” auf “2023”, es sind auch einige neuen Hersteller und neue Modelle der bereits teilnehmenden Hersteller hinzugekommen.

Welche neuen Modelle unterstützen Carplay

Während Apple in den USA noch einige exotische Autohersteller hinzugefügt hat, Wey oder Tank sind einige Beispiele, hat sich die Liste von etwas bekannteren Herstellern um die neuen Modelle erweitert: So werden die neuesten Modelle von Audi, Q8 E‑Tron und Q8 Sportback E‑Tron, bereits mit Carplay-Unterstützung ausgeliefert, genauso wie BMW iX1, iX3 und i3. Volkswagen stattet seinen ID.Buzz ebenfalls mit Carplay aus, recht viele neuen Modelle von Toyota finden sich in der Liste: Aygo X, bZ4X, Crown, GR Corolla, Grand Highlander. Am meisten werden sich wohl die Inhaber von einigen Renault-Modellen freuen: Der Hersteller bringt Carplay-Unterstützung auch für einige bereits verkaufte Modelle:

2020 – 2023 Arkana

2020 – 2023 Captur

2021 – 2023 Kangoo

2021 – 2023 Zoe E‑Tech

2022 – 2023 Traffic

2023 Austral

2023 Kangoo E‑Tech

2023 Megane E‑Tech

2023 Twingo E‑Tech

