Whatsapp auf dem iPhone optimal nutzen – die besten Tipps und Tricks

Lesebestätigungen in Whatsapp abschalten

Whatsapps Haken-System ist ebenso einfach wie effizient: Ein grauer Haken bedeutet in regulären Chats „gesendet“, zwei graue Haken „ans Endgerät zugestellt“. Zwei blaue Haken bedeuten: Zugestellt und gelesen, sind also eine Lesebestätigung. Das kann je nach Kontakt sehr lästig werden, etwa weil Sie die Nachricht gelesen, aber noch nicht geantwortet haben. Sie sollten die Lesebestätigungen in Whatsapp auf dem iPhone also deaktivieren, wenn Sie Ruhe haben wollen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen, wählen Sie Datenschutz und schalten Sie hier „Lesebestätigungen“ ab.