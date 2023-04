Macbook Pro 13” 2023 Release: Wann kommt der neue Apple-Laptop?

Gleich drei neue Macbooks will Apple laut des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman Anfang Juni auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen. Neben einem 15-Zoll-Macbook-Air könnte auch eine neue Variante des Macbook Pro 13 Zoll dabei sein.

Dabei hatte Apple erst letztes Jahr bei der gleichen Gelegenheit das Macbook Pro M2 mit 13-Zoll-Monitor vorgestellt, das letzte Macbook seiner Art mit etwas dickeren Rahmen und Touchbar. Zwar würde Apple gerne seine eigenen Chips für den Mac jedes Jahr eine Generation weiter bringen, wie das beim iPhone und seine A-Chips der Fall ist, die Umstände sprechen jedoch dafür, dass erste M3-Rechner erst Ende dieses Jahres auf den Markt kommen werden.

Das Macbook Pro 13” könnte aber dennoch in diesem Jahr eine neue Fassung bekommen, dafür bestehen im Wesentlichen drei Optionen:

Apple verpasst auch dem 13-Zöller einen M2-Pro-Chip – damit würde es sich stärker vom Macbook Air in 13 oder 15 Zoll abheben oder überhaupt erst eine Existenzberechtigung erhalten, denn der M2 Pro könnte auch eine Option für ein neues Macbook Air sein. Das Design mit den etwas breiteren Rahmen und der Touchbar wird in den Ruhestand geschickt, das Macbook Pro 13” bekäme damit das gleiche Design wie das Macbook Air und die Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll. Dann bliebe aber das Macbook Air sicher beim M2, zumindest in der 13-Zoll-Variante. Doch wäre ein kleines Air gewissermaßen das Dritte im Bunde der Neulinge – das wäre dem Pro dann sehr ähnlich. Das Macbook Pro 13” bleibt in seiner Form die gleiche, auch das SoC (System on a Chip) bleibt mit dem M2 unverändert. Stattdessen erneuert der Hersteller anderen Komponenten, hebt Bluetooth etwa auf Version 5.3 und WiFi auf 6E. In dem Zuge wäre auch denkbar, dass wie beim M1 die 256-GB-Version wieder auf zwei 128-GB-NAND-Speicherchips setzen wird, die deutlich schnellere Schreib- und Leseraten garantieren als die heutige Lösung.

Das Macbook Pro 13” von 2023 würde sich in jedem Fall von seinem direkten Vorgänger leicht unterscheiden – und vielleicht die Kundschaft zum Wechsel vom Macbook Pro 13” M1 oder dem genau so zweieinhalb Jahre alten Macbook Air M1 bewegen.

Es ergäbe sich folgender Fahrplan für den Release:

Montag, 5. Juni 2023 , ab 19 Uhr: Präsentation auf der WWDC

, ab 19 Uhr: Präsentation auf der WWDC Freitag, 9. Juni 2023, ab 14 Uhr: Vorbestellung im Apple Store und bei ausgewählten Händlern

ab 14 Uhr: Vorbestellung im Apple Store und bei ausgewählten Händlern Freitag, 16. Juni 2023: Auslieferung an Vorbesteller, Verkauf im Apple Store und im Handel

Im letzten Jahr hatte Apple zwei neue Macbooks auf der WWDC präsentiert, während das äußerlich unveränderte Macbook Pro 13” M2 noch ab der gleichen Woche vorbestellbar wurde, musste man sich mit dem Macbook Air M2 noch bis Anfang Juli gedulden. Wir gehen heute davon aus, dass Apple die neuen Macbooks in diesem Jahr noch in der WWDC-Woche zur Vorbestellung freigibt. Nicht völlig auszuschließen ist jedoch eine Produktankündigung per Pressemitteilung in der Woche vor der WWDC, zumal Apple offenbar auch einige neue oder renovierte Desktops in Planung hat.

Es besteht aber noch eine vierte Möglichkeit: Apple stellt das Macbook Pro 13” komplett ein. Das dritte neue Macbook könnte dann ein völlig neues Gerät sein. Spekulationen über die Rückkehr eines Macbook mit 12- oder gar 11-Zoll-Bildschirm haben aber schon länger keine neue Nahrung mehr erhalten.