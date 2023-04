Rufumleitung am iPhone einrichten – so geht’s

In seinem Support-Dokument weist Apple darauf hin, dass eine System-unterstützte Rufumleitung eigentlich in GSM-Netzen unterstützt. GSM war bzw. ist eine europäische Entwicklung, so kann man davon ausgehen, dass alle deutschen Netzbetreiber auch eine Weiterleitung per iOS unterstützen.

So richten Sie eine Rufumleitung am iPhone ein

Zeit zum Abschließen: 1 minuten

Kosten: 0

Kosten: 0 1. Einstellungen-App Wechseln Sie in die Einstellungen-App am iPhone und wählen Sie dort den Reiter “Telefon”. Halyna Kubiv Wechseln Sie am iPhone in die Einstellungen-App und wählen Sie dort “Telefon”. 2. Unter “Anrufe” einrichten “Anrufe” auswählen Halyna Kubiv Wählen Sie anschließend im Bereich “Anrufe” die Option “Rufweiterleitung” 3. Bei doppelter SIM Bei doppelter SIM die gewünschte Nummer auswählen Halyna Kubiv Benutzen Sie zwei SIM-Karten, können Sie für jede einzelne eine separate Rufweiterleitung einrichten. 4. Rufumleitung aktivieren Rufumleitung aktivieren Halyna Kubiv Sie müssen zunächst den Regler “Rufweiterleitung” aktivieren, damit die Option “Weiterleiten” im Fenster erscheint. Erfahrungsgemäß dauert solche Aktivierung einige wenige Sekunden, höchstens eine Minute. Anscheinend überprüft das System, ob der Mobilfunkanbieter eine solche Funktion unterstützt. 5. Alternative Nummer hinzufügen Eine Nummer hinzufügen, auf die die Anrufe weitergeleitet werden sollen. Halyna Kubiv Im erscheinenden Fenster können Sie nun eine alternative Nummer eingeben, worauf in der Zukunft alle Anrufe umgeleitet werden sollen. Im Fenster gibt es keinen Knopf “Speichern”, Sie können mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke in die Einstellungen zurückkehren, die Nummer wird so automatisch gespeichert.

Eine Bedingung für die Rufumleitung ist die Erreichbarkeit im mobilen Funknetz. Befinden Sie sich im Funkloch, werden logischerweise auch keine Anrufe weitergeleitet. Ist die Rufumleitung erfolgreich aktiviert, erscheint in der Statusleiste ein Symbol vom Telefon-Hörer mit einem ausgehenden Pfeil .

