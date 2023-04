Apple entwickelt geheimes Geoblocking-System ab iOS 16.2 – das steckt dahinter

9to5mac hat in den Tiefen des Systems eine Neuerung namens „countryd“ entdeckt. Der neue Prozess ist seit mindestens iOS 16.2 da (veröffentlicht im Dezember 2022). Zurzeit ist er jedoch deaktiviert.

Die Journalisten haben auch den Code ausgewertet und herausgefunden, dass „countryd“ die Systemfunktionen je nach geografischem Standort ein- und abschalten soll. Diese Position soll aus unterschiedlichen Daten berechnet werden: aus dem GPS-Signal des entsprechenden Moduls, aus dem Länder-Code des WLAN-Routers und aus den Informationen der SIM-Karte. Für den Endnutzer wird es so schwieriger sein, einen anderen Standort vorzutäuschen.

Zwar schränkt Apple schon jetzt recht viele Funktionen auf bestimmte geografische Regionen ein – dafür gibt es eine ganze Seite mit Verfügbarkeitsdaten der bestimmten iOS-, iPadOS- und Siri-Features. In den meisten Fällen konnte man die Einschränkungen jedoch leicht umgehen, indem man in den iOS-Einstellungen das Land bzw. die Region änderte.

Eine vergleichbare Einschränkung gibt es bereits für verwaltete iPhones, iPads und Macs bei manchen MDM-Anbietern wie Codeproof: Im Büro oder auf einem bestimmten Gelände wird beispielsweise die Kamera automatisch abgeschaltet und lässt sich erst wieder außerhalb nutzen.

Apple hat jetzt schon mehrere Funktionen, die nur in bestimmten Regionen verfügbar sind oder sich dort umgekehrt nicht nutzen lassen. So fotografieren alle iPhones in Japan mit obligatorischem Auslöserton, um Upskirting zu verhindern. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es kein Facetime. Bei den zahlreichen Sonderregelungen in China muss man gleich einen neuen Artikel schreiben: Airdrop nur für Kontakte, fehlende Zeitungen und Zeitschriften im App Store, keine VPN-Apps usw.

Apples neue Funktion zum versteckten Geofencing kann eine Reaktion auf die kommenden Änderungen in iOS 17 sein. Den Gerüchten zufolge wird der Entwickler das Herunterladen von iOS-Apps auch außerhalb des App Stores erlauben, aber nur in der EU. Der neue Prozess würde das sogenannte Sideloading für Nutzerinnen und Nutzer außerhalb der EU erschweren.

