Neue Beats im transparenten Design: Airpods-Alternative kommt im Mai

Ende März wurden im Code von iOS 16.4 neue Apple-Kopfhörer gefunden (wir berichteten). Während es viele Spekulationen um neue Airpods gab – insbesondere die Airpods Max sind überfällig für ein Update –, ging 9to5mac eher von neuen Beats-Modellen aus, ebenfalls eine Marke von Apple.

Offenbar behält der Blog zumindest teilweise recht, denn gestern wurde auf Amazon.com kurzzeitig ein Refresh der Beats Studio Buds+ gelistet (via 9to5mac, mittlerweile nur noch im Archiv einsehbar).

Optisch unterscheiden sich die neuen Beats unwesentlich von ihren Vorgängern von 2021. Der größte Unterschied betrifft die Farbauswahl: am auffälligsten ist die transparente Variante, die optisch an die Nothing Ear erinnert (hier im Test). Dazu kommen eine schwarze Option und Elfenbein – also ein sehr blasses, fast weißes Beige. Von den anderen knalligen Farben der Vorgänger ist zumindest auf der Produktseite nichts zu sehen, diese kamen nämlich in Schwarz, Pink, Grau, Blau, Rot und Weiß.

Darüber hinaus handelt es sich bei den Beats Studio Buds um eine Alternative zu den Airpods für Menschen, denen das Stiel-Design nicht gefällt oder die ein Android-Smartphone besitzen.

Auf technischer Seite gibt es einige Upgrades: So soll die Akkulaufzeit inklusive Case vier Stunden länger sein als bei den Vorgängern, also 36 statt 32 Stunden, die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bis zu 1,6-mal besser und der Transparenzmodus doppelt so gut.

Preis und Verfügbarkeit der neuen Beats Studio Buds

Als Preis waren auf Amazon 169,96 US-Dollar angegeben, 20 Dollar höher als die UVP der Vorgänger. Da die UVP der Beats Studio Buds hierzulande bei 190 Euro liegt, würden wir uns über einen Preis von rund 200 Euro für das Nachfolgemodell oder sogar darüber nicht wundern. Dafür bekommt man Apple-Kopfhörer mit ANC zum selben Preis wie Airpods 3 ohne ANC und für rund 100 Euro weniger als die Airpods Pro (2. Generation) – sofern man auf das Stiel-Design verzichten möchte.

Erhältlich sollen die Beats Studio Buds+ ab 18. Mai sein, also in etwa drei Wochen.

