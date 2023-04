Tausend gefälschte Airpods und Apple Watches beschlagnahmt

Der US-Zoll hat am Flughafen Washington Dulles in den USA eine große Lieferung von gefälschten Airpods und Apple Watches abgefangen. Am 15. März 2023 seien die Beamten auf vier große Lieferungen aus China auf eine Adresse in Fairfax County, Virginia aufmerksam geworden. Die verdächtigen Lieferungen beinhalteten rund 1000 Airpods und 50 Apple Watches.

Die Polizisten vermuteten Fälschungen und haben Experten vom Machinery Centers of Excellence and Expertise (CEE) um Rat gebeten. Diese haben die Geräte als gefälscht eingestuft, die Lieferungen wurden am 29. März 2023 tatsächlich beschlagnahmt, es sind jedoch keine Anschuldigungen gegen Personen erhoben worden.

Laut dem Bericht von NBC (via “Golem”) handelte es sich um gefälschte Airpods Pro, wahrscheinlich der zweiten Generation, und gefakte Apple Watch Ultra. Bei der Apple Watch Ultra ist die Fälschung offensichtlich: In der Verpackung wird die Ladescheibe mit einem USB-A-Kabel beigelegt, Apple liefert jedoch die neue Ultra mit einem Ladekabel mit USB-C-Ausgang. Nach Einschätzung der Experten hatten die gefälschten Produkte bis zu 290.000 US-Dollar Nennwert.

Bei der Apple Watch sieht man die Fälschung sofort: Das Ladekabel ist mit einem USB-A-Ausgang versehen, bei Original ist jedoch USB-C-Kabel dabei. NBC

Für Apple ist gefälschtes Zubehör seit Langem ein Problem: iOS 16 kann beispielsweise feststellen, dass es sich um gefälschte Airpods handelt und die Nutzer davor warnen. Verbinden lassen sich solche Geräte aber trotzdem. Vor zehn Jahren hat Apple weltweit gefälschte Netzteile ausgetauscht, weil es zu Todesfällen kam.

