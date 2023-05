Apple Pay einrichten: auf iPhone, Apple Watch und Mac

Längst wundert sich das Kassenpersonal nicht mehr und auch die Schlange hinter einem staunt nicht, wenn man zum Bezahlen statt einer Plastikkarte das Handgelenk mit der Apple Watch oder das iPhone an das Lesegerät hält. Und auch auf immer mehr Websites kann man mit einem Klick per Apple Pay bezahlen.

Für Apple Pay benötigt man lediglich ein Konto bei einer die Zahlmethode unterstützenden Bank und die dafür ausgegebene Kredit- oder Debit-Karte. Das sind in Deutschland mittlerweile fast alle Kreditinstitute, etwa ein Jahr nach dem Start von Apple Pay in Deutschland waren auch die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken dazugestoßen, die sich zuvor an eigenen Systemen versuchten. Selbst die Girocard lässt sich mit Apple Pay verwenden.

Apple Pay setzt jedoch ein Mindestalter von 18 Jahren voraus – und nicht jede Kasse akzeptiert alle Kreditkarten. Seitdem aber mit der Girocard die in Deutschland am häufigsten genutzte Karte mit dabei ist, passiert es nur noch selten, dass man doch im Geldbeutel nach Scheinen, Münzen oder der passenden Plastikkarte kramen muss.

Hat man alle Voraussetzungen erfüllt und ist in Besitz einer legitimierten Karte, ist das Einrichten von Apple Pay schnell erledigt, wie wir hier zeigen: