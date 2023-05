Wie Sie beim iPhone-Wecker die Lautstärke überprüfen

Haben Sie verschlafen, weil Ihr iPhone-Wecker zu leise war oder gar nicht klingelte? So können Sie nachschauen, ob die Einstellungen passen:

In den iOS-Einstellungen gibt es keine dedizierte Lautstärke nur für die Wecker-App, der Wecker klingelt in der Lautstärke, die auch für alle anderen Apps gilt. Wenn sie jedoch auf Null heruntergeregelt ist, werden sowohl ein Youtube-Video als auch Ihr Wecker stumm bleiben. Sie können die Lautstärke an zwei Stellen überprüfen und gegebenenfalls nach oben regeln.

Zum einen wechseln Sie ins Kontrollzentrum (Wischgeste nach unten aus der rechten oberen Ecke des Bildschirmes). Der Balken mit dem Lautsprechersymbol ist für die Lautstärke zuständig, ziehen Sie den Anzeiger gegebenenfalls nach oben, wenn dieser ganz unten ist.

Zum anderen gibt es die gleiche Einstellung in der Einstellungen-App unter “Töne & Haptik”. Der Bereich “Klingelton- und Hinweislautstärke” stellt einen Balken dar, der die aktuelle Lautstärke anzeigt. Wenn Sie die Lauter-Taste an der linken Seite des iPhones betätigen, blendet sich im Display eine Grafik ein, die ebenfalls die Lautstärke anzeigt.

Die Wecker-App ist übrigens eine der wenigen Apps, die sich über den Stummmodus und “Nicht stören”-Fokus durchsetzen. Das bedeutet konkret: Selbst wenn Sie Ihr iPhone mit der Taste in den Stummmodus versetzt haben, wird Ihr Wecker pünktlich klingeln. Selbst bei “Nicht stören” klingelt die Wecker-App.

