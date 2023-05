Das ist der Task-Manager auf dem Mac – und das kann er

5. Überprüfen, welche Programme beim Hochfahren automatisch starten

Im Windows Task-Manager gibt es den Reiter „Autostart von Apps“, der anzeigt, welche Programme beim Hochfahren des Rechners automatisch gestartet werden. In der Aktivitätsanzeige gibt es diese Information nicht, in macOS versteckt sie sich in den Systemeinstellungen.

Rufen Sie also die Systemeinstellungen-App auf (per Spotlight oder Apfel-Menü in der Menüleiste) und wechseln Sie zum Reiter „Allgemein“. Dort finden Sie den Bereich „Anmeldeobjekte“, wo automatisch startende Programme, aber auch Prozesse gelistet sind, denen erlaubt ist, bei Systemstart im Hintergrund zu laufen.

Wenn Sie nicht wissen, zu welcher App ein bestimmter Prozess gehört, klicken Sie aufs ⓘ-Zeichen in der entsprechenden Zeile. Sie landen im Finder bei der Einstellungsdatei und spätestens beim Orderpfad können Sie raten, zu welcher App der Prozess gehört.