Test: Mackie MC-60BT – preisgünstiger Over-Ear-Kopfhörer

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro guter Klang

geringe Klang-Beeinflussung des ANC

günstiger Preis

stabile Transportbox Kontra ANC beim Einschalten immer an

Fazit



Mackie schnürt auf den ersten Blick ein attraktives Paket an Ausstattung gepaart mit gutem Klang zu einem günstigen Preis von aktuell 239,- Euro. Was uns nicht so ganz überzeugt hat, war die Touchbedienung.



Die aktive Geräuschunterdrückung ist beim Einschalten automatisch aktiv, was stören kann. Wer sie nur situationsabhängig benötigt, muss sie erst deaktivieren.



Positive Punkte sind neben dem im besten Sinne unaufgeregten Klang die praktische Transportbox. Einen viel besseren Klang bekommt man erst für mehr als den doppelten Preis.



Over-Ear-Kopfhörer wie der MC-60BT von Mackie haben im Vergleich zu Airpods und Co. den Vorteil eines freieren Klangbilds durch den Einsatz größerer Membranen und sie üben keinen mechanischen Druck auf die Ohrenmuscheln beziehungsweise Ohrkanäle aus.

Volle Ausstattung

Bei der Ausstattung hat Mackie an alles Wichtige gedacht. Große 40-mm-Treiber für einen vollen Klang, IPX4 Spritzwasserschutz, Bluetooth 5.0, Bluetooth Audio Codec AAC und APTX HD. In einem großen Gehäuse hat auch ein großer Akku seinen Platz. Im Falle des MC-60BT soll er für mindestens 30 Stunden Energie liefern, was wir im Test auch fast erreicht haben.

Aufgeladen wird der Akku relativ flott in drei Stunden über USB-C oder, und das ist bei Over-Ear-Kopfhörer selten, drahtlos in rund fünf Stunden. Eine passende Ladestation ist im Lieferumfang und findet zusammen mit Kabeln ihren Platz in der praktischen Transportbox. Die Transportbox überzeugt in der Praxis und bietet auch Platz für die mitgelieferten Audiokabel.

Praxischeck mit Hindernissen

Die MC-60BT lassen sich mit mehreren Audiogeräten verbinden, aber ein schneller Wechsel ist nur zwischen zwei Audiogeräten möglich. Hat man sie beispielsweise mit drei Audiogeräten verbunden und sind diese auch innerhalb der Bluetooth-Reichweite von zehn Metern aktiv, muss erst bei einem der Audiogeräte das Bluetooth kurzzeitig abschaltet werden, damit man das Audiogerät wechseln kann. Das klingt kompliziert, ist aber wesentlich besser als viele Mitbewerber, die sich nur mit einem Audiogerät gleichzeitig verbinden können.

Für Ein/Aus und die aktive Geräuschunterdrückung sind leicht erreichbare Taster vorhanden. Beim Einschalten und jedem Tastendruck gibt eine freundliche Stimme in Englisch den aktuellen Status an. Zum Beispiel „Power On“ oder „Battery 25 %“. Das ist gerade beim Ladezustand des Akkus praktisch, der wird aber auch in iOS vorbildlich angezeigt. Die MC-60BT schalten sich nicht automatisch aus, sie gehen nur in einen Ruhezustand.

Bei der Musiksteuerung setzt Mackie auf eine Sensorfläche für Wischgesten. Zweimal in der Mitte tippen für Pause/Wiedergabe, drei Sekunden halten für Siri, vertikal wischen für Lautstärke und horizontal wischen für die Tracksteuerung. Das klappt normalerweise ganz gut, wenn man die Orientierung für horizontal und vertikal hat. Sitzt der Kopfhörer nicht ganz gerade oder konzentriert man sich beim Wischen nicht, dann stimmt die Orientierung für die Wischgesten nicht.

Sound für Sprache und Musik

Wie legt man als Hersteller den Klang aus, wenn der Kopfhörer so unterschiedliche Einsatzzwecke wie Videokonferenzen, Musikhören, Gaming und beim Sport gute Ergebnisse liefern soll?

Ganz einfach, ausgewogen und unauffällig. Also ein Klang, der eine klare Sprachverständlichkeit bei Frauen und Männern bietet. Der beim Gaming und Filmen die Klangeffekte überzeugend wiedergeben kann. Und der Musikfreund bei seiner Lieblingsmusik nicht das Gefühl gibt, es fehlt den Songs an Tiefgang.

Genau das hat Mackie geschafft. Unaufgeregt, gut verständlich und ohne große Effekthascherei, so könnte man den Klang der MC-60BT beschreiben. Im Detail ist der MC-60BT bei Musik aus dem Genre Pop, Dance, Rock in seinem Element. Bei Songs wie „Ghost Again“ von Depeche Mode fühlt man die Wucht des Beats sehr gut. Hier fällt es nicht so auf, dass die Hochtonauflösung des MC-60BT nicht perfekt ist. Bei dem rauen Sound von Depeche Mode leidet allerdings die Präzision etwas. Was aber nur im direkten Vergleich zu einem High-End Kopfhörer oder dem Anschluss über Kabel auffällt.