Macwelt am Morgen: 28.4.23 – 20 Jahre iTunes Music Store

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Das Virus ist nicht verschwunden, hat aber seinen Schrecken weitgehend verloren. Die pandemische Lage ist nicht nur von Gesetzes wegen vorbei. Wir können alle wieder reisen und treffen uns immer häufiger im Büro, obwohl das Home-Office vor allem an regnerischen Tagen seine Vorzüge hat, wenn man nicht mal seinen Hund vor die Tür jagen will.

Aber vor allem sind Kinos, Stadien und Theater längst wieder uneingeschränkt offen, unsere Lieblingsstars holen abgesagte Konzerte nach oder gehen frisch auf Tournee durch Europa, Skandinavien und die Subkontinente. Müssen sie ja, von Konzerttickets und Merch leben sie. Mit Aufnahmen ist längst kein Geld mehr zu verdienen.

Einer der wesentlichen Stichtage für diesen Wandel in der Musikkultur ist der 28. April 2003, an dem letztlich vergeblich verhindern werden sollte, dass Aufnahmen völlig beliebig und wertlos werden.

An jenem Tag eröffnete Apple zunächst in den USA den iTunes Music Store, jenen virtuellen Plattenladen, der das Format MP3 (respektive AAC) erst monetarisierbar machte. Ein Jahr später ging es dann in Deutschland, Frankreich und dem UK weiter. Die Plattenindustrie hatte in den Neunzigern sehr gut damit verdient, dass sich Musikfreunde nach der LP noch eine CD kauften, bei einigen Alben waren sogar Bonusstücke mit drauf, die zweierlei bewirkten: Neben dem Unterschied zum bereits im Regal stehenden Vinyl bedeuteten 63-Minüter auf CD, dass man sie nicht komplett auf eine C60-Kassette kopieren konnte und auch mit den Varianten C90 und C120 es unlösbare Probleme gab. Raffinierter Kopierschutz by Design!

Doch gegen das Internet und das im Fraunhofer-Institut entwickelte Kompressionsformat MP3 war kein Kraut mehr gewachsen. In der Frühzeit verhinderten nur teure Festplatten und langsame Leitungen, dass die CD-Sammlung komplett auf dem Computer landete.

Im Jahr 2003 war Speicher indes so billig und das Internet so schnell geworden, dass es keine Hemmungen mehr gab. Anstatt Musikfreunde zu kriminalisieren, die ihre einmal (oder gar zweimal) gekaufte Musik nicht nur auf der Anlage daheim, sondern auch beim Joggen auf dem iPod oder von einer kopierten CD im Auto hören wollten, legalisierte Apple die digitale Musik gewissermaßen.

Es war eine lange Überzeugungsarbeit notwendig, um der Musikindustrie die Botschaft zu vermitteln, der iTunes Music Store würde ihr Modell nicht zerstören, sondern (einstweilen) retten. Nicht der iTunes Music Store, der ein paar Jahre später das “Music” strich, sei der Feind der verkauften CD, sondern die Piraterie. Von Musikabos, wie sie etwa das von Bertelsmann übernommene und legalisierte Napster bald anbot, hielt Apple lange nichts, bis Spotify mit seinem Modell immer erfolgreicher wurde und Apple nachziehen musste.

Und doch haben iTunes Store, Spotify und Apple Music das Musikbusiness nachhaltig verändert. Für zehn oder 15 Euro bekam man früher ein digitales Album, heute einen Monat lang Zugriff auf 60 Millionen und mehr Stücke. Das Album, für dessen Verkaufserfolg Musiker früher tourten, dient heute allenfalls als Promo für die anstehende Tour, auf der mit Eintrittskarten und Merchandising viel Geld verdient wird.

Und überhaupt geht der Trend zur Zufallswiedergabe oder zur kuratierten und mit Algorithmen unterstützten Wiedergabeliste. Darin lässt sich immer wieder Neues entdecken, das man sonst im Plattenladen hätte links liegen lassen. Mit einem Klick kann man sich das ganze Album in die Mediathek legen, ohne mehr zu zahlen.

Nur das mit dem Übertrag auf CD für das Auto, das geht eben nicht. Müssen wir eben früher oder später in Carplay investieren.