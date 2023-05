Warum Sie das Kontrollzentrum Ihres iPhones aufräumen sollten

Das Kontrollzentrum des iPhone ist eine praktische Sache. Sie gelangen auf iPhones mit Face-ID (ab iPhone X, 2017) mit einem Wisch von rechts oben (neben der Notch oder der Dynamic Island) in die Mitte des Bildschirms rufen Sie es auf. Auf iPhones mit Home-Button (bis iPhone 8, respektive iPhone SE) wischen Sie von unten in der Mitte nach oben.

Im Kontrollzentrum finden Sie ab Werk folgende Steuerungen für Funktionen des iPhone:

Einstellungen für drahtlose Schnittstellen: WiFi, Bluetooth, Flugzeugmodus (im Viererblock links oben)

Aktuelle Wiedergabe (aus Music, Apple TV oder einer anderen App, rechts daneben)

Orientierungssperre

Bildschirmsynchronisierung mit Apple TV

Fokus

Helligkeit

Lautstärke

Home (falls vorhanden)

Diese Elemente sind immer im Kontrollzentrum und lassen sich nicht entfernen. Die vier folgenden sind vorkonfiguriert, aber entfernbar:

Taschenlampe

Timer

Rechner

Kamera

Mit einem Tipp darauf kommen Sie direkt zur entsprechenden App, der Tipp auf das Taschenlampensymbol schaltet diese aber sogleich ein.

Ein aufgeräumtes Kontrollzentrum im iPhone SE Macwelt

Wie Sie die Übersicht behalten – was wirklich wichtig ist

Zusätzliche Steuerelemente für Apples Apps können Sie in das Kontrollzentrum über die App “Einstellungen” vornehmen. Darin finden Sie jede Menge Elemente und auch die Möglichkeit, für die Steuerung des Smarthomes Schalter für die einzelnen Geräte anzeigen zu lassen. Je nachdem, wie umfangreich Ihr Home ist, wird das Kontrollzentrum mit diesen aber schnell recht unübersichtlich.

Apple iPhone SE 2022 64 GB polarstern

Für ein schlankes Kontrollzentrum schalten Sie also besser die “Home-Steuerelemente” aus. Ihr Home können Sie immer noch per Home-App auf dem iPhone, der Apple Watch oder per Sprachbefehl mit Siri steuern. Natürlich können Sie auch das Symbol der Home-App alleine in Ihr Kontrollzentrum packen, falls Ihnen danach ist.

Unaufgeräumtes Kontrollzentrum eines iPhone 14 Pro. Vor allem die Home-Steuerelemente machen sich so breit, dass man für einige wesentliche Elemente schon wischen muss. Macwelt

Sie finden in den Einstellungen noch einen zweiten Schieberegler, der ab Werk auf “On”, also grün, gestellt ist: “Zugriff in Apps erlauben”. Wenn Sie diesen nach links verschieben, können Sie das Kontrollzentrum fortan nur noch vom Home-Bildschirm aus per Wischgeste aufrufen. Gerade wer viel auf dem iPhone daddelt, wird sich öfter mal “verwischt” haben und froh sein, diese Einstellung zu kennen.

Macwelt

Hinzufügen von Elementen ist einfach: In der Einstellung tippen Sie einfach auf das grüne Symbol mit weißem Pluszeichen. Und wenn Sie einer Steuerung überdrüssig sind, geht es auf ähnliche Weise zurück: Tippen Sie auf das rote Symbol mit dem weißen Minuszeichen und anschließend auf die Schaltfläche “Entfernen”.

Macwelt

Die variablen Steuerelemente sind in Viererreihen angeordnet – die Reihenfolge lässt sich in der Einstellung “Kontrollzentrum” ändern, indem man auf das Symbol mit den drei Linien tippt, den Finger darauf lässt und nun die Zeile verschiebt.

Die wichtigsten Steuerelemente für den Alltag – und warum es diese sind

Welche Symbole Sie in Ihrem Kontrollzentrum aufnehmen wollen, bleibt natürlich Ihnen überlassen und hängt von Ihrer alltäglichen Nutzung ab. Im Alltag erweisen sich aber neben den vier bereits genannten noch einige weitere als sehr nützlich:

Code-Scanner: Schneller als über den Aufruf im Kontrollzentrum haben Sie QR-Codes noch nicht eingelesen

Musikerkennung: Ein schneller Tipp öffnet die in das System integrierte Shazam-Funktion. Sie müssen also nicht rufen: “Hey, Siri, was ist das für ein Lied?”

Apple-TV-Fernbedienung: Die mit dem aktuellen Modell mitgelieferte Fernbedienung mag zwar weit besser sein als ihre Vorgänger. Wer es beim Heimkinoabend aber gerne dunkel im Raum hat, wird die Bedienung über das iPhone sehr zu schätzen wissen. Erst recht, wenn man Text eingeben muss, etwa für eine Suche.

Bildschirmaufnahme: Wollen Sie nicht nur einen Screenshot von Ihrem iPhone erstellen, sondern einen ganzen Vorgang dokumentieren, starten Sie die Aufnahme am Besten über das Kontrollzentrum, wenn Sie dieses Steuerelement hinzugefügt haben

Sprachmemos: Immer wieder schnelle Ideen unterwegs? Einfach auf das iPhone quasseln, das mit dem entsprechenden Steuerelement für die System-App zum Diktiergerät wird.

Geräuscherkennung: Sie haben Kopfhörer auf, aber der Postbote könnte klingeln? Schnell die Geräuscherkennung aufrufen und Sie bekommen eine Nachricht auf Ihr iPhone, wenn es klingelt oder an der Tür klopft – oder der Feueralarm losgeht.

