So beliebt ist Apple in Deutschland

Statista hat eine Studie dazu veröffentlicht, wie verbreitet Apples Dienste und Hardware hierzulande sind. Erfasst wurden die Antworten von rund 6.000 Probanden im Zeitraum vom Januar bis Dezember 2022, die Teilnehmer waren Internet-Nutzer im Alter von 18 bis 64 Jahren – die Umfrage ist in dieser Altersgruppe repräsentativ.

Demnach nutzen rund ein Drittel aller Befragten ein iPhone, nur ein Viertel benutzt das iPad. Die Kopfhörer von Apple, entweder Airpods oder Earpods, hat jeder fünfte Teilnehmer, 12 Prozent gaben an, einen Mac zu nutzen oder zu besitzen.

Apple Music ist dagegen nicht so weitverbreitet: nur zehn Prozent hören Musik über Apples Streaming-Dienst. Erstaunlicherweise kommt Apple TV+ gleich auf neun Prozent, obwohl der Dienst deutlich kürzer (seit 2019) auf dem deutschen Markt ist. Der Homepod ist dagegen ein regelrechter Exot in deutschen Haushalten: Nur drei Prozent der Befragten nutzen Apples smarten Lautsprecher.

Nach einer kurzen Erfolgsphase Anfang der Zehnerjahre war der Smartphone-Markt in Deutschland für Apple kein leichter: Über ein Jahrzehnt hatte Samsung die Nase vorn. Erst in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Lage etwas geändert: Die Marktanteile von Apple und Samsung haben sich angeglichen.

Erstaunlicherweise steigen Apples Marktanteile in Deutschland seit Ende 2020. An der Spitze der Liste hat Apple Samsung im Herbst 2022 abgelöst, just zu dem Zeitpunkt, als die iPhones 14 in Deutschland erschienen und deutlich teurer geworden sind. Das Argument der preisbewussten Deutschen scheint so nicht mehr zu gelten.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz