Apple Watch mit Micro-LED nicht vor 2025

Der Display-Experte Ross Young hat seine Prognose bezüglich Micro-LED-Displays bei Apple korrigiert. Demnach soll ein neues Apple-Watch-Modell mit der neuen Display-Technik erst im Herbst 2025 herauskommen. Dies berichtet “Appleinsider”.

Ursprünglich hatte Young eine Apple-Watch-Variante mit Micro LED für den Frühling 2025 prognostiziert, was beim aktuellen Update-Rhythmus recht ungewöhnlich wäre. Wird doch die Smartwatch zusammen mit dem iPhone jedes Jahr auf einer September-Keynote angekündigt. Zunächst wird die Apple Watch Ultra mit der neuen Technologie ausgestattet, erst später werden andere Geräte dran sein.

Die Gerüchte um Micro-LED für die Apple Watches sind zum ersten Mal schon 2017 aufgekommen, damals hat die Branchenzeitung “Digitimes” den Start “nicht vor 2019” prognostiziert. Die ersten Micro-LED-Monitore wurden Anfang 2018 auf der CES vorgestellt. Ein Jahr später wurde wieder mal über eine Apple Watch mit Micro-LED-Display spekuliert, diese sollte dann im Herbst 2020 erscheinen. Die Apple Watch Series 6 erschien bekanntlich mit dem herkömmlichen OLED-Display.

Dass Apple ernst mit den Micro-LED meint, zeigen jüngsten Firmenkäufe in Cupertino: Schon 2014 hat das Unternehmen eine Firma namens LuxView aufgekauft. Diese hat sich auf Micro-LED spezialisiert. Mitte 2021 kam noch Tesoro Scientific ins Apple-Team. Das Startup aus Kalifornien hat sich auf Werkzeugen und Prozessen für Micro-LED spezialisiert.

Offenbar will der Hersteller die neuen Displays nicht nur bei den Zulieferern einkaufen, sondern in der Fertigung noch enger eingebunden zu sein, wie es derzeit mit den eigenen iPhone- und Mac-Prozessoren passiert. Offenbar ist Apple mit seinem größten Display-Zulieferer Samsung nicht so richtig zufrieden, die beiden Firmen führen den Berichten zu Folge die “unglücklichste Ehe der IT”. Kein Wunder, dass Apple versucht, zumindest mit der nächsten Generation der Displays etwas Abstand zu gewinnen.