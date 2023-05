Darum sollten Sie einen Refurbished-Mac kaufen

Sie brauchen einen neuen Mac, wollen aber kein Vermögen dafür ausgeben? Macs sind teuer, aber es gibt Möglichkeiten, wie Sie günstig an einen neuen Mac kommen. Wir reden auch nicht davon, einen Mac aus zweiter Hand auf eBay zu kaufen – sondern einen direkt von Apple, nur günstiger. Warum Sie keinen Mac aus zweiter Hand kaufen sollten, erklären wir hier.

Die Rede ist von Apples Refurbished Store, wo sie verschiedene, generalüberholte Macs der letzten Jahre mit deutlichen Rabatten kaufen können. Doch der Preis ist nicht der einzige Grund, der für den Refurbished Store spricht. Hier sind zehn Gründe, warum Sie einen Refurbished Mac in Erwägung ziehen sollten.

Apple Refurbished Store oder andere Anbieter?

Neben dem offiziellen Refurbished Store von Apple gibt es inzwischen auch eine Menge Plattformen, die ein eigenes Angebot bieten: Backmarket, Refurbed, As Good As New – selbst Amazon hat einen Bereich für generalüberholte Hardware.

Gegenüber dem offiziellen Store haben diese Shops einen entscheidenden Vorteil: sie sind wesentlich flexibler, was den Zustand des Macs angeht. Das wiederum wirkt sich auf den Preis aus, denn hier können Sie teilweise noch größere Schnäppchen finden – wenn Sie damit leben können, dass der Mac ein paar Kratzer im Gehäuse hat. Es bedeutet nicht, dass Sie hier ein Gerät mit gebrochenem Display oder anderen Schäden kaufen, die die Funktion Ihres Macs beeinflussen.

Abgesehen davon werden auch bei diesen Anbietern gebrauchte Macs professionell aufbereitet und generalüberholt, darüber hinaus gibt es, abhängig vom Anbieter, auch häufig eine Garantie, die in ihrer Länge oder in ihrem Umfang über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Backmarket etwa bietet 12 Monate Garantie an, As Good As New sogar bis zu 30 Monate.

Wenn es Ihnen also nicht wichtig ist, ein praktisch fabrikneues Gerät zu bekommen und sich stattdessen auch mit kleineren Gebrauchsspuren zufriedengeben können, sind diese alternativen Plattformen einen Blick wert, insbesondere, weil Sie so noch ein paar Euro sparen können.

Refurbished Macbooks bei Backmarket ansehen

1. Sie sind so gut wie neu

Wenn Sie annehmen, dass sich Macs aus dem Refurbished Store von gebrauchten Macs aus zweiter Hand kaum unterscheiden, dann liegen Sie falsch. Könnte jemand einen Mac gekauft und ihn wegen eines Defekts zurückgegeben haben? Möglich. In diesem Fall überprüft Apple das Gerät, behebt etwaige Fehler und stellt ihn im neuwertigen Zustand wieder zum Verkauf.

Der Mac, den Sie sich kaufen, wird wahrscheinlich nicht fabrikneu sein, aber sein Intermezzo mit dem vorherigen Besitzer war in der Regel nur von kurzer Dauer. Möglicherweise hat jemand den Mac nur kurz benutzt und innerhalb der zweiwöchigen Frist wieder zurückgegeben.

Vielleicht wurde der Mac auch als Vorführgerät in einem Apple Store benutzt, was jedoch ebenfalls nicht bedeuten muss, dass ihn viele Menschen benutzt haben oder er in der Zeit rechenintensive Aufgaben ausgeführt hat.

Apple MacBook Air M2 2022 13,6″ 8 GB RAM 256 GB SSD 8-Core GPU space grau

2. Sie sind günstiger

Wenn Sie einen neuen Mac im Apple Store Ihres Vertrauens, bei einem autorisierten Reseller oder in Apples Online-Store kaufen, können Sie nur zwischen den neuesten Versionen eines bestimmten Macs auswählen. Im Refurbished Store hingegen können Sie auch ältere Macs der letzten Jahre kaufen, und zwar günstiger als ihre Nachfolger.

Das Gute ist, dass ältere Macs sich häufig kaum von neueren Modellen unterscheiden – besonders, seit Apple alle Macs (außer den Mac Pro) auf den M1-Chip umgestellt hat. Neuere Macs mit M2-Chip sind zwar leistungsfähiger als ältere Modelle mit M1, wenn Sie Ihren Mac jedoch nicht regelmäßig für große Videoprojekte benötigen, wird Ihnen der Performance-Unterschied kaum auffallen.

2022 hat Apple beispielsweise ein neues Macbook Air mit M2-Chip auf den Markt gebracht. Optisch orientiert sich das neue Macbook Air an den größeren Pro-Modellen und der Bildschirm ist etwas größer (und besitzt eine Notch), Performance und Akkulaufzeit unterscheiden sich für den Alltagsgebrauch jedoch nur unwesentlich vom keilförmigen 2020er-Modell mit M1-Chip.

So können Sie im Refurbished Store ein generalüberholtes Macbook Air 13″ mit 8 GB RAM und 512 GB SSD für 1.159 Euro kaufen, während Sie das neue Modell im regulären Store in einer vergleichbaren Ausführung (8/512 GB) 1.729 Euro kostet.

3. Sie bekommen mehr fürs Geld

Wenn Sie im Refurbished Store einkaufen, können Sie einen leistungsfähigeren Mac als aktuelle Einstiegsmodelle bekommen, häufig für weniger Geld.

Wenn wir beim Beispiel des Macbook Air bleiben: Das obere Modell mit 512 GB Speicher kostet immer noch 349 Euro weniger als das Einstiegsmodell des Macbook Air mit M2 und 256 GB Speicher. Das ist ein stolzes Sümmchen für einen kleinen Laptop, bei dem man sowieso nicht viel Rechenleistung braucht.

Wenn Sie etwas Leistungsfähigeres suchen als ein Macbook Air, sollten Sie stattdessen ältere Modelle der Macbook-Pro-Reihe in Betracht ziehen. Hier gibt es beispielsweise das Macbook Pro 13″ mit M1-Chip, acht CPU- und zehn GPU-Kernen und Touch Bar für 1.439 Euro – immer noch 60 Euro weniger als der Einstiegspreis beim aktuellen Macbook Air 13 Zoll.

Kurz gesagt: Prüfen Sie im Refurbished Store, ob Apple nicht vielleicht ein älteres Modell mit besseren Spezifikationen verkauft als die aktuelle Generation zum selben Preis.

4. Apple testet und ersetzt Teile, wenn notwendig

Das ist schön und gut, aber was, wenn der wegen eines Defekts an Apple zurückgegeben worden ist? Wäre es unklug, einen Mac zu kaufen, der schon einmal fehlerhaft war? Die Antwort lautet klar: nein. Wenn ein Mac in Apples Refurbished Store defekt gewesen sein sollte, wurde er vor dem Wiederverkauf von Apple repariert.

„Du erhältst ein generalüberholtes Gerät mit original Apple Ersatzteilen (wo nötig), das gründlich gereinigt und untersucht wurde“, heißt es auf der Webseite. Der Mac, den Sie kaufen, wurde also häufiger überprüft als einer frisch aus der Fabrik. Falls es Probleme gegeben haben sollte, sind sie jetzt definitiv nicht mehr da.

5. Gesetzliche Gewährleistung und 90 Tage technischer Support

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gibt es im Refurbished Store außerdem 90 Tage technischen Support. Falls es bei der Einrichtung, Installation von Software oder der Internetverbindung zu Problemen kommt, können Sie einfach Apple anrufen und um Hilfe bitten.

Die Gewährleistung können Sie mit einer passenden Apple-Care-Option zusätzlich absichern und verlängern, auch bei einem generalüberholten Mac.

Wenn Sie einen gebrauchten Mac auf eBay kaufen oder anderswo von privat kaufen, bleibt Ihnen lediglich die Garantie, die das Gerät beim Kauf erhalten hat. Bei älteren Modellen bedeutet das im Normalfall: gar keine.

Apple 14-inch MacBook Pro (2023, M2 Pro, 12-core/19-core, 1TB) Preis beim Test: $2,499 Aktuell bester Preis:

6. Versand und Retoure sind kostenlos

Da Sie den Mac direkt bei Apple kaufen, kommt er mit anderen Vorzügen. Zum einen entfallen Versandkosten (die übernimmt Apple), zum anderen können Sie den Mac innerhalb von 14 Tagen kostenlos und ohne Angabe von Gründen zurückschicken, wenn er Ihnen nicht gefällt oder wenn Sie die Meinung geändert haben.

7. Sie könnten Ihren neuen Mac sofort abholen!

Ein weiterer Vorteil, auch wenn man hier wirklich Glück haben muss, ist, dass Sie Ihren generalüberholten Mac manchmal am selben Tag im Apple-Store Ihres Vertrauens abholen können. Wenn nicht, wird er am nächsten Tag zu Ihnen nach Hause geliefert, sofern Sie vor 16 Uhr bestellen.

8. Sie können einen Refurbished Mac finanzieren

Wenn Sie den gesamten Betrag für einen neuen Mac nicht auf einmal aufbringen können oder wollen, bietet Apple Finanzierungsmöglichkeiten – auch bei generalüberholten Macs. In Deutschland wird die Finanzierung mit einem Zins von 5,99 % von der Creditplus-Bank abgewickelt, in Österreich und Schweiz gibt es ein solches Angebot nicht.

Die Finanzierung können Sie während des Bezahlvorgangs auswählen und gelegentlich gibt es außerdem Aktionen mit einer 0-%-Finanzierung, zuletzt zwischen dem 1. März und dem 1. Mai.

Wie im normalen Shop können Sie auch ein altes Apple-Gerät als Anzahlung fürs Refurbished-Gerät eintauschen. Wie viel Sie bekommen, hängt natürlich davon ab, welches Gerät Sie eintauschen möchten.

9. Sie haben nichts mit Vorbesitzern zu tun

Da die Abwicklung komplett über Apple läuft, müssen Sie sich nicht mit Vorbesitzern abgeben, die vielleicht nicht ganz ehrlich mit dem Zustand und den Problemen Ihres neuen Geräts sind. Vielleicht haben sie das Gerät auch nicht ordentlich von ihrer Apple-ID getrennt und stellen sich bei der Lösung dieses Problems wenig kooperativ an.

Mit Apple als direkten Händler können Sie sicher sein, dass alles reibungslos verläuft und falls doch Probleme auftreten, sie professionell behandelt und gelöst werden.

10. Refurbished Macs können aktuell sein

Falls Sie der Annahme sind, dass nur Vorjahres- und ältere Modelle als generalüberholtes Gerät zu kaufen sind, haben wir gute Nachrichten: Auch aktuelle Modelle gibt es im Refurbished Store.

Aktuell gibt es beispielsweise den Mac Studio mit M1 Max, mit 10 CPU- und 24 GPU-Kernen für 2.069 Euro – 230 Euro günstiger als im regulären Store. Auch das aktuelle Macbook Air 13″ mit M2 gibt es bereits generalüberholt, hier sparen Sie bei einem Preis von 1.349 Euro immerhin 150 gegenüber einem fabrikneuen Gerät.