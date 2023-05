Macwelt am Morgen: 2.5.23 – Dienstag im Blick

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Ist man schon fast gar nicht mehr gewohnt, dass der Maifeiertag nicht auf das Wochenende fiel. Umso erholter sind wir dieses Jahr beim Start in den Wonne-Monat. Das Wort hat nichts mit Wohlbefinden zu tun, allenfalls mit dem der Tiere, die wieder auf die Weide dürfen, die im Althochdeutschen „wunni“ hieß.

Im weiteren Verlauf des Mai wartet noch der ein oder andere Feiertag auf uns, sogar ein solcher, den es nur bei Foundry gibt: Den Unplug-Day am Freitag, den 12. Mai. Aber bis dahin ist noch eine Weile.

Und doch nicht einmal die halbe Strecke zur WWDC, dem Frühsommerhighlight in der Apple-Welt. In manchen Jahren hatte Apple im Mai noch ein paar kleinere Updates vom Stapel gelassen, um die Eröffnungsveranstaltung der Entwicklerkonferenz auch bei deren Kern zu belassen, den Neuheiten zu den Systemen.

In diesem Jahr könnte der Mai einiges in der Richtung bringen. Letztes Jahr nutzte Apple die Aufmerksamkeit, um ein leicht aktualisiertes Macbook vorzustellen – das 13-Zöller mit Touchbar – und ein runderneuertes Macbook Air M2.

Das war schon Wochen vorher, nun ja, nicht wirklich bekannt, aber wie wir in solchen Fällen immer so floskelhaft sagen „die Gerüchte verdichten sich“. Allmählich wäre es Zeit für eine andere Floskel, der von „die Nebel lichten sich“, aber außer den Reim fällt uns dazu recht wenig ein.

Jede Menge an Gerüchten wabern hier neblig durch das Netz, drei neue MacBooks soll Apple in der Pipeline haben, endlich den Mac Pro fertigstellen, für einen iMac 27″ wäre es auch längst an der Zeit und überhaupt: Wo bleibt die Brille.

Gut möglich, dass Apple an all den erwähnten Produkten arbeitet respektive sie schon recht weit voran gebracht hat. Da sich aber die WWDC eben um macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS und gerne auch noch HomeOS und irgendwann xrOS drehen soll, darf der Hardwareteil der vermutlich wieder zweistündigen Show nicht allzu lange dauern.

Also, wie wäre es damit: Apple stellt auf der WWDC den Mac Pro mit Apple Silikon vor, die High-End-Maschine hatte ja schon in den Jahren 2006, 2013 und 2019 auf der Entwicklerkonferenz Premiere. Die Sache mit dem AR/VR/MR-Headset: Oh, Mai. Wahrscheinlich wissen wir erst lange im Nachhinein, in welchem Status das Projekt im Frühjahr 2023 gewesen war.

Und die drei neuen Macbooks, von denen mindestens zwei einfach nur logische Weiterentwicklungen sein werden? Die könnte man doch dann auch schon vorher ankündigen und in den Laden stellen, der ein oder andere glücklich nach Cupertino eingeladene Entwickler bringt sein neues Arbeitswerkzeug auch gleich wieder an den Ort, an dem es konzipiert wurde?

Wir achten jedenfalls im Mai darauf, ob es eine Pressemitteilung Apples gibt oder ob der Online Store schließt, bevorzugt dienstags. Heute fangen wir damit an.