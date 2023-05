watchOS 10 stellt Widgets statt Apps in den Mittelpunkt

Mit der Vorstellung der 10. Version von watchOS auf der WWDC im Juni werden alle Augen auf die Apple Watch gerichtet sein, um zu sehen, was die Zukunft für die Uhr bringt. Und laut dem neuesten Bericht wird Apple nicht enttäuschen.

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass Apple “grundlegende Änderungen an der Funktionsweise des Geräts” vornimmt, wobei der Schwerpunkt auf Widgets als Hauptbestandteil der Benutzeroberfläche liegt. Diese neue Widget-Implementierung kombiniert die alte Glances-Funktion (die mit watchOS 3 verschwunden ist) und die iPhone-ähnlichen Widgets, die mit iOS 14 eingeführt wurden. Das Gerücht ähnelt einem kürzlich von Analyst941 auf Twitter geteilten Rendering.

As stated prior: widgets coming pic.twitter.com/a6tyg5AE7z — 941 (@analyst941) April 30, 2023

Die Benutzeroberfläche wird Berichten zufolge der des Siri-Ziffernblattes ähneln, das relevante Informationen basierend auf Ihrem Standort, der Tageszeit und mehr anzeigt. Gurman berichtet, dass eine Reihe von Widgets auf dem Bildschirm erscheinen wird, die mit der Digitalen Krone durchgeblättert werden können, wobei dynamisch aktualisierte Informationen angezeigt werden. Gurman weist auch darauf hin, dass diese neue watchOS-Oberfläche dem Smart Stack in iOS und iPadOS ähnelt.

Die Änderung ist eine große Abkehr von der App-basierten aktuellen UI und Gurman hält es für möglich, dass Apple diese UI zu einer optionalen UI für den Benutzer machen könnte, “zumindest am Anfang. Das würde darauf hindeuten, dass Apple diese UI in Zukunft zum Standard machen will, aber auch Benutzer, die an die watchOS-Schnittstelle gewöhnt sind, nicht verwirren will.

Apple Watch Ultra Test lesen Preis beim Test: $799 Aktuell bester Preis:

Gurman weist darauf hin, dass watchOS-Apps sich nicht durchgesetzt haben, mit “weniger als einer Million monatlicher Nutzer in der Region, wie Apple mitteilte, gegenüber 101 Millionen auf dem iPhone”. Ich war schon immer der Meinung, dass die App-basierte Benutzeroberfläche für die Apple Watch ineffizient ist – zwischen den Apps hin und her zu navigieren, um das zu bekommen, was man braucht, ist auf einem Gerät mit einem so kleinen Bildschirm sehr anstrengend. Die meisten Menschen nutzen die Apple Watch, um schnell auf Daten zuzugreifen, und eine Widget-basierte Benutzeroberfläche, die einfachen Zugriff auf mehrere Datenpunkte bietet, scheint der bessere Weg zu sein.

Letzte Woche berichtete Gurman, dass Apple an einem Projekt mit dem Codenamen “Quartz” arbeitet, das ein “KI-Coach” für Gesundheit und Wellness sein wird, der auf dem iPhone und der Apple Watch funktioniert. Dieser Service ist für das nächste Jahr geplant, obwohl es möglich ist, dass Apple ihn auf der WWDC vorstellt – aber Gurman sagte, dass Apple auch entscheiden könnte, mit der Enthüllung des Projekts zu warten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.