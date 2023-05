Apple Card Sparkonto legt stark los – hier gibt es in Deutschland die besten Zinsen

Offensichtlich kommt es an, was Apple mit seinem neuen Zinsangebot für Anlagen über die Apple Card initiiert hat: Der Apple Card Savings Account (Sparkonto) wurde vor zwei Wochen eingeführt und scheint einen “heißen” Start hinzulegen.

Darüber berichtet Forbes und beruft sich auf zwei anonyme Quellen. In den Apple Card Savings Account seien am Einführungstag 400 Millionen US-Dollar eingezahlt worden, in den folgenden drei Tagen sei dieser Betrag auf fast 1 Milliarde US-Dollar angewachsen.

Konten mit durchschnittlich 4000 US-Dollar

Bis zum Ende der Einführungswoche sollen über 240.000 Konten eröffnet worden sein, was einen durchschnittlichen Kontostand von etwas mehr als 4.000 US-Dollar am Ende der Einführungswoche ergibt. Das Guthaben auf dem Apple Card Savings Account darf nach Regeln der FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) von 250.000 US-Dollar nicht überschreiten. Besonders beeindruckend ist dieses Resultat angesichts der Tatsache, dass das Apple Card Savings Account nur für Apple-Card-Nutzer verfügbar ist, die es bisher nur in den USA gibt.

Die Apple Card und auch das damit verfügbare Sparkonto wird von Goldman Sachs betrieben. Das Konto bietet eine Verzinsung von 4,15 Prozent, was auch in den USA deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Laut Forbes lehnten sowohl Apple als auch Goldman Sachs eine Stellungnahme ab, als sie zu diesen Zahlen befragt wurden.

In den USA: Anderes Zinsniveau und niedrigere Inflationsrate

Auch wenn das Bank- und Spargeschäft in den USA ein anderes ist als hierzulande, kann man angesichts solcher Zinssätze für ein Sparkonto oder Tagesgeld in unseren Breitengraden nur vor Neid erblassen. Die PC-Welt hatte im März dieses Jahres noch Zinssätze von bis zu 1,75 Prozent für Anlagen ausgemacht.

Nach diversen Leitzinserhöhungen durch die europäische Zentralbank (EZB), der derzeit bei 3,0 Prozent liegt und an diesem Donnerstag eine weitere Erhöhung um 0,25 Prozent oder gar 0,5 Prozent erfahren dürfte, ist mit einer weiteren Erhöhung auch der Sparzinsen für Endkunden zu rechnen.

In den USA liegt der Leitzins zwar immerhin bei 5,0 Prozent, wobei er im Sommer des vergangenen Jahres sogar bei 6,0 Prozent gelegen hatte, also schon rückläufig ist. Das erklärt zumindest zum Teil die recht hohen Zinsen, die Apple gewährt, obwohl das Niveau wie erwähnt auch für die USA überdurchschnittlich ist.

In Deutschland aktuell bis zu 3,25 Prozent bei längerer Laufzeit

Schaut man sich die aktuelle Entwicklung in Deutschland an, so ist man inzwischen auch hier bei Zinssätzen von immerhin 3,25 Prozent gelandet, wie beispielsweise Finanztipp in einer Übersicht darstellt – dies gilt aktuell aber nur für Neukunden für sechs Monate bei der DHB Bank bei einer Anlagesumme von bis zu maximal 50.000 Euro.

Der reguläre Zinssatz auch bei dieser Bank liegt dagegen nur bei knapp über 2 Prozent. Letztlich sind auch die höheren Zinssätze in Deutschland bei weitem nicht so frei und flexibel erreichbar wie eben bei Apple Card Savings. Dazu kommt, dass in den USA mit inzwischen nur noch rund 5 Prozent auch die Inflationsrate deutlich niedriger ist als in Deutschland, wo sie aktuell bei 7,2 Prozent liegt.