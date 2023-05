Safari überholt Microsoft Edge bei den Desktop-Browsern – Platz 1 bleibt unangefochten

Einer neuen Statistik des Unternehmens Statcounter zufolge klettert Apples Browser Safari wieder auf Platz zwei der meistverwendeten Desktop-Browser, mit 11,89 Prozent etwas unter einem Prozentpunkt Vorsprung vor Microsofts Edge (10,95 Prozent), der Safari erstmals im März 2022 überholt hatte.

Völlig unberührt davon bleibt Google Chrome, der mit bequemen 66 Prozent Marktanteil weiterhin souverän an erster Stelle steht, praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr. Kaum der Rede wert liegen dahinter Firefox (5,59 Prozent, Tendenz sinkend) und Opera (3,12 Prozent).

StatCounter

Es sind schwierige Zeiten für Desktops und Laptops: nach dem Homeoffice-Boom zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie kühlt der Markt wieder deutlich ab, was nicht zuletzt auch an der hohen Inflationsrate liegt. Nur Apple trifft es nicht so hart. Hier ist der Rückgang in diesem Segment messbar, aber überschaubar. Möglicherweise spiegelt sich also diese Marktsituation in der Browserverwendung wider, da Safari als einziger Browser wächst.

Microsoft hat vor wenigen Wochen Funktionen basierend auf Chat-GPT in Edge und Bing eingeführt, was zweifelsohne eine der interessantesten Änderungen seit Jahren im Browser-Segment insgesamt darstellt. Es bleibt also abzuwarten, ob Microsoft mit dieser neuen Strategie Erfolg hat oder potenzielle User:innen abschreckt.

Safari hingegen ist der Standardbrowser auf Macs, iPhones und iPads und wird bis auf wenige Ausnahmen von den meisten Apple-User:innen verwendet, auch wenn der Browser, was Funktionsumfang und Technologieunterstützung angeht, deutlich hinter der Konkurrenz hinkt und sonst auf keiner anderen Plattform verfügbar ist. Insofern lebt die Safari-Userbase von Apple ausschließlich von Mac-, iPhone- und iPad-Usern, während Android- und Windows-Nutzer:innen eigentlich die Wahl haben – in den meisten Fällen aber doch zu Chrome greifen.

Lesetipp: Warum ich als Apple-User auf Edge und Bing setze

Aktuell bester Preis: Macbook Pro 14″