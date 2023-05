EU warnt Apple schon jetzt wegen iPhone 15 mit USB-C – der Grund

Inzwischen ist man sich in der Berichterstattung einig, dass sich Apple mit dem iPhone 15 – widerwillig – zugunsten von USB-C von Lightning verabschieden wird, schließlich hat die EU für Ende 2024 die USB-C-Pflicht für kleine elektronische Geräte beschlossen.

Dem muss natürlich auch Apple Folge leisten, aber ohne Extrawurst geht es dann doch nicht: Das Unternehmen plant fürs nächste iPhone angeblich MFi-zertifizierte USB-C-Kabel, die Datenübertragungsraten und Ladegeschwindigkeiten mit nicht-zertifizierten Geräten einschränken sollen. Gelöst werden soll das, wie bereits bei zertifizierten und nicht-zertifizierten Lightning-Kabeln, mit einem Authentifizierungschip.

Während sich der zuständige MEP Alex Agius Saliba vor wenigen Wochen erst informell auf Facebook negativ zu diesem Vorhaben geäußert hat, berichtet Zeit Online nun, dass EU-Industriekommissar Thierry Breton Apple inzwischen auch offiziell davor gewarnt hat, diese Beschränkung in die Tat umzusetzen.

„Einschränkungen im Zusammenspiel mit Ladegeräten seien unzulässig“, heißt es in einem Brief an Apple. „Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen.“ Persönlich habe die Kommission die Nachricht dem Unternehmen außerdem bei einem Treffen im März mitgeteilt.

Noch viel Zeit bis zur Umsetzung

Da die USB-C-Richtlinie erst ab dem 28. Dezember 2024 greifen soll, hat Apple prinzipiell noch genügend Zeit, seine USB-C-Kabel an die EU-Richtlinie anzupassen. Schließlich ist ein Kabel deutlich schneller entwickelt und hergestellt als ein iPhone, zumal die EU der Zeit zufolge erst im dritten Quartal dieses Jahres einen Leitfaden dazu veröffentlichen will.

In der Zwischenzeit wird Apple jedoch zu Mehreinnahmen aus MFi-zertifizierten USB-C-Kabel freilich nicht nein sagen, sofern die EU bei Zulassungen, die noch vor dem 28. Dezember 2024 erteilt werden, nicht bereits die Richtlinie im Hinterkopf hat.

Und selbst nach ihrer Einführung werden sich Apples Ingenieure, Marketing und Anwälte sicherlich genau anschauen, ob und welche Schlupflöcher es in der USB-C-Pflicht gibt oder wie lose man sie auslegen kann.

