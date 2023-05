Zulieferer bestätigt: Keine Vibrationstasten am iPhone 15 Pro

Lange wurde hin und her spekuliert, nun sieht es so aus, als kämen sie doch nicht: die Vibrationstasten im iPhone 15, die den Stummschalter, die Lautstärketasten und die Power-Taste ersetzen sollten.

Zulieferer Cirrus Logic informiert seine Investoren in einem neuen Brief (via Macrumors), dass ein Gerät, das auf die HPMS-Technologie des Unternehmens setzt, nicht mehr wie geplant im Herbst erscheinen wird und sämtliche Pläne in diesem Zusammenhang vorerst auf Eis gelegt werden. HPMS steht für „high-performance mixed-signal“ und bezeichnet Komponenten von Cirrus Logic, die beispielsweise im iPhone in der Taptic Engine zum Einsatz kommen.

Zwar könnte es sich dabei auch um andere Smartphone-Hersteller handeln – Cirrus spricht im Brief davon, dass es mit der Haptik-Technologie in den Android-Markt vorgedrungen ist. Macrumors zufolge gehen die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley jedoch davon aus, dass es sich dabei tatsächlich um Apple und das iPhone handelt, da Apple der größte Kunde von Cirrus Logic ist und 2022 für 79 Prozent des Umsatzes verantwortlich gewesen ist.

Stumm oder Action?

Zuletzt verlautete es aus der nicht-anonymen Gerüchteküche, nämlich vom Analysten Ming-Chi Kuo, dass Apple die Pläne für vibrierende Seitentasten – ähnlich wie der Home-Button auf älteren iPhones – fürs iPhone 15 Pro verworfen hätte, da das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend gewesen sei. Dem widersprach der anonyme Leaker Analyst941 auf Twitter und behauptete, dass es sich um eine Finte handle und die Tasten weiterhin kommen würden. Ein Brief des Zulieferers an Investoren ist nun ein starkes Indiz dafür, dass Kuo recht behalten dürfte – Investoren möchte man natürlich nicht in solchem Maße belügen.

Offen bleibt die Frage, ob sich Apple beim iPhone 15 Pro wie erwartet vom Lautlos-Schalter auf der linken Seite verabschiedet. Dieser soll bei den Pro-Modellen nämlich einer einzelnen Taste weichen, die in etwa dem Action-Button der Apple Watch Ultra entsprechen soll. Bisher ist es dazu eher still geworden.

