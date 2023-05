Ohne Apple Watch keine Chance: Sturzerkennung rettet Frau das Leben

Geschichten wie diese gibt es inzwischen einige, doch wenn eine spezielle Funktion der Apple Watch ein Leben rettet, ist das erwähnenswert.

So dreht auf Reddit von User ”Xanderpy” eine Geschichte die Runde, derzufolge die Sturzerkennung der Apple Watch seine Mutter vor schlimmeren Folgen oder gar dem Tod bewahrte. Er schreibt, dass seine Mutter auf einer Geschäftsreise in einem anderen Bundesstaat war und in einem Hotel wohnte. Plötzlich spürte sie nach seiner Schilderung einen Schmerz in der Brust und schrieb daher rasch ihrer Freundin, die auch im Hotel wohnte, eine SMS. Unmittelbar danach sei sie mit dem Gesicht voran zu Boden zusammengebrochen. Als kurz darauf die Freundin ins Zimmer kam, rief diese sofort ”911” (die Notfallnummer in den USA) an.

Mysteriös: Rettungswagen war schon unterwegs

Sie bekam erstaunlicherweise die Auskunft, dass der Krankenwagen bereits unterwegs war, als ob die zusammengebrochene Freundin noch selbst den Rettungsdienst kontaktiert hatte. Nach Eintreffen des Notfallteams mit dem Rettungswagen stellte sich heraus, dass die Mutter von ”Xanderpy” eine gerissene Aorta hatte und die Situation so schlimm war, dass nur der “unglaublich schnelle Transport ins Krankenhaus” und weitere komplexe medizinische Maßnahmen wie eine OP sie gerettet hätten. Wie sich bei der späteren Befragung herausstellte, hatte aber nicht sie selbst den Notfalldienst verständigt, sondern ihre Apple Watch betätigte nach dem Sturz selbsttätig den Notruf, weil sie keine Bewegung ihrer Trägerin mehr erkannte.

Apple: KI für Sturzerkennung und EKG

Dies ist ein positives Beispiel der Sturzerkennung der Apple Watch (ab Series 4), nachdem es früher bereits Berichte gegeben hatte, dass etwa in Skigebieten die seit dem letzten Herbst neue Unfallerkennung viel zu früh ausgelöst und unnötigen Alarm und Einsätze verursacht hatte. Dies scheint nun durch mehrere Updates überwunden zu sein. Insbesondere setzt Apple auch bei der Sturzerkennung ganz gezielt künstliche Intelligenz ein.

Zwar ist zuletzt insbesondere die schwache Performance von Siri und mehrere Abgänge wichtiger Techniker in die Kritik gekommen. Hier hinkt Apple eindeutig auch beim Einsatz von KI gegenüber der Konkurrenz wie speziell Microsoft mit ChatGPT deutlich hinterher. Andererseits hat Tim Cook erst kürzlich darauf hingewiesen, dass Apple bereits ”enorme Fortschritte bei der Integration von KI und maschinellem Lernen gemacht” habe, wie etwa ”Der Aktionär” berichtet, und dass man diese seit vielen Jahren in die Produkte und deren Features einbaue. Konkret verwies Cook dabei auf die Sturz- und Aufprallerkennung sowie die EKG-Funktion der Apple Watch.

Auch Android-Uhren mit Sturzerkennung

Auch einige Android-Smartwatches verfügen über die Sturzerkennung. Wie diese sich im Vergleich zur Apple Watch bewährt, ist eine andere Frage. Einen Überblick über verschiedene Modelle mit Sturzerkennung auf beiden Plattformen gibt zum Beispiel ”Uhrdex.de”.