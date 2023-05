iPhone 14 ist die größte Enttäuschung seit Jahren – laut Kunden-Feedback

Die Webseite „Perfect Rec“ bietet seinen Lesern individualisierte Empfehlungen beim Kauf eines Smartphones. Diese Empfehlungen basieren auf Experten-Ratschlägen aus der Branche, aber auch auf Kundenrezensionen aus dem Internet. So ist kein Wunder, dass „Perfect Rec“ mittlerweile rund 660.000 solche Rezensionen archiviert hat. Aus diesem Datensatz haben sich recht interessante Trends ergeben:

Das iPhone 13 Pro Max – das beliebteste Smartphone

Das bestbewertete Smartphone aller Zeiten in der Datenerhebung war das iPhone 13 Pro Max mit 86 Prozent der Fünf-Sterne-Rezensionen. Danach folgen das iPhone 13 Pro und das iPhone 11 Pro Max mit 84 Prozent. Als Flop kann man das iPhone 5C einstufen, das Gerät hat in der Auswertung lediglich 64 Prozent verdient. Etwas besser haben die beiden Namensvetter gefahren: Das iPhone 5 und das iPhone 5S haben 65 Prozent auf der Skala verdient.

Wenn man sich den generellen Trend anschaut, merkt man, dass die Bewertungen der einzelnen iPhone-Generationen von Jahr zu Jahr besser werden. Sie schwanken bei den benachbarten Generationen um wenige Punkte, steigen jedoch in der langfristigen Betrachtung. So hat etwa das iPhone 8 Plus (75 %) im Jahr 2017 bessere Kundenrezensionen erhalten als das iPhone X (74 %). Wahrscheinlich schätzen viele Käufer vor allem eine große Batterie und Neuerungen wie Face-ID.

iPhone 14 fällt in der Beliebtheit zurück

Am absoluten Liebling lässt sich das leicht messen, so ist die Beliebtheit des iPhones 14 bei den Kunden gesunken: Das höchstbewertete iPhone 14 Pro Max kommt auf 80 Prozent bei den Fünf-Sterne-Rezensionen. Das iPhone 14 hat sich lediglich 72 Prozent verdient, etwas besser fährt das iPhone 14 Plus mit 75 Prozent an Fünf-Sterne-Rezensionen.

Dies kann man mit den wenigen Neuerungen erklären, die das aktuelle iPhone auf die Waage bringt; selbst der Chip in den Einsteiger-Modellen bleibt gleich. Es ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, was man als Bewertungsinflation beschreiben kann: kommt das bewertete Produkt oder auch die bewertete Person in einen Bereich, der nur noch hohe Noten, Prozentpunkte oder eben Sterne rechtfertigt, sagt die Bewertung an sich nicht mehr so viel aus.

So wurde zum Beispiel das iPhone 12 gegenüber dem iPhone 11 etwas schlechter bewertet. Letztlich sind andere Zahlen ausschlaggebend für den iPhone-Erfolg, nämlich Apple-Bilanzen aus dem ersten Quartal des jeweiligen Jahres. Der Umsatz mit den iPhones ging tatsächlich etwas zurück, was aber nicht zuletzt den Lieferengpässen bei den iPhones 14 Pro geschuldet war.

