Apples Rundumschlag: 20 frische Titel für Arcade

Apple informiert regelmäßig über Neuzugänge bei Apple Arcade, Apples Spiele-Abo im App Store. Während die Anzahl in der Regel überschaubar ist – meistens werden nur eine Handvoll Titel hinzugefügt –, kann man die Ankündigung von letztem Donnerstag beinahe schon als Paukenschlag bezeichnen. Gleich 20 Spiele kommen neu zu Apple Arcade hinzu, darunter vier exklusiv in Apple Arcade. Gerade diese sind einen Blick wert:

Cityscapes: Sim Builder

Cityscapes ist eine klassische Aufbau-Simulation im Stil von Sim-City, optimiert für Touch-Eingabe und mit Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Neben Aufbau und Verwaltung Ihrer Stadt geht es hier auch darum, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck dabei zu behalten, da sonst das Wachstum behindert wird. Cityscapes stammt von ehemaligen Entwickler:innen von Sim-City, es handelt sich hier also keineswegs um ein Amateurprodukt, sondern ein ausgereiftes Spiel von Veteran:innen des Genres. Allein die deutsche Übersetzung ist teilweise etwas holprig.

TMNT Splintered Fate

Die Ninja-Turtles feiern seit geraumer Zeit ihr Comeback und nach einer gelungenen Neuauflage der Zeichentrickserie und einem erfolgreichen 2D-Brawler in Pixelgrafik erscheint in Apple Arcade nun das Splintered Fate. In diesem Roguelite-Hack’n’Slash wurde Meister Splinter entführt und es an Ihnen liegt, ihn zu retten. Spieltechnisch erinnert es an isometrische Action-Spiele wie Hades, spielt sich auch recht ähnlich. Highlight: Man kann es allein oder mit bis zu drei weiteren Spieler:innen spielen.

What the Car?

Von den Machern von What the Golf? erscheint exklusiv in Apple Arcade das Nächste in einer Reihe von Spielen, die das Konzept ihres titelgebenden Gegenstands auf den Kopf stellen. Was als eine Art Cartoon-Rennspiel mit einem gewöhnlichen Auto beginnt, entwickelt sich schnell zu einem absurd-lustigen Mischmasch aus Rennspiel, Puzzle-Spiel und viel Klamauk. Da bekommt das Auto plötzlich Arme und Beine und muss in einem Level auf diese Weise ins Ziel bewegt werden.

Disney Spellstruck

Spellstruck nimmt das über Jahre bewährte Konzept von Scrabble, verpackt es in ein bisschen Disney-Ästhetik, mischt es mit Words with Friends und schmeißt als roten Faden noch ein bisschen Story mit rein. Wenn Sie Wörter mögen, dürfte Ihnen Spellstruck gefallen – sofern Sie bereit sind, Scrabble auf Englisch zu spielen. Wie bereits bei Hanx 101 Trivia gibt es leider keine deutsche Version, was diese doch recht charmante Variante von Scrabble einerseits deutlich schwieriger macht, andererseits Ihnen auch die Gelegenheit gibt, Ihren englischen Wortschatz zu testen und aufzupäppeln – allein oder online gegen Freunde.

Neben diesen vier Neuerscheinungen schaffen 16 weitere Titel den Sprung aus dem regulären App Store zu Apple Arcade, darunter Indie-Klassiker wie Limbo und Octodad:

