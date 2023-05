Bis zu 18 Prozent Rabatt: Airtags so günstig wie noch nie bei Amazon

Apples Airtags gehören nicht nur zu den günstigsten Gadgets von Apple, sie können Ihnen unter Umständen sogar viel Geld sparen: Schützen die Geräte Sie doch vor dem Verlust wichtiger Gegenstände. Mit einem smarten Airtag können Sie Ihre kostbaren Schlüssel, die Tasche mit dem teuren Macbook, Auto und E-Bike mit einer Ortungsfunktion versehen.

Per Bluetooth werden sie in Apple „Wo-ist?“-Netzwerk angezeigt und per UWB-Technik und Signalton lässt sich weltweit ihre genaue Position bestimmen – und somit auch der Standort des vermissten Koffers oder Rucksacks.

Der Preis für einen Airtag liegt im Apple Store bei 39 Euro, ein 4er-Pack kostet hier 129 Euro. Bei Amazon gibt es dagegen aktuell den einzelne Airtag für 32 Euro, das 4er-Pack für rund 108 Euro. So günstig war der Preis bei Amazon tatsächlich noch nie!

Airtag für 32 Euro bei Amazon kaufen

4 Airtags für 108 Euro bei Amazon kaufen

Für Airtags gibt es zahlreiche Anwendungsfälle. Ein Airtag im Auto hilft nicht nur bei einem Diebstahl, auch bei der Ortung im Parkhaus kann der Funk-Chip hilfreich werden. Für die Befestigung an einem Fahrrad gibt es mittlerweile zahlreiche Halterungen. Mit der AirBell kann man den Ortungs-Chip etwa in einer Fahrradklingel verstecken.

Halsbänder für Hunde und Katzen sind ebenfalls verfügbar, etwa bei Amazon. Aber auch im Haushalt kann das Gerät nützlich sein, etwa beim Suchen der Fernbedienung oder des Schlüsselbundes. Gerade in kleineren Räumen hat sich hier das optinale Tonsignal bewährt. Gut zu wissen: Nach anfänglichem Zögern haben Luftlinien wie die Lufthansa keine Einwände gegen die Nutzung von Airtags im Fluggepäck.