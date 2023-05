iPhone 16: Bildschirme sollen noch größer werden

Das iPhone 15 ist noch nicht einmal erschienen, doch es gibt bereits Gerüchte zum iPhone 16. Während das iPhone 15 Pro und Pro Max beide in etwa dieselbe Bildschirmgröße haben sollen wie das iPhone 14 Pro und Pro Max, aber schmalere Ränder (und damit auch ein schmaleres Gehäuse), soll es beim iPhone 16 Pro und Pro Max deutliche Veränderungen geben.

Display-Spezialist Ross Young zufolge (via Apple Insider) sollen die Bildschirme der beiden Pro-Modelle 2024 nämlich auf 6,2 bzw. 6,8 Zoll wachsen, von 6,1 bzw. 6,3 Zoll beim iPhone 14 Pro und Pro Max. Besonders beim iPhone 16 Pro Max würde das eine deutliche Vergrößerung nach sich ziehen – selbst, wenn die Display-Ränder noch schmäler ausfallen sollten als beim iPhone 15 Pro Max, dürfte die Gesamtgröße erheblich wachsen. Ähnlich, wenn auch deutlich weniger auffällig, dürfte das beim etwas kleineren Pro-Modell sein.

6.2x" and 6.8x"… — Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023

Bisher klingt es so, als kämen die nächsten signifikanten Veränderungen am iPhone-Design tatsächlich erst 2024 mit dem iPhone 16. So sollen in der übernächsten Generation erstmals einige Elemente unter das Display wandern, um perspektivisch ohne Notch, Dynamic Island oder andere Ausschnitte auszukommen.

Letztendlich muss man natürlich wie immer Vorsicht walten lassen, besonders so lange vor der Vorstellung des übernächsten iPhone. Es kommt immer und immer wieder vor, dass vermeintlich zuverlässige Quellen Informationen streuen, die sich am Ende doch nicht bewahrheiten. Das muss nicht einmal daran liegen, dass sie falsch informiert sind, sondern dass sich Pläne ändern können, etwa wegen Lieferschwierigkeiten oder technischen Problemen, wie das bei den gemunkelten kapazitiven Seitentasten beim iPhone 15 Pro der Fall sein soll.

