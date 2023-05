Von Fitbit zur Apple Watch wechseln – so geht’s richtig

Wenn Sie von einer Fitbit-Smartwatch oder einem Fitbit-Tracker auf eine Apple Watch wechseln, werden Ihre Ziele, Trainingsvorgaben und Auszeichnungen für Ihre Erfolge anders aussehen.

Das mag etwas gewöhnungsbedürftig sein, denn Apple hat es Umsteigern nicht leicht gemacht, ihre geliebte Fitbit-Erfahrung auf der Apple Watch widergespiegelt zu sehen. Ohne Schweiß, kein Preis: Das gilt für das Training – und auch für das Einrichten der Apple Watch.

Apples App “Aktivität” (auf dem iPhone heißt das Pendant “Fitness”) kennt vorwiegend die drei Ziele Bewegung (in Kilokalorien, kCal), Training (in Minuten insgesamt) und Stehen (mindestens eine Minute pro Stunde ergibt einen Punkt), während Fitbit einfacher Schritte und Distanzen vermisst.

Wer bisher Fitbit-Geräte einsetzte, wird von Apples anderer Herangehensweise bezüglich der Fitness- und Gesundheitsmetriken verwundert oder gar verärgert sein, aber es bestehen Möglichkeiten, die Apple Watch dazu zu zwingen, sich mehr wie eine Fitbit zu verhalten.

Fitbit-Nutzer und -Nutzerinnen müssen beim Umstieg auf die Apple Watch etwas Geduld und Flexibilität aufbringen und werden vielleicht ihren einfachen Fitness-Tracker vermissen, dafür bietet die Apple Watch bessere Smartwatch-Funktionen und eine engere Verknüpfung mit dem iPhone.

Über mich: Ich bin Fitbit-Nutzer seit 2009, als der erste Fitbit-Schrittzähler auf den Markt kam. Ich habe Fitbits getestet, von ansteckbaren Trackern bis hin zu Smartwatches, aber es sieht für mich so aus, als wäre es jetzt an der Zeit, auf eine Apple Watch umzusteigen – obwohl ich Fitbit sehr gerne mag.

Warum von Fitbit zur Apple Watch wechseln?

Seit Google im Jahr 2019 den Hersteller Fitbit übernommen hat, scheinen die Fitbit-Geräte auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht zu sein: Neue Funktionen und Verbesserungen sieht man kaum noch.

Tatsächlich haben die neuesten Fitbit-Smartwatches sogar an Funktionen verloren und sind jetzt eher Fitness-Tracker in Form einer Smartwatch. Die neuesten Versionen der Fitbit Versa und Fitbit Sense (Versa 4 und Sense 2) sind nicht so fortschrittlich wie ihre Vorgänger (Versa 3 und Sense). Apps sind weniger geworden, auf ehemalige Favoriten wie Herausforderungen und soziale Gruppen „gestrafft“ (sagt Fitbit). Macwelt hat in den vergangenen Jahren einige Fitbits genauer getestet, etwa die Modelle Fitbit Sense, Fitbit Versa Lite und Fitbit Charge 4.

Bei der Versa 4 und der Sense 2 wurde die Unterstützung für Apps von Drittanbietern gestrichen und auch einige der Fitbit-eigenen Funktionen wie Musiksteuerung und – seltsam für ein Google-Produkt – der Google Assistant gingen verloren.

Google scheint sich auf seine eigene, teurere Pixel Watch zu konzentrieren, die die Fitbit-Gesundheitsmessung integriert hat. Wenn Sie eine richtige Smartwatch wollen, ist Fitbit heute die falsche Lösung, Sie müssen nun zur Google Pixel Watch greifen. Google behauptet sogar, dass die Pixel Watch „Fitbits bisher genaueste Herzfrequenzmessung“ bietet – ein weiterer Schlag ins Gesicht für Fitbit-Fans, die ein iPhone benutzen.

Google Pixel Watch (oben) und Fitbit Sense 2 Foundry

Da die Google Pixel Watch nur mit Android funktioniert, müssen iPhone-Nutzer für smarte Funktionen auf die Apple Watch umsteigen. Die Tracker von Fitbit verfügen zwar über einige intelligente Funktionen, wie etwa Benachrichtigungen, aber wenn Sie eine „richtige“ Smartwatch mit Ihrem iPhone haben möchten, zwingt Google/Fitbit Sie zu Apple.

Die Google Pixel Watch ist außerdem teurer als die Fitbit-Smartwatches – sie beginnt ab 339 Euro im Vergleich zur Versa 4 für 179 Euro. Aber auch der Umstieg auf die Apple Watch ist nicht billig: Hier beginnen die Preise bei 299 Euro (SE) und steigen schnell auf 999 Euro (Ultra) (jeweils UVP von Apple).

iPhone-Benutzer werden bald mit dem Unvermeidlichen konfrontiert und müssen die Apple Watch als alternative Smartwatch in Betracht ziehen oder einfach auf die hochwertigen Fitbit-Tracker umsteigen, wie das mehr als brauchbare Fitbit Charge 5.

Einrichtung

Wie von Apple nicht anders zu erwarten, ist die Einrichtung der Apple Watch ein einfacher Prozess, während die Einrichtung von Fitbit über Wi-Fi ein wenig schwierig sein kann. Kompatible iPhone-Apps werden automatisch zur Watch hinzugefügt. Man muss sich eher an mehrere iPhone-Apps als an die einzelne Fitbit-App gewöhnen, da Apple die Einstellungen und Daten auf drei Apps verteilt: Watch, Health und Aktivität/Fitness. So weit, so gut …

Fitbit gestaltet seine Übersicht des Tages etwas anders als Apple. Halyna Kubiv Bei Apple stehen Trainingsminuten, Aktivitätskalorien und Stehstunden im Vordergrund. Halyna Kubiv

Schritte

Die Anzahl der Schritte am jeweiligen Tag ist das Herzstück der Fitbit-Metriken. Das Tagesziel von 10.000 Schritten ist zwar nicht wissenschaftlich fundiert, Ärzte sind sich jedoch einig, dass schon langsames Gehen in dieser Größenordnung gut für die Gesundheit ist.

10.000 Schritte entsprechen in etwa einem Spaziergang von vier bis fünf Kilometern, je nach Schrittlänge. Diese Zahl wird mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzkrankheiten, Schlaganfall und Herzversagen), verschiedene Krebsarten und Demenz in Verbindung gebracht.

Fitbit setzt auf Schritte als primäres Ziel, obwohl Sie dies auf Entfernung, Kalorien oder Minuten in der aktiven Zone umstellen können, wenn Sie möchten – Schritte werden immer wichtig bleiben. Apple hingegen betrachtet Schritte nicht als eines seiner drei primären Fitnessziele (Bewegung, Aktivität, Stehen). Stattdessen zeigt die Apple-Watch mit dem roten Ring „Bewegung“, wie viele aktive Kalorien Sie verbrannt haben, mit dem grünen Ring „Training“ darauf, wie viele Minuten Sie sich bewegt haben und mit dem blauen Ring „Stehen“, wie oft Sie am Tag mindestens eine Minute pro Stunde gestanden und sich bewegt haben.

Was aber, wenn Sie einfach nur die Anzahl der Schritte, die Sie jeden Tag gehen, von der Apple Watch zählen lassen möchten?

So fügen Sie die Schrittanzahl zu Ihrem Zifferblatt hinzu

Die Schritte sehen Sie zwar in der Aktivitäts-App, Apple bietet jedoch keine Möglichkeit, sie als Komplikation auf dem Zifferblatt anzuzeigen, sodass Sie eine Drittanbieter-App wie Pedometer++ benötigen.

So fügen Sie der Apple Watch Schritte über Komplikationen hinzu.

Drücken Sie die Digitale Krone, um den Startbildschirm anzuzeigen, und tippen Sie dann auf den App Store. Geben Sie „Schrittzähler“ ein (Sie können Ihr iPhone zum Tippen verwenden, wenn Sie es einfacher finden; Sie werden dazu aufgefordert) und tippen Sie auf „Suchen“. Sobald Pedometer++ installiert ist, können Sie die Komplikation einstellen Rufen Sie die App „Watch“ auf Ihrem iPhone auf. Oben sehen Sie „Meine Zifferblätter“. Wählen Sie das Zifferblatt „Aktivität Digital“ aus – das kommt der Fitbit Versa- oder Sense-Uhr mit den angezeigten Statistiken am nächsten. Sie können hier die Textfarbe und andere Einstellungen ändern, aber öffnen Sie erst einmal die Komplikationen. Hier können Sie Schritte als eine der Komplikationen einstellen, die dann auf dem Ziffernblatt angezeigt werden. Ich habe Schritte als Komplikation oben links, Herzfrequenz oben rechts und Schritte und Entfernung unten ausgewählt.

Beachten Sie, dass die Schrittzahl, die jetzt auf dem Zifferblatt Ihrer Apple Watch angezeigt wird, im Gegensatz zu Fitbit keine Live-Schrittzahl ist, sondern in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.

Es ist möglich, Schritte auf der Apple Watch anzeigen zu lassen, aber nicht automatisch. Foundry

Tipp für Umsteiger: Fitbit-Benutzer müssen ihre Ansprüche an die Fitnessmessung ein wenig verändern, wenn sie zur Apple Watch wechseln. Die Schritte sind nicht ganz weg, aber an die motivierenden roten, grünen und blauen Aktivitätsringe muss man sich erst einmal gewöhnen. Manche werden es vorziehen, dass die Schritte im Vordergrund stehen, aber es ist, als hätte man den persönlichen Trainer gewechselt und am Ende wird man feststellen, dass die neue Motivationstaktik funktioniert.

Etagen

Apple und Fitbit zählen die Anzahl der Stockwerke, die Sie jeden Tag zu Fuß gehen/erklimmen, indem sie den eingebauten barometrischen Höhenmesser verwenden, um die „erklomenen Etagen“ auf der Grundlage von Luftdruckänderungen zu zählen.

Auch hier gilt, dass Apple die Metrik „Treppensteigen“ nicht als primäre Messung betrachtet. Sie müssen die gleiche Prozedur wie bei den Schritten wiederholen, wenn Sie die Treppenstufen auf dem Zifferblatt Ihrer Apple Watch anzeigen lassen möchten. Andernfalls finden Sie die Statistik für die erklommenen Stockwerke in der Aktivitäts-App, wobei Sie etwas nach unten scrollen müssen, um zu den Zahlen zu gelangen.

Strecke

Dasselbe gilt für die Anzeige der Strecke, die Sie im Laufe des Tages gegangen, gelaufen oder gehüpft sind. Sie können sie als Komplikation auf dem Ziffernblatt der digitalen Aktivitätsuhr einstellen – ganz unten unter Schritte & Strecke funktioniert das gut genug.

Umsteiger-Tipp: Wie bei den Schritten müssen Sie manuell eine Komplikation einrichten, um die zurückgelegte Entfernung anzuzeigen.

Die Aktivitätsziele schlägt Apple Watch selbstständig vor, doch diese kann man ändern. Halyna Kubiv

Kalorien

Das Zählen von Kalorien, die dem Körper zugeführt oder entnommen werden, ist ein ziemlich subjektiver Prozess, weshalb Apples strenger Fokus auf den Kalorienverbrauch als primäres Ziel seltsam erscheint.

Viele Menschen betrachten den Kalorienverbrauch eher im Zusammenhang mit Gewichtsabnahme als mit Bewegung, was den Eindruck erwecken könnte, dass es bei Fitness eher darum geht, schlank zu sein, als gesund zu sein. Fitbit ist es zu verdanken, dass Kalorien nicht einmal als Metrik für Kinderkonten angezeigt werden. Kalorien können eine gefährliche Messgröße sein. (Es stimmt schon, dass eine negative Kalorienbilanz über eine längere Zeit zum Gewichtsverlust führen kann, Kalorien sind primär aber eine Energieeinheit; damit die eigene Bewegung zu bemessen, ist nicht ganz verkehrt. – Anm. d. Red).

Apple verwendet Ihre persönlichen Daten – Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter – sowie andere Daten zur täglichen Aktivität, einschließlich Ihrer aktiven Stoffwechselrate (AMR), um zu berechnen, wie viele Kalorien Sie verbrennen.

Fitbit-Geräte kombinieren Ihren Grundumsatz (BMR – basal metabolic rate), der auf den Daten basiert, die Sie in Ihrem Fitbit-Konto eingegeben haben (Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter), mit der Rate, mit der Sie im Ruhezustand Kalorien verbrennen sowie mit Ihren Aktivitäts- und Herzfrequenzdaten (AMR – activity metabolic rate), um Ihren Kalorienverbrauch im Ruhezustand und beim Sport zu schätzen.

Fitbit geht davon aus, dass mindestens die Hälfte der Kalorien, die Sie pro Tag verbrennen, auf die Aufrechterhaltung lebenswichtiger Körperfunktionen (wie Atmung, Blutkreislauf und Herzschlag) entfallen. Da Ihr Körper Kalorien auch im Schlaf oder im Ruhezustand verbrennt, zeigt Fitbit Ihnen alle verbrannten Kalorien an und diese Zahl steigt im Laufe des Tages an.

Die Zahl, die Sie auf Ihrem Fitbit-Gerät sehen, ist Ihr gesamter Kalorienverbrauch für den ganzen Tag. Die Zahl, die Sie auf der Apple Watch sehen, ist nur der vermeintliche Kalorienverbrauch durch Bewegung.

Die Messung ist nicht so genau wie das Zählen von Schritten, weshalb es merkwürdig ist, dass Apple sie als Schwerpunkt setzt. Es ist zwar einfach, sich damit mit Freunden zu messen oder einen Tag voller langer Spaziergänge, aber mit dem Kalorienverbrauch zu prahlen, ist einfach nicht realistisch.

Die meisten Nutzer von Aktivitätstrackern ändern ihre körperlichen Angaben – zum Beispiel das Gewicht – nicht regelmäßig, sodass die Kalorienzählung ungenauer wird, wenn sich diese Werte ändern.

Tipp für Umsteiger: Kein Gerät kann die Anzahl der verbrannten Kalorien genau berechnen – und seien wir ehrlich: schätzen –, aber der rote Ring in der Aktivitäts-App der Apple Watch ist ein Hauptziel, an das sich Fitbit-Nutzer gewöhnen müssen, wenn sie umsteigen. Bitte, Apple, erlaube den Nutzern, diesen Ring an die Schritte anzupassen. (In diesem Punkt sind wir mit dem Kollegen nicht einverstanden: Apples Aktivitätsmessung ist zwar nicht so genau wie die dedizierten Geräte, die die Kalorien anhand der ausgeatmeten Luft messen, die Schätzung ist durchaus brauchbar, Studien bezeugen eine relativ hohe Genauigkeit bei der Kalorienmessung der Smartwatch. Die Aktivitätskalorien werden jedoch auf der Apple Watch erst dann gezählt, wenn Sie eine bestimmte Herzfrequenzrate erreichen; das heißt, wenn Sie sich tatsächlich sportlich betätigen. Einfache Schrittzählung kann hierbei ihren Nutzerinnen und Nutzern ein falsches Gefühl von Sportlichkeit vermitteln: Man kann natürlich jede Menge Schritte im Schneckentempo laufen, Ihr Körper strengt sich dabei nicht an, der gewünschte Gesundheitseffekt kommt dabei nicht zustande. – Anm. d. Red)

Aktivitätszonen-Minuten (AZM)

Fitbit zählt die Aktivzonen-Minuten (AZM) als die Zeit, die Sie mit einer höheren Herzfrequenz bei einer Aktivität verbracht haben. Das Standardziel basiert auf den medizinisch empfohlenen 150 Minuten moderater Aktivität oder 75 Minuten intensiver Aktivität pro Woche.

Es bewertet Ihre Aktivität auf der Grundlage Ihres Alters und Ihrer Ruheherzfrequenz und bestimmt dann, welche der drei aktiven Zonen Sie im Laufe des Tages erreichen. Je mehr Sie sich anstrengen, desto mehr Punkte erhalten Sie: Für eine Minute in der Fettverbrennungszone erhalten Sie eine Aktivzonenminute (AZM). Für eine Minute in der Cardio- oder Peak-Zone erhalten Sie zwei AZMs.

Fitbit-Geräte signalisieren Ihnen, wenn Sie die einzelnen Zonen betreten.

Während sich die Aktivitäts-App von Apple auf Armbewegungen und den Beschleunigungssensor der Uhr stützt, um die Bewegung zu erfassen (roter Kalorienring), verwendet die Trainingsmessung (grüner Ring) den Beschleunigungssensor, den Herzfrequenzsensor und GPS.

Der Trainingsring zeigt an, wie viele Minuten Sie während des Tages Sport getrieben haben. Die Apple Watch misst Ihre Herzfrequenz und Bewegung, um die Trainingsminuten zu zählen und den Trainingsring aufzufüllen. Die Apple Watch registriert jede Aktivität, die mindestens so intensiv ist wie ein flotter Spaziergang.

Wenn Sie die Trainings-App verwenden, helfen Sie der Uhr, die Trainingsminuten genauer zu zählen. Ihre Apple Watch registriert erhöhte Herzfrequenz, während sie die Bewegung erfasst.

Umsteiger-Tipp: Wenn Sie sich mit einem einfachen Trainingsziel zufriedengeben, ist der Trainingsring von Apple einfacher zu verstehen als die Aktivzonen-Minuten von Fitbit, aber Sie erhalten von Fitbit detailliertere Aufschlüsselungen der Herzfrequenz während des Trainings – schön visualisiert in der Fitbit-App.

Sie können ein Workout in der speziellen Watch-App starten oder die Watch selbst schlägt es nach 10–15 Minuten vermuteter Übung vor. Dominik Tomaszewski / Foundry

Trainings

Von Fitbit aufgezeichnete Workouts: Gehen, Laufen, Radfahren, Crosstrainer, Treppensteigen, Intervalltraining, Wandern, Yoga, Zirkeltraining, Pilates, Kampfsport, Kickboxen, Schwimmen, Outdoor-Workout, Spinning, Golf, Bootcamp, Tennis, Laufband, Gewichte, Workout.

Von der Apple Watch aufgezeichnete Workouts: Gehen, Laufen, Radfahren, Crosstrainer, Rudern, HIIT, Wandern, Yoga, funktionelles Krafttraining, Tanzen, Cooldown, Core-Training, Pilates, Tai-Chi, Schwimmen, Rollstuhlfahren, Multisport. Unter „Sonstiges“ kann man in der Trainings-App der Apple Watch mehrere Dutzende Sportarten einstellen wie Badminton, Skaten, Ski fahren oder gar Angeln, bei den meisten wird der gleiche Messalgorithmus wie beim Gehen verwendet.

Beide Aktivitätsgeräte können automatisch erkennen, dass Sie mit bestimmten Trainingsformen begonnen haben, und schlagen Ihnen vor, diese zu verfolgen.

Fitbit zeichnet automatisch auf: Aerobic-Training, Crosstrainer, Fahrradfahren im Freien, Laufen, Sport, Schwimmen, Gehen.

Apple Watch zeichnet automatisch auf: Gehen Indoor, Gehen Outdoor, Laufen Indoor, Laufen Outdoor, Fahrrad Outdoor, Crosstraining, Rudern, Schwimmen im Schwimmbad und Schwimmen im Freiwasser.

Sie können die automatische Trainingserkennung auf beiden Geräten deaktivieren, wenn Sie sie als lästig empfinden, was der Fall sein kann, wenn Sie sich länger als 15 Minuten bewegen.

Apple gibt Ihnen viel mehr Details über Ihr Training am Handgelenk, wenn es beendet oder pausiert wurde, sowie Informationen über die Aufteilung während Ihres Laufs oder Spaziergangs. Fitbit-Nutzer müssen wischen, um so viele Daten während des Trainings am Handgelenk zu erhalten.

Sowohl die Fitbit- als auch die Watch-App speichern und teilen vergangene Trainingsdaten detaillierter auf dem iPhone in den Abschnitten „Trainingstage“ (Fitbit) oder „Aktivität“ (Watch). Die Datenvisualisierungen von Fitbit sind einfacher und leichter zu verstehen. Die von Apple sind eher sportwissenschaftlich ausgerichtet. Wer einfach nur trainiert, wird die freundlicheren Grafiken von Fitbit bevorzugen. Engagiertere Sportbegeisterte werden die Grafiken von Apple lieben.

Bei den Trainings stellen beide Anbieter – Fitbit und Apple Watch – genügend Daten zur Verfügung. Halyna Kubiv In der Fitness-App der Apple Watch kann man interessante Details ansehen. Halyna Kubiv

Bei einem aufgezeichneten Spaziergang oder Lauf zeigt die Apple Watch die Dauer des Trainings, den aktiven Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz pro Minute, das durchschnittliche Tempo und die Entfernung an. Fitbit zeigt Ihnen mit mehr Wischen die Trainingsdauer, Schritte, Minuten der aktiven Zone, den aktiven Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz pro Minute, das durchschnittliche Tempo und die Entfernung an.

Tipp für Umsteiger: Im Moment liefert die Apple Watch detailliertere Informationen über dein Training als Fitbit, aber Gelegenheits-Sportler werden sich an die Profi-Sportdaten von Apple gewöhnen müssen.

Stehen

Eine meiner liebsten Fitnessaufforderungen ist die stündliche Aktivitätsaufzeichnung von Fitbit, die vorschlägt, aufzustehen und mindestens 250 Schritte pro Stunde zu gehen – Sie legen fest, für welche aufeinanderfolgenden Stunden Sie eine Aufforderung erhalten möchten.

Apple geht noch einen Schritt weiter und macht dies mit einem eigenen blauen Ring in der Aktivitäts-App zu einem seiner Hauptziele.

Apple nennt es „Stehen“ – und das umfasst fast alles, was Sie tun müssen: Stehen Sie aus Ihrem Stuhl auf, bewegen Sie sich eine Minute lang und Sie werden mit einem Ping und einem Glückwunsch belohnt, wenn Sie in den ersten 50 Minuten der Stunde nicht aufgestanden sind. Rollstuhlfahrer erhalten die Aufforderung, zu rollen, statt zu stehen.

Mit der 250-Schritte-Regel von Fitbit müssen Sie für Ihre stündliche Belohnung härter arbeiten als mit der Stand-Zählung von Apple. Sie können einen Punkt für „Stehen“ erhalten, wenn Sie nachts aufstehen und auf die Toilette gehen.

Tipp für Umsteiger: Sowohl die stündliche Aktivität als auch der „Stehen“-Zähler sind hilfreich und Fitbit-Benutzer werden den niedrigeren Schwellenwert der Stehen-Aufzeichnung auf der Apple Watch schnell zu schätzen wissen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur faul.

Motivation

Apple ist viel aufdringlicher, wenn es darum geht, Ihnen vorzuschlagen, das Tempo zu erhöhen, um Ihre Ziele zu erreichen. Die Apple Watch kann Sie auch mit einer Guten-Morgen-Nachricht begrüßen, die Sie an den Batteriestand der Uhr erinnert – besonders wichtig angesichts der schwachen Batterielebensdauer der Uhr.

Anfangs fand ich die Aktivitätsringe zu simpel, verglichen mit der reinen Schrittzählung von Fitbit. Aber je mehr ich die Apple Watch benutzte, desto mehr schätzte ich die Ringe als schnelles Motivationssignal; außerdem werden die Zahlen auch auf dem Zifferblatt „Aktivität Digital“ angezeigt.

Tipp für Umsteiger: Fitbit-Nutzer könnten die wöchentliche E-Mail mit dem Fitbit-Fortschrittsbericht vermissen, in der die Anstrengungen der letzten sieben Tage in mehreren Statistiken zusammengefasst sind. Aber wenn es um die Motivation während des Tages geht, ist die Apple Watch ein besserer Motivator.

Ruheherzfrequenz ist eine der wichtigsten Anzeigen für den allgemeinen Gesundheitszustand.

Herzfrequenz

Die Überwachung der Herzfrequenz ist sowohl bei Fitbit als auch bei der Apple Watch ein zentrales Element und beide nutzen diese Daten in hervorragender Weise, um Erkenntnisse über Ihr Training und Ihre allgemeine Gesundheit zu gewinnen.

Beide berechnen die Anzahl der Herzschläge pro Minute – Ihre Herzfrequenz in bpm (Beats per Minute) – mithilfe einer Technologie, die zungenbrecherisch Photoplethysmographie genannt wird.

Wenn Ihr Herz schlägt, dehnen sich die Kapillaren aufgrund der Veränderungen des Blutvolumens aus und ziehen sich zusammen. Um Ihre Herzfrequenz zu ermitteln, lässt der optische Herzfrequenzsensor von Fitbit und der Apple Watch Hunderte Male pro Sekunde grüne LEDs aufleuchten, um diese Volumenänderungen in den Kapillaren über Ihrem Handgelenk zu erkennen. Dann berechnet das Gerät, wie oft Ihr Herz pro Minute schlägt.

Ihre Ruheherzfrequenz (RHR) ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute, wenn Sie ruhig und ausgeruht sind und nicht herumflitzen, Gewichte heben oder Tennis spielen. Im Allgemeinen sollte Ihre RHR zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute liegen. Für superfitte Sportler ist ein Wert unter 60 normal.

Ihre Herzfrequenz erhöht sich, wenn Sie körperlich aktiver sind (Ihr Herz arbeitet, um mehr sauerstoffreiches Blut durch den Körper zu pumpen), und beide Geräte verwenden diese Daten, um festzustellen, wie viel Energie Sie beim Training verbrauchen.

Ihre Zielherzfrequenz sollte etwa 50–70 Prozent Ihrer maximalen Herzfrequenz bei mäßig intensiver Aktivität wie Gehen betragen. Um Ihre normale maximale Herzfrequenz zu ermitteln, ziehen Sie Ihr Alter von 220 ab. Bei intensiverer sportlicher Betätigung sollte Ihre Zielherzfrequenz bei etwa 70–85 Prozent Ihrer maximalen Herzfrequenz liegen.

Sowohl Fitbit als auch die Apple Watch können ebenfalls die Herzfrequenzvariabilität (HRV) messen, d.h. die Zeitabweichung zwischen den Herzschlägen. Menschen mit einer höheren HRV haben eine bessere kardiovaskuläre Fitness und sind möglicherweise widerstandsfähiger gegen Stress. Achtsamkeit, Meditation, Schlaf und körperliche Aktivität können helfen, die HRV zu verbessern. Ein deutlicher Abfall der HRV kann darauf hinweisen, dass Ihr Körper unter Krankheit, Stress, Depression oder Angstzuständen leidet.

Um Ihre HRV-Daten von Ihrer Apple Watch abzurufen, öffnen Sie die Health App auf Ihrem iPhone, tippen Sie auf „Entdecken“ und wählen Sie dann „Herz“. Hier finden Sie Ihre Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, durchschnittliche Gehherzfrequenz, Cardio-Erholung und Cardio-Fitness sowie Benachrichtigungen über hohe Herzfrequenz- und EKG-Messwerte.

Fitbit-Benutzer sollten den Abschnitt Gesundheitsmetriken in der Fitbit-Mobil-App aufrufen, in dem sie ihre Atemfrequenz, Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität sehen können. Im Abschnitt „Heute“ der Fitbit-App finden Sie Herzfrequenz- und Cardio-Fitness-Diagramme. Auch Herzfrequenz-Benachrichtigungen sind hier zu finden.

Ein weiterer wichtiger Herzfrequenzwert ist VO2 max, d. h. die maximale Sauerstoffmenge, die Ihr Körper bei intensiver körperlicher Betätigung in einer Minute aufnehmen, transportieren und verwerten kann. Fitbit und Apple verwenden VO2 max für ihre Cardio-Fitness-Bewertungen.

Die elektrischen Sensoren auf Ihrer Fitbit oder Apple Watch erkennen Ihren Herzrhythmus. Wenn Sie eine spezielle Elektrokardiogramm-App (EKG) verwenden, werden Ihre Herzrhythmusdaten auf Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib) analysiert, einer Art von unregelmäßigem Herzrhythmus, der entsteht, wenn die oberen Herzkammern aus dem Rhythmus geraten.

Ein EKG kann bei der Diagnose einiger Herzkrankheiten helfen, z.B. bei abnormalen Herzrhythmen und koronaren Herzkrankheiten (Herzinfarkt und Angina pectoris).

Sie können Ihr EKG mit dem Fitbit Charge 5, Fitbit Sense und Fitbit Sense 2 sowie mit der Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 oder Ultra überprüfen; die EKG-App wird nicht von der Apple Watch SE oder Fitbit Versa 3 & 4 unterstützt.

Umsteiger-Tipp: Sowohl Apple als auch Fitbit messen die gleichen Herzwerte. Es ist einfacher, die aktuelle Herzfrequenz auf der Fitbit-Uhr zu sehen, auch wenn Sie möglicherweise tippen müssen, um sie zu finden, wenn Sie sich auf einer anderen Messanzeige befinden. Sie können es als Funktion auf dem digitalen Aktivitätszifferblatt der Apple Watch einstellen, aber die tatsächlichen Daten sind immer noch einen Fingertipp entfernt.

Apple bietet native Schlafauswertung erst seit Kurzem an. Halyna Kubiv Bei Fitbit schaut die Schlafauswertung ähnlich aus. Halyna Kubiv

Schlafauswertung

Die Dauer und Qualität des Schlafs wird heute als eine wichtige und bedeutende Gesundheitsmetrik angesehen. Die Messung von Schlafdauer und -qualität und der Versuch, beides zu verbessern, ist ebenfalls ein faszinierendes Projekt. Schließlich ist es sicherlich einfacher, früher ins Bett zu gehen als einen Halbmarathon zu laufen. Es ist jedoch nicht immer einfach, eine gute Nachtruhe zu haben, weshalb es nützlich sein kann, die Schlafqualität auf die Minute genau zu kennen.

Sowohl die Apple Watch als auch Fitbit können Ihren Schlaf ausführlich messen.

Die Apple Watch kann die Zeit schätzen, die Sie in den einzelnen Schlafphasen – Kernschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf – verbracht haben sowie den Zeitpunkt, an dem Sie aufgewacht sein könnten.

Fitbit schätzt Ihre Schlafphasen anhand einer Kombination aus Ihren Bewegungs- und Herzfrequenzmustern. Während Sie schlafen, verfolgt Fitbit die Veränderungen Ihrer Herzfrequenz von Schlag zu Schlag, die sogenannte Herzfrequenzvariabilität (HRV), die beim Übergang zwischen den Schlafstadien Leicht-, Tief- und REM-Schlaf schwankt.

Das Diagramm der Schlafstadien von Fitbit (in der Fitbit-iPhone-App) sieht besser aus und ist informativer als das von Apple (in der Health App des iPhones), das ein wenig gequetscht und unscharf aussieht.

Fitbit zeigt die letzten und einen 30-Tage-Durchschnitt Ihrer Schlafphasen an und kann diese mit denen von Personen ähnlichen Alters und Geschlechts vergleichen. Es zeigt auch Ihre geschätzte Sauerstoffschwankung an, versteckt aber einige detaillierte Daten (Ihren Schnarchwert, Ihre Schlafherzfrequenz und Ihre Unruhe) hinter der Fitbit-Premium-Paywall.

Apple zeigt die jüngsten, wöchentlichen, monatlichen und sechsmonatlichen Schlafdaten in schwer verständlichen Säulendiagrammen an. Außerdem zeigt es die Atemfrequenz und die Schlafdauer der letzten sieben Tage an.

Während sowohl Fitbit als auch Apple Ihren Schlaf überwachen können, wird die kürzlich verbesserte Schlaferfassungsfunktion von Apple durch die viel kürzere Akkulaufzeit der Watch beeinträchtigt.

Ich fand auch, dass die Schlafüberwachung von Fitbit genauer ist und unruhigen Schlaf besser registriert als Apple.

Wenn Sie Ihre Apple Watch über Nacht aufladen, ist eine Schlafaufzeichnung logischerweise nicht möglich. Um sicherzustellen, dass Sie jede Nacht Schlafdaten erhalten, müssen Sie den Akku der Uhr jeden Tag aufladen. Bei Fitbit müssen Sie sich höchstens zweimal pro Woche darum kümmern.

Umsteiger-Tipp: Die Schlafanalyse von Fitbit ist besser, aber Apple holt auf. Wenn Ihnen Schlafmessung wichtig ist, müssen Sie beim Wechsel von Fitbit zur Apple Watch methodisch vorgehen, um sicherzustellen, dass die Uhr für die Nacht aufgeladen ist.

Stellen Sie sich darauf ein, dass die Apple Watch häufiger aufgeladen werden muss als Fitbit Dominik Tomaszewski / Foundry

Akkulaufzeit

Die Watch SE und Series 8 haben eine Akkulaufzeit von 18 Stunden bzw. 36 Stunden im Energiesparmodus, bei dem die Always-On-Anzeige, die Herzfrequenzbenachrichtigungen, die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessungen im Hintergrund und die Erinnerung an den Trainingsbeginn deaktiviert sind

Die Fitbit Versa 3 und 4 und Sense 1 und 2 sollten 6 Tage durchhalten, müssen also mindestens einmal pro Woche aufgeladen werden. Wenn Sie es sich leisten können, bietet die Apple Watch Ultra eine Akkulaufzeit von 36 Stunden.

Wir haben die viel schwächere Akkulaufzeit der Apple Watch bereits erwähnt – weniger als ein Drittel im Vergleich zur durchschnittlichen Fitbit –, als wir die verschiedenen Ansätze zur Schlafüberwachung untersuchten. Der Prozess ist im Grunde genommen derselbe, mit Ausnahme des Risikos, dass der Akku der Apple Watch mitten in der Nacht den Geist aufgibt, wenn er nicht ausreichend aufgeladen ist.

Das bedeutet, dass Fitbit-Umsteiger sich eine neue Laderoutine angewöhnen und daran denken müssen, auch tagsüber aufzuladen. Mit dem mitgelieferten magnetischen Schnellladegerät für die Apple Watch und dem USB-C-Kabel lässt sich die Apple Watch am schnellsten aufladen, aber es gibt auch hervorragende Multigeräte-Ladegeräte, die das Laden von iPhone, Airpods und Apple Watch kombinieren.

Die Zens 4-in-1 MagSafe + Watch Wireless Charging Station (bei Amazon) kann alle drei Apple-Geräte gleichzeitig kabellos schnell aufladen, plus ein viertes Gerät über einen kabelgebundenen Anschluss. Eine günstigere Alternative ist die Alogic MagSpeed 3-in-1 Wireless Charging Station (bei Amazon).

Es dauert etwa eine Stunde, um die Apple Watch per Schnellladeverfahren vollständig aufzuladen. Das Aufladen eines Fitbit geht schneller: je nach Modell etwa 1,5 bis 2 Stunden.

Beachten Sie, dass Sie zum Schnellladen einer Apple Watch das magnetische USB-C-Ladekabel für die Apple Watch benötigen und nicht die USB-A-Version.

Ein Aspekt, bei dem die Apple Watch gewinnt: Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem iPhone, die Sie darüber informiert, dass sie 100 % erreicht hat.

Umsteiger-Tipp: Sie müssen die Apple Watch häufiger aufladen als die Fitbit.

Hauttemperatur

Sowohl Fitbit als auch die Apple Watch können die Temperatur auf der Hautoberfläche über Nacht messen und Ihnen auf der Grundlage von Daten von bis zu 30 Tagen eine persönliche Basistemperatur anzeigen. Fitbit benötigt die Daten von drei Nächten, um einen Grundwert zu ermitteln, Apple von fünf Nächten.

Die Fitbit Sense und Fitbit Sense 2 verwenden einen speziellen Sensor, um die nächtlichen Schwankungen der Hauttemperatur zu ermitteln. Die Fitbit Charge 4 und 5, Inspire 2 und 3, Luxe und Versa messen die nächtlichen Schwankungen der Hauttemperatur über vorhandene Sensoren.

Fitbit misst jede Minute, in der Sie schlafen; Apple alle fünf Sekunden.

Die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra messen die Hauttemperatur mithilfe von zwei Temperatursensoren – einem auf der Rückseite in der Nähe Ihrer Haut und einem weiteren unter dem Display.

Beachten Sie, dass Veränderungen der Raumtemperatur, der Bettwäsche, des zirkadianen Rhythmus und des Menstruationszyklus die Messwerte beeinflussen können.

Umsteiger-Tipp: Sowohl die Fitbit- als auch die Apple-Hauttemperaturdiagramme zeigen Schwankungen an, die einen möglichen Beginn von Fieber oder Veränderungen im Menstruationszyklus anzeigen können.

Die Sauerstoffsättigung funktioniert seit Series 6. Halyna Kubiv Ähnlich wie bei EGK muss man 30 Minuten Ruhe bewahren, bis Apple Watch gemessen hat. Apple

Sauerstoffsättigung (SpO2)

Die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) ist der prozentuale Anteil des Blutes, der Sauerstoff enthält, der von der Lunge zum restlichen Körper transportiert wird. Dies ist eine nützliche Kennzahl, um Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu beurteilen.

Siee ist besonders wichtig, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die zu einer Verringerung des Sauerstoffgehalts im Blut führen kann, z.B. an chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Asthma, akutem Atemnotsyndrom (ARDS), Anämie, Lungenentzündung, Lungenkrebs, Herzstillstand und Herzinsuffizienz sowie zur Beurteilung von Personen mit Schlafstörungen wie Schlafapnoe.

Fitbit-Nutzer können dies im Abschnitt Gesundheitsmetriken der mobilen App (unter „Heute“) überprüfen.

Apple Watch-Nutzer finden ihren SpO2-Wert in der Health-App des iPhones unter „Atemwege“.

Umsteiger-Tipp: Die Daten von Fitbit sind etwas leichter zu verstehen, da die App viel schönere Diagramme hat.

Gewicht

Sich mit der Apple Watch zu wiegen, wird nicht funktionieren. Fitbit hingegen bietet eine eigene digitale Waage an, die Fitbit Aria Air, die Ihr Gewicht per Bluetooth an die Fitbit-App übermittelt.

Apple-Watch-Nutzer können ihr Gewicht manuell in der Health-App des iPhones aufzeichnen.

Umsteiger-Tipp: Die Verknüpfung von Fitbit mit der Aria-Waage ist einfacher als die manuelle Aufzeichnung.

Rollstuhlfahrer

Apple ist viel besser für Rollstuhlfahrer geeignet, die die Fitness-Algorithmen und Sensoren zu schätzen wissen, die speziell für die Erfassung ihrer Aktivitäten entwickelt wurden. Wenn die Einstellung „Rollstuhl“ aktiviert ist, erfasst das iPhone Stöße anstelle von Schritten und registriert verschiedene Arten von Stößen, Geschwindigkeit und Gelände. Statt eines Stehziels gibt es ein Rollziel.

Tipp für Umsteiger: Fitbit bietet keine speziellen Funktionen für Rollstuhlfahrer, daher ist dies eine willkommene Abwechslung, wenn Sie bereits ein iPhone besitzen.

Die Meditaions-App hat sogar ein eigenes Zifferblatt. Apple Statt einer Atemübung kann man noch eine Reflektionsübung machen. Apple

Meditation

Das Fitbit-Tool für Meditation (die Relax-App auf dem Gerät) unterstützt Sie dabei, über einen Zeitraum von zwei Minuten – der auf bis zu zehn Minuten eingestellt werden kann – regelmäßig und tief zu atmen.

Die Achtsamkeits-App von Apple auf der Watch bietet zwei einminütige Funktionen, die auf bis zu fünf Minuten eingestellt werden können: „Atmen“ (ähnlich wie geführte Atemübungen von Fitbit) und „Reflektieren“, das Ihnen auf dem Bildschirm einige Kleckse zeigt, auf die Sie sich konzentrieren können, während Sie an eine bestimmte Sache denken.

Umsteiger-Tipp: Sowohl die Fitbit-App „Geführte Atemübungen“ als auch die Apple Watch-App „Achtsamkeit“ sind einfache Möglichkeiten, sich zu beruhigen und die Atmung zu verbessern, wann immer Sie es wünschen. Fitbit-Nutzer werden den Ansatz von Apple sehr ähnlich finden.

Apples Auszeichungen

Auszeichnungen

Fitbit ist ein echter Meister darin, seinen Nutzern lustige Auszeichnungen für das Erreichen verschiedener Meilensteine bei ihren sportlichen Aktivitäten zu verleihen. Man erhält lustige Auszeichnungen, wenn man das Äquivalent der Sahara (4.800 km) zu Fuß zurückgelegt hat oder so hoch wie ein Regenbogen geklettert ist (700 Stockwerke an einem Tag). Je weiter Sie gelaufen sind, desto besser ist das Schuhabzeichen, von Bootsschuhen (5.000 Schritte am Tag) bis hin zu Olympioniken-Sandalen, wenn Sie es geschafft haben, 100.000 Schritte an einem Tag zu laufen.

Sie können Ihre Badge-Sammlung einsehen, indem Sie im Kontobereich der Fitbit-App auf Ihren Namen klicken.

Die Abzeichen der Apple Watch finden Sie, wenn Sie in der Aktivitäts-App der Uhr zweimal nach links wischen. Diese sind eher abstrakt, auf eine seltsame Art und Weise wie ein billiges Sporthemd, und daher schwierig zu verstehen und zu lieben; siehe unseren Beitrag darüber, wie man alle Aktivitätsabzeichen der Apple Watch erhält. Die von Fitbit sind viel motivierender.

Umsteiger-Tipp: Wenn Sie gerne Leistungsabzeichen sammeln, hat Fitbit eine passende Belohnung. Die von Apple sind nur zufällige Farben und Muster, in denen die Zahlen wie ein visuelles Rätsel versteckt sind. Apple sollte hierfür einen besseren Designer einstellen.

Herausforderungen

Eine der Freuden als Fitbit-Nutzer waren die Herausforderungen und Abenteuer des Unternehmens, bei denen man Trophäen gewinnen konnte, indem man entweder gegen sich selbst oder gegen Freunde antrat. Es gab virtuelle Rennen in realen Gegenden, Soloabenteuer und Wettbewerbe wie “Hektik in der Arbeitswoche” und sogar ein lustiges Bingo-Spiel, das aus Fitnesszielen bestand.

Leider – und das ist ein wichtiger Grund, warum viele Fitbit-Nutzer befürchten, dass der Eigentümer Google das Fitbit-Erlebnis ruinieren wird – wurden alle diese Angebote eingestellt oder, wie Fitbit und Google sagen, „verschlankt“.

Das soll dazu dienen, die Fitbit-App mit Google-Technologie „erweitern“ zu können, obwohl es noch keine Anzeichen dafür gibt, dass diese Google-Technologie so viel Spaß machen wird wie das alte Fitbit.

Fitbit-Benutzer können sich glücklicherweise immer noch mit Freunden auf einer Rangliste messen und Abzeichen (siehe vorheriger Abschnitt) für persönliche Leistungen verdienen. Die Fitbit-Rangliste ist ein echter Motivationsfaktor und sein Wegfall wäre in den Augen vieler Fitbit-Nutzer der Todesstoß für Fitbit.

Apple bietet seinen Watch-Nutzern eine monatliche Herausforderung, um einen Anreiz zu schaffen, aktiv und motiviert zu bleiben und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Beispiele für Apple-Watch-Herausforderungen sind das Verbrennen von 20.000 Kalorien in einem Monat, das Absolvieren von 20 Trainingseinheiten und das Schließen der Aktivitätsringe eine bestimmte Anzahl von Malen.

Sie können Ihre Aktivitätsringe auch mit Freunden und Familie teilen, um sie zu motivieren und Freunde zu einem siebentägigen Wettbewerb einladen. Sie verdienen Punkte, indem Sie Ihre Aktivitätsringe füllen. Für jeden Prozentpunkt, den Sie Ihren Ringen jeden Tag hinzufügen, erhalten Sie einen Punkt. Wer am Ende des Wettkampfs die meisten Punkte hat, gewinnt.

Umsteiger-Tipp: Fitbit war einst der klare Marktführer bei Fitness-Wettbewerben für Freunde und Familie, hat aber inzwischen aufgegeben, abgesehen von der tollen Rangliste. Apples Herausforderungsprozess ist nicht offensichtlich und mit ein wenig Mühe, die Sache einfacher und unterhaltsamer zu gestalten, könnte Apple gegen Fitbit einen großen Gewinn einfahren. Viele Fitbit-Nutzer werden nicht wechseln, weil ihre Freunde ebenfalls in die Plattform investiert haben.

Apples Health ist eine Art Gesundheits-Coach für Nutzer und Nutzerinnen. Halyna Kubiv Viele Auswertungen finden sich im Bereich “Herz”. Halyna Kubiv

Fitness- und Gesundheits-Apps

Sowohl Fitbit als auch Apple verfügen über geräteinterne und iPhone-Apps, mit denen Sie verschiedene Aktivitäten oder Gesundheitsdaten verfolgen oder überwachen können.

Gesundheits-Apps auf der Apple Watch: Aktivität, Training, Herzfrequenz, Achtsamkeit, Schlaf, Blutsauerstoff (Series 6 und neuer), EKG (Series 4 und neuer), Zyklusprotokoll.

Gesundheits-Apps auf dem Apple iPhone: Watch, Health, Aktivität.

Apps auf dem Fitbit-Gerät: EKG, EDA-Scan, Bewegung, Entspannung, Heute

Fitbit-Apps auf dem Apple iPhone: Fitbit

Auf dem iPhone bietet Apple eine Watch-App für die Einstellungen und eine Health-App für die Erfassung Ihrer Fitness- und Gesundheitsdaten. Einige Daten sind in der Health-App ziemlich versteckt und nicht leicht zu finden, bis man sich daran gewöhnt hat. Es gibt auch eine Aktivitäts-App auf der Uhr, deren Symbol genauso aussieht wie das der Fitness-App auf dem iPhone, was ein wenig verwirrend ist.

Die Smartphone-App von Fitbit ist viel zugänglicher, wie ein freundlicher persönlicher Trainer oder ein netter Arzt, als Apples fader oder strenger wissenschaftlicher Ansatz.

Die Fitbit-Diagramme sind viel farbenfroher und verständlicher und die Daten werden detaillierter gespeichert als bei Apple.

Umsteiger-Tipp: Wenn Sie Ihre Fitbit-App häufig verwenden, werden Sie von Apples üppiger Health-App enttäuscht sein. Wenn Sie nur Ihren Fitbit-Tracker oder Ihre Smartwatch verwenden, werden Sie sich schnell an die Apple-Activity-App auf der Watch gewöhnen – auch wenn die Daten, die Sie dort finden, wieder etwas einfacher sind.

Die Stoppuhren der Apple Watch sehen komplizierter aus als die von Fitbit. Foundry

Uhren, Timer und Wecker

Wie der Name schon sagt, versteht sich die Apple Watch sowohl als Zeitmesser als auch als intelligenter Computer am Handgelenk.

Für die Apple Watch gibt es fast 60 Zifferblätter und viele davon können mit sogenannten „Komplikationen“ angepasst werden, also den Teilen des Displays, die nicht die Hauptzeit anzeigen.

Fitbit-Nutzer, die auf die Apple Watch umsteigen, sollten mit dem Zifferblatt „Activity Digital“ beginnen, da dieses dem Standard-Fitbit-Zifferblatt am nächsten kommt.

Die verfügbaren Komplikationen sind zahlreich (mindestens 40), aber die wichtigste Kennzahl für Fitbit-Benutzer (Schritte), gehört leider nicht dazu. Zur Einrichtung der Apple Watch, damit Ihre Schrittzahl, Entfernung und andere Fitnessdaten angezeigt werden, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt weiter oben.

Zeitmesser: Fitbit-Benutzer können einen Countdown-Timer und eine Stoppuhr auf der Versa und Sense verwenden. Die Timer auf der Apple Watch verfügen über acht Voreinstellungen und die Möglichkeit, eigene Countdowns hinzuzufügen. Die Apple Watch verfügt über vier verschiedene Arten von Stoppuhren: Analog, Digital, Graph und Hybrid.

Alarme: Das Einstellen eines Weckers erfolgt auf der Apple Watch fast genauso wie auf der Fitbit. Darüber hinaus können Sie auch Siri verwenden, um einen Wecker auf der Watch zu stellen.

Umsteiger-Tipp: Auf der Apple Watch gibt es mehr und schönere Timer, aber die Wecker sind sich sehr ähnlich.

Benachrichtigungen

Alle modernen Fitbits können so eingerichtet werden, dass sie Benachrichtigungen von Telefon- und Messenger-Apps empfangen, wenn sich Ihr Smartphone in der Nähe befindet. Mit der Versa 3 und 4 bzw. der Sense 1 und 2 können Fitbit-Nutzer sogar Anrufe am Handgelenk annehmen und zwischen Schnellantworten für Android-Geräte wählen.

Mit einer WLAN- oder Mobilfunkverbindung kann die Apple Watch Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie Nachrichten senden und empfangen, auch wenn das iPhone nicht in der Nähe ist.

Nachrichten sind auf Apple Watches dank ihres größeren Bildschirms deutlich besser lesbar und der Service war zuverlässiger als bei Fitbit, wo es vorkommt, dass Benachrichtigungen ohne ersichtlichen Grund nicht angezeigt werden.

Umsteiger-Tipp: Während die Fitbit-Benachrichtigungen praktisch sind, wenn auch manchmal etwas unregelmäßig, sind die Benachrichtigungen auf der Apple Watch ein deutlicher Fortschritt.

Sprachassistenten

Bevor unzählige Apps entfernt wurden, hatten die Smartwatches von Fitbit Zugriff auf Amazon Alexa und Google Assistant – beides ist auf der Apple Watch nicht verfügbar, die natürlich ihren eigenen Sprachassistenten Siri bevorzugt. Die Fitbit Versa 4 und Sense 2 behalten Alexa bei, aber seinen eigenen Sprachassistenten behält Google für seine Pixel Watch vor.

Umsteiger-Tipp: Wenn Siri Ihr Favorit auf dem iPhone ist, dann wird der Wechsel zur Apple Watch eine willkommene Vereinfachung der Sprachassistenten sein.

Mehr Apps auf der Apple Watch, wenn auch etwas fummelig zu finden Henry Burrell / Foundry

Smarte Apps

Da Google seine eigene Pixel Watch, die nur mit Android kompatibel ist, Fitbit-Nutzern aufdrängt, hat das Unternehmen die Nutzung von Apps von Drittanbietern auf seinen Smartwatches aufgegeben, weshalb sie das Prädikat „smart“ abgesehen von den Fitness- und Gesundheitsfunktionen nicht mehr verdienen.

Google möchte, dass die Pixel Watch die Android-Antwort auf den iPhone-Begleiter Apple Watch ist.

Apps auf Fitbit-Geräten: Die Sense 2 hat die meisten Apps, darunter Wecker, Amazon Alexa, EKG, EDA-Scan, Training, Fitbit Pay, Relax, Einstellungen, Timer, Heute und Wetter.

Apps auf der Apple Watch: Aktivität, Alarme, App Store, Hörbücher, Blutsauerstoff, Rechner, Kalender, Kamerafernbedienung, Kompass, Kontakte, Cycle Tracking, EKG, Geräte finden, Gegenstände finden, Personen finden, Herzfrequenz, Home, Mail, Karten, Medikamente, Memoji, Nachrichten, Achtsamkeit, Musik, Nachrichten, Geräusche, Aktuelle Wiedergabe, Telefon, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Fernbedienung, Einstellungen, Kurzbefehle, Schlaf, Aktien, Stoppuhr, Timer, Tipps, Sprachmemos, Walkie-Talkie, Wallet, Wetter, Training und Weltzeituhr.

Und das sind nur die in die Apple Watch integrierten Apps. Sie können viele weitere Apps von Drittanbietern hinzufügen, etwa Facebook Messenger, Citymapper und – mein praktischer und nützlicher Favorit – ÖPNV-Navigator.

Es ist möglich, E-Mails auf der Watch zu lesen, auch wenn das selbst auf dem 49-mm-Ultra-Bildschirm etwas mühsam ist.

Eine Wegbeschreibung (zu Fuß, mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad) könnte eine Fitbit-Uhr niemals leisten. Auf einem iPhone ist es zwar einfacher, aber auf der Watch ist es immerhin möglich, wenn auch etwas fummelig.

Umsteiger-Tipp: Fitbit-Nutzer werden vom Umfang der auf der Apple Watch verfügbaren Drittanbieter-Apps im Vergleich zu den neuen, „schlanken“ Fitbit-Smartwatches überwältigt sein. Aber die wichtigsten integrierten Apps der Watch sind die nützlichsten und viele andere verbinden sich hauptsächlich mit dem iPhone und zeigen die Daten am Handgelenk an. Fairerweise muss man sagen, dass Fitbit nie wirklich viele Apps fürs Handgelenk hatte, aber die ohnehin schon kurze Liste wird nicht größer.

Musik auf der Apple Watch

Die Musiksteuerung wurde von der Versa 4 und der Sense 2 entfernt, in der Versa 3 und der Sense 1 ist diese praktische Funktion jedoch geblieben. Ein Doppelklick auf die Seitentaste führt zu einer Verknüpfung mit der Musiksteuerung, die mit Apple Music, Spotify, Audible und anderen Audio-Apps auf dem Telefon funktioniert. Das bedeutet, dass man Lieder wechseln kann, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen.

Diese Funktion ist bei den neuesten Fitbits nicht mehr vorhanden. Wenn Sie also eine praktische Funktion suchen, bei der Sie das iPhone nicht aus der Tasche nehmen müssen, ist die Musik-App der Apple Watch genau das Richtige für Sie.

Ich fand die Musik-App der Watch allerdings verwirrend. „Aktuelle Wiedergabe“ scheint auf einen Song eingestellt zu sein, den ich vielleicht vor ein paar Wochen angehört habe. Aber man kann Alben und Wiedergabelisten aktivieren, die auf die Uhr heruntergeladen wurden oder aus der Liste auf Ihrem iPhone auswählen.

Spotify-Premium-Nutzer können Musik, Podcasts und Hörbücher von der Apple Watch streamen und auch herunterladen, um sie offline ohne Internetverbindung abzuspielen. Kunden des kostenlosen Dienstes Spotify können die Watch nutzen, um Spotify auf anderen Geräten zu steuern.

Umsteiger-Tipp: Vergessen Sie die Musiksteuerung auf den älteren Fitbits, die Apple Watch hat die Oberhand bei Musik, Podcasts und Hörbüchern.

1. Apple Watch SE – Von Fitbit Versa umsteigen Pro Die günstigste Apple Watch

Die meisten Watch-Funktionen Kontra Bildschirm kleiner als bei Apple Watch 8

Kein EKG oder Sauerstoffmessung

Kein Always-On-Display Preis beim Test: $249 (GPS only) Aktuell bester Preis: 2. Apple Watch Series 8 – Alternative zu Fitbit Sense Pro Größerer Bildschirm

EKG und Sauerstoffmessung

Always-On-Display Kontra Teurer im Vergleich zu Fitbit und Watch SE Preis beim Test: $399 (GPS only) Aktuell bester Preis: Lesen Sie unseren Lesen Sie unseren Test: Apple Watch Series 8 3. Apple Watch Ultra – für Profi-Sportler Pro Größte Apple Watch

Robustes Design

Einstellbarer Action Button

Besserer Akku als bei SE und Series 8 Kontra Teuer

Sperrig Preis beim Test: $799 Aktuell bester Preis: Lesen Sie unseren Lesen Sie unseren Test: Apple Watch Ultra

Fazit

Es sieht so aus, als würde der Eigentümer Google die Smartwatches der Marke Fitbit zugunsten seiner eigenen Pixel Watch aufgeben, welche die Gesundheits- und Fitnessfunktionen von Fitbit aufgenommen hat.

Google möchte auf dem Smartwatch-Markt mit Apple konkurrieren und das kann nicht an zwei Fronten geschehen.

Leider bleiben iPhone-Besitzer, die Fitbit nutzen, von den Verbesserungen ausgeschlossen, da die Pixel Watch nur für Android erhältlich ist.

Es gibt viele Aktivitäts-Tracker auf dem Markt, aber Fitbits eigene Tracker sind weit überlegen. Wenn Sie also bei Fitbit bleiben wollen, dann ist vielleicht eine Inspire, Luxe oder Charge Ihre beste Wahl.

Wenn iPhone-Nutzer jedoch Smartwatch-Funktionen wünschen, sollten sie die Apple Watch den immer schlechter werdenden Fitbit-Uhren der Versa- oder Sense-Serie vorziehen.

Wie Apple mehr Fitbit-Nutzer für sich gewinnen könnte

Was mich davon abgehalten hat, von Fitbit zur Apple Watch zu wechseln, ist die schwache Akkulaufzeit der Watch. Die Behebung dieses Problems käme allen Watch-Nutzern zugute, also sollte Apple aufhören, schnelles Aufladen anzupreisen und anfangen, seine Geräte länger durchhalten zu lassen.

Während der Wechsel der Motivation von Schritten zu Apples roten, grünen und blauen Aktivitätsringen einem Wechsel des persönlichen Trainers gleichkommt, ist die Gewöhnung an all die zusätzlichen Funktionen der Apple Watch wie ein Wechsel in ein ganz neues Fitnessstudio – viele der Geräte sind noch da, aber einige funktionieren auf andere Weise und es gibt auch einige aufregende neue Geräte zum Ausprobieren.

Apple könnte schnell viele Fitbit-Nutzer für sich gewinnen, indem es seine Aktivitätsringe so anpasst, dass sie die guten alten Schritte enthalten oder sie zumindest zu einer zentralen Komplikation der Apple Watch macht.

Wenn Apple die Einladung von Freunden und Familienmitgliedern einfacher gestalten, den Leistungsabzeichen mehr Persönlichkeit verleihen und einige lustige Herausforderungen schaffen könnte, würde Fitbit-Nutzern der Umstieg auf die Apple Watch sehr viel leichter fallen.

Das sind keine komplexen oder schwierigen Dinge. Vielleicht weiß Apple einfach nicht, wie viele neue Watch-Nutzer nur darauf warten, von Fitbit umzusteigen.