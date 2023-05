Final Cut Pro fürs iPad zeigt mögliche Pro-Kamera-App für iOS 17

Gestern Abend hat Apple die iPad-Versionen für seine Profi-Software Final Cut Pro und Logic Pro vorgestellt. Auf einer Extra-Webseite für Final Cut Pro haben die Kollegen von 9to5mac eine interessante Besonderheit bemerkt: Für das mobile Final Cut Pro hat Apple einen speziellen Kamera-Modus entwickelt, der Aufnahmen direkt in der App steuert und speichert. Eine logische Entwicklung für Geräte, die eine oder mehrere (gute) Kameras haben.

Der neue Kamera-Modus kann demnach Hinweise auf die Pro-Kamera-App für iOS und iPadOS geben, denn anders als die herkömmliche Kamera-App auf dem iPhone lässt der Kamera-Modus in Final Cut Pro den Weißabgleich recht genau entsprechend der Umgebung einstellen. Neben den bekannten automatischen und fixierten Einstellungen gibt es noch Optionen für Tageslicht, Schatten, bewölkten Himmel, eine herkömmliche Glühbirne, Fluoreszenz-Leuchte und Blitz. Diese Optionen sind zudem mit genauen Temperaturwerten in Kelvin versehen. Neben dem manuellen Weißabgleich soll es ebenfalls eine manuelle Steuerung für Belichtung und Fokus geben, diese erscheint jedoch nicht im Screenshot.

Funktionen wie für DSLR

Eine Rasterdarstellung kann man auch nach Wunsch in der herkömmlichen Kamera-App einschalten, der neue Kamera-Modus in Final Cut Pro bringt noch eine Kontrolle für Überbelichtung, wie bei Spiegelreflexkameras üblich. Auch die Lautstärke der internen und externen Mikrofone kann man per einer Anzeige überwachen.

ProRes-Dateien können iOS-Geräte seit dem iPhone 13 Pro aufnehmen. Bei der Vorstellung der neuen iPads Pro mit M2-Chips hat Apple die gleiche Funktion für seine Tablets versprochen, jedoch ging das mit der mitgelieferten Standard-Kamera-App damals nicht. Nun ist diese Lücke geschlossen, das iPad Pro 11 der vierten Generation und 12,9 der sechsten Generation aus dem Jahr 2022 können über Final Cut Pro solche Videos aufnehmen. Lustigerweise hat Apple auch die Landing-Page für seine iPads Pro mit der neuen App aktualisiert. In der Version der Webseite vom März 2023 hat Apple noch an der Stelle DaVinci Resolve fürs iPad beworben.

Fazit

Der neue Kamera-Modus des Final Cut Pro liefert willkommene Neuerungen für Profi-Fotografen und -Filmer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass gleiche oder ähnliche Optionen auch in die Standard-Kamera-App aufgenommen werden können. Der Leaker “Analyst941” hat bereits im April angedeutet, dass Apple an einer neuen Kamera-App arbeite.

