Test: Mit Paperlike fühlt sich das iPad wie Papier an

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Fühlt sich an wie Papier

Nicht auf dem Bildschirm sichtbar Kontra Schwierig, alle Luftblasen herauszubekommen

Hoher Preis Fazit Paperlike ist im Großen und Ganzen ein Produkt, das hält, was es verspricht: Es sorgt dafür, dass sich der Bildschirm Ihres iPads wie Papier anfühlt, wenn Sie mit dem Apple Pencil darauf schreiben oder zeichnen. Allerdings ist es ziemlich schwierig, alle Luftblasen loszuwerden, die beim Auftragen der Kunststofffolie auf dem Bildsdschirm entstehen.



Paperlike ist eine Folie, die man auf den Bildschirm des iPad klebt, ähnlich den selbstklebenden Schutzfolien für das iPhone. Ob Paperlike den Bildschirm schützt, bleibt abzuwarten, aber es ist ein ziemlich cleveres Zubehör.

Im Lieferumfang ist alles enthalten, was man braucht: das „Papier“ selbst, ein Bildschirmreinigungstuch, ein Staubfänger und verschiedene Aufkleber für die Installation.

Man beginnt mit dem Scannen eines QR-Codes, der einen direkt zum Installationsvideo führt, das eigentlich recht unterhaltsam ist. Die einzelnen Schritte dauern insgesamt fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie gründlich man sein möchte. Am schwierigsten ist es, alle Luftblasen unter der Papierfolie herauszubekommen. Selbst nach ausgiebigem Reiben waren noch einige übrig. Im Video wird empfohlen, eine Kreditkarte zu verwenden, aber ich würde etwas Härteres als das empfehlen.

Sobald es angebracht ist und der Bildschirm leuchtet, sind die Blasen nicht mehr zu sehen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich sie gespürt habe, aber jemand, der wirklich zeichnen kann, wird sie wahrscheinlich bemerken.

Die Folie ist überhaupt nicht mehr sichtbar, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist – aber man kann sie fühlen. Zwar wischt man immer noch mit dem Finger auf dem Bildschirm hin und her, aber der einst glatte Monitor fühlt sich jetzt rauer an.

Wie fühlt es sich also an, auf Paperlike zu schreiben? Nun, ähnlich wie beim Schreiben auf Papier – es funktioniert erstaunlich gut! Ich kann mir gut vorstellen, dass dies denjenigen gefällt, die sehr viele Notizen mit dem Apple Pencil machen oder sogar noch mehr für diejenigen, die gerne zeichnen (und können!).

Paperlike ist für alle Modelle und Größen des iPad erhältlich: iPad, iPad Mini, iPad Air und iPad Pro. In jedem Paket ist ein Doppelset mit allem, was man braucht, enthalten. Der Preis von etwa 30 bis 40 Euro ist jedoch für eine Bildschirm-Schutzfolie recht hoch.

Aber alles in allem ist Paperlike ein Produkt, das genau das tut, was es verspricht: Es verwandelt den Bildschirm Ihres iPads in Papier.

Dieser Artikel ist zuerst bei Macworld.se erschienen und wurde aus dem Schwedischen übersetzt.