Apple enttarnt den Twitter-Leaker Analyst941 – raffinierte Falle

Ein typisches Beispiel: Apple hat @analyst941 auffliegen lassen, der in letzter Zeit viele Leaks über iOS 17 und andere kommende Apple-Produkte veröffentlicht hat. Der Leaker hat seinen Twitter-Account gelöscht und eine Abschiedsnachricht hinterlassen, in der er erklärt, was in den MacRumors-Foren passiert ist, wo er unter dem Namen “anonymous-A-S.” auftritt.

Apple legt die Quelle mit raffinierter Falle trocken

In der Nachricht beschreibt der Informant, wie Apple ihm auf die Schliche gekommen ist. Im Laufe der Zeit gab Apple verschiedenen Mitarbeitern, die verdächtigt wurden, die Quelle der undichten Stellen zu sein, eine Reihe von falschen Informationen über kommende Produkte. Es sieht so aus, als hätte die Schwester von @analyst941, eine Apple-Mitarbeiterin, bestimmte angebliche Veröffentlichungstermine für Final Cut Pro und Logic auf dem iPad erhalten. Die Kombination der Veröffentlichungsdaten, die sie gepostet haben – Final Cut Pro kommt 2024 und Logic 2025 – war einzigartig für seine Schwester, und die Quelle der Lecks wurde so identifiziert. In unserem Bericht zur Veröffentlichung der Profisoftware für das iPad hatten wir auf die falsche Einschätzung des Leakers hingewiesen, die Falle, die Apple hier erfolgreich gestellt hatte, aber nicht als solche identifizieren können.

Anonymous-A-S hinterließ diese Abschiedsnachricht, in der er die Situation in den MacRumors-Foren erklärt.

Seien Sie vorsichtig, was Sie glauben

Apple ist ein bekanntermaßen geheimnisvolles Unternehmen, das alles unternimmt, um seine anstehenden Projekte vor der Außenwelt zu schützen. Dazu gehören nicht nur ernsthafte Sicherheits- und rechtliche Maßnahmen für seine Mitarbeiter und Zulieferer, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch Operationen zur “Vergiftung des Brunnens” mit falschen Informationen, strategisch platzierte “undichte Stellen”, um die Reaktion der Fans abzuschätzen, und Situationen wie diese, in der eindeutig falsche Informationen an mutmaßliche Informanten innerhalb des Unternehmens weitergegeben werden, um sie zu identifizieren. Eine der frühen Apple-Gerüchteseiten, Think Secret, musste bekanntlich schließen und wurde verklagt, nachdem sie ein manipuliertes Leck über eine Firewire-Audiobox veröffentlicht hatte.

Wann immer Sie also ein Apple-Gerücht lesen – hier oder anderswo -, sollten Sie die Quelle und ihre Erfolgsbilanz sorgfältig prüfen. In diesem Fall hat sich @analyst941 zunächst einen Namen gemacht, indem er vor der Vorstellung des iPhone 14 Pro im letzten Jahr korrekte Informationen über die Dynamic Island durchsickern ließ.

In diesem Jahr hat er eine Reihe von Details über iOS 17 veröffentlicht, von denen viele ihren Weg in unsere Berichterstattung gefunden haben, zuletzt die Nachricht über Apple-Maps-Routen im Sperrbildschirm. Die Enttarnung des Leakers bestätigt immerhin, dass es eine echte Insider-Quelle gegeben hat und stellt sie gleichzeitig infrage, denn einige der Informationen könnten absichtlich falsch sein, als Teil der verdeckten Operation von Apple. Hinzu kommt: Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, ob diese Geschichte über Analyst941 und sein Verschwinden wirklich wahr ist.

Wir haben es schon einmal gesagt und wir werden es wieder sagen: Es ist am besten, davon auszugehen, dass es tatsächlich wahr ist, bis Apple es offiziell bekannt gibt. Wir haben schon zu viele scheinbar verlässliche Gerüchte gesehen, die sich als falsch herausstellten oder einfach nie eintrafen. Typisch zuverlässigen Quellen zufolge sollte das 15-Zoll-Macbook Air ursprünglich auf einer Veranstaltung im März vorgestellt werden (die es nicht gab), dann im April (der auch ohne Event verstrich), und jetzt soll es auf der WWDC im Juni angekündigt und ausgeliefert werden.

Diese Gerüchte stammten aus oft zutreffenden Quellen, aber sie haben sich trotzdem nicht bewahrheitet, entweder weil sie falsche Informationen enthielten oder weil sich die Pläne von Apple verschoben haben. Letztendlich führt das nur zu Enttäuschung.

