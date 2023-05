Akkulaufzeit der Apple Watch verlängern – diese Tipps helfen

Apple ist mit der Apple Watch Ultra einen der größten Schwachpunkte der Apple Watch angegangen – ihre Akkulaufzeiten. Wer von Fitbit und Co. umsteigt, muss sich trotzdem auf deutlich öftere Ladepausen einstellen als davor.

Aber auch ohne Ultra-Zusatz kann man eine neuere Apple Watch fast ohne Unterbrechungen nutzen – mit der Schnellladefunktion (ab Series 7, in der Praxis funktioniert das sogar mit Series 6) reichen 20 bis 30 Minuten morgens und abends, damit die Uhr Saft für den ganzen Tag hat. Doch manchmal ist man raus aus der Routine und muss die Ladeproblematik anders lösen. So überlebt Ihre Apple Watch bis zur nächsten Steckdose oder Powerbank.

Dunkles Zifferblatt wählen

Die Apple Watch hat von Anfang an ein OLED-Display, was bedeutet, dass jedes schwarze Pixel Energie spart. Wenn Sie darauf angewiesen sind, die Ladung so lange wie möglich zu erhalten, wählen Sie aus der Zifferblatt-Galerie einen dunklen Bildschirm. California in seinen dunklen Varianten, Chronograph, Farbe (mit dunklem Hintergrund), Meridian, Modular kompakt, Mond, Schlicht, Utility, Zahlen sind gute Optionen mit viel schwarzer Fläche.

Eine gute Strategie ist zudem, sich in einer ruhigen Minute ein spezielles Zifferblatt zu konfigurieren. So können Sie im Notfall schnell die Darstellung ändern, die gewünschten Komplikationen parat haben und nicht unnötig in Einstellungen herumprobieren, was auch etwas an Energie benötigt.

Je dunkler das Zifferblatt, desto besser für den Akku. Den Rozhnovsky / shutterstock.com

Always-On abschalten

Auch die Always-On-Funktion seit Series 5 benötigt zusätzliche Energie, da der Bildschirm immer beleuchtet bleibt. Wollen Sie Akku sparen, schalten Sie diese ab:

Finden Sie auf Ihrer Apple Watch die Einstellungen-App Wechseln Sie dort zum Reiter “Anzeige und Helligkeit” Ziemlich weit oben findet sich die Option “Immer eingeschaltet” Wechseln Sie in den Reiter und schalten Sie die Funktion ab

Display richtig einstellen

In dem gleichen Reiter “Anzeige und Helligkeit” finden sich noch weitere Optionen, die Sie Akku sparen lassen, ohne viel Komfort einbüßen zu müssen. Sie können beispielsweise bei Helligkeit ausprobieren, welche Helligkeitsstufe für Sie zum Lesen komfortabel ist und den Regler dort etwas nach links verschieben. Ganz unten findet sich die Einstellung “Aktivitätsdauer”, wir empfehlen dort, den Haken bei 15 Sekunden Dauer zu setzen. Die Einstellung steuert, wie lange nach dem Tippen auf dem Display die Anzeige dargestellt wird, in den meisten Fällen reichen 15 Sekunden vollkommen aus, bei 70 Sekunden werden Sie unnötig Energie verschwenden.

Helligkeitseinstellungen der Apple Watch helfen bei Akku sparen. Halyna Kubiv

Nicht in LTE-Modus wechseln

Wenn es sich vermeiden lässt, nutzen Sie Ihre Apple Watch in der Nähe des gekoppelten iPhones. Wenn man die Apples Angaben zu den Batterielaufzeiten aufmerksam liest, merkt man, dass die LTE-Nutzung recht energiehungrig ist: Man kann bis zu sieben Stunden Outdoor-Training mit GPS aufzeichnen, mit der eingeschalteten LTE-Verbindung verringert sich diese Spanne auf sechs Stunden.

Bei den normalen Akkulaufzeittests schaltet Apple die LTE-Variante der Watch für vier Stunden in den LTE-Modus und für 14 Stunden in den normalen Bluetooth-Modus und kommt damit auf die versprochenen 18 Stunden Akkulaufzeit. Man kann vermuten, dass deaktivierte LTE-Verbindung mehrere Minuten an Akku sparen kann.

Stromsparmodus des watchOS verwenden

Bis zu watchOS 8 hatte eine Apple Watch eine Sicherung gegen niedrigen Akku namens Gangreserve bei 10 Prozent Ladung eingeschaltet. Die Apple Watch verwandelte sich dabei in eine Casio-Uhr mit einer einfachen Zeitanzeige. Seit Herbst 2022 gibt es einen waschechten Stromsparmodus wie beim iPhone. Die Apple Watch verzichtet dabei auf ein Always-On-Display, Warnungen zum unregelmäßigen Herzrhythmus oder zu den zu hohen oder zu niedrigen Herzfrequenzen, automatische Erkennung der Trainingsarten wird ebenfalls abbestellt. Dazu misst die Apple Watch keine Herzfrequenz und keine Blutsauerstoffsättigung im Hintergrund.

Den Stromsparmodus kann man direkt auf der Apple Watch einschalten, indem man das Kontrollzentrum aufruft (Wischgeste vom unteren Rand der Watch in die Mitte). Dort tippt man auf eine Zahl mit Prozent dahinter, diese bedeutet die aktuelle Akkuladung. Im erscheinenden Fenster gibt es einen Regler “Stromsparmodus”, diesen gilt es zu aktivieren. In den neueren watchOS-Versionen bietet die Apple Watch an, den Stromsparmodus für eine bestimmte Zeit zu aktiveren – ein Tag, zwei oder drei Tage stehen zur Auswahl.

