Macwelt am Morgen: 15.5.23 – aus der Kälte gekommen

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Da sind wir wieder, nach einem langen Wochenende. Der Unplug-Day hat in unserer global tätigen Firma mittlerweile Tradition, zwei bis viermal im Jahr stöpseln wir am Freitag alles aus. Einige Kollegen nahmen das digitale Detox so genau, dass sie Computerspiele nur auf batteriebetriebenen Konsolen oder Smartphones spielten und auch die Stromgitarre nicht einstöpselten, sondern lieber unplugged spielen. Nicht so schön wie eins Eric Clapton bei MTV, aber mit Genuss.

Genuss war es auch, was wir uns am Samstag in einer kurzen Regenpause gönnten, einen herrlich saftigen Apfelkuchen. Schließlich ist jedes Jahr der National Apple Pie Day und auch wenn dieser höchst inoffizielle Feiertag auf die USA begrenzt ist, haben wir in dessen Sinne gehandelt.

Ein gedeckter Apfelkuchen in der Pastetenform ist etwas anderes als ein Apfelstrudel, aber egal, auf den Apple kommt es an. Warum gerade im Mai, Apfelernte ist ja eher im September? Darüber schweigen sich die Quellen aus, wir können aber einen Zusammenhang mit der Haltbarkeit der wichtigsten Zutat konstruieren. Im Herbst geerntet, über den Winter und das Frühjahr kühl gelagert, drohten wohl vor Erfindung der Kühlhallen und der Agrarindustrie die Äpfel ab Mai allmählich faul zu werden. Also kamen sie verarbeitet in den Kuchen.

Aber das ist eine unbeweisbare, steile These. Sicher hingegen ist, dass erste Rezepte zu Apfelkuchen in England schon im 14ten Jahrhundert bekannt waren, der Apple Pie aber nun als uramerikanisches Rezept gilt.

Eine andere „Tradition“, für die es weder einen vernünftigen Grund noch eine plausible Erklärung gibt, endet heute mit der „kalten Sophie“ wieder. Die sogenannten Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai sind in keiner Weise statistisch mit Frosthäufigkeit korreliert. Woher der Aberglaube stammt, das kann man nur spekulieren. Im Jahr 1582 griff bekanntlich die gregorianische Kalenderreform, die Tage von Mamertus bis Sophia lagen davor wettertechnisch elf Tage später im Jahr.

Ende des 16. Jahrhunderts war es in der „kleinen Eiszeit“ im Mitteleuropa merklich kühler, kann sein, dass in manchen Regionen diese elf Tage Unterschied spürbar waren und daher die Legende mit den Eisheiligen aufkam. Nur muss man im 21sten Jahrhundert einen solchen Unfug nicht mehr glauben.

Also huldigen wir am Samstag dem Eisheiligen Servatius nur, indem wir dem heißen Apfelkuchen eine kalte Kugel Vanilleeis dazugaben. Mal sehen, welche heißen und gleichzeitig coolen Sachen wir von Apple Anfang Juni sehen werden.