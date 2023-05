iPhone-Akku tauschen lassen – das kostet der Service

Ob Sie einen neuen Akku in Ihrem iPhone benötigen oder nicht, zeigt am deutlichsten die Anzeige „Maximale Kapazität“ in den Einstellungen Ihres iPhones. Dorthin gelangen Sie, wenn Sie die Einstellungen öffnen und auf den Reiter „Batterie“ tippen. Dort wählen Sie die Option „Batteriezustand und Ladevorgang“. Ist die angezeigte Zahl bei „Maximale Kapazität“ niedriger als achtzig Prozent, ist es an der Zeit, sich um einen neuen Akku zu kümmern.

iPhone – Maximale Kapazität des Akkus Halyna Kubiv

iPhone-Akku bei Apple tauschen lassen

Apple hat in den vergangenen Jahren den Dienstleistungsmarkt in Deutschland konsolidiert: Der Hersteller bietet Original-Ersatzteile und -Werkzeuge an, als Folge haben sich die Preise für den Akkutausch bei den meisten Anbietern angeglichen. Bei Apple direkt kostet ein neuer Ersatzakku zusammen mit dem Einbau je nach dem Modell 79 bis 99 Euro. Als Faustregel gilt hier: Bei den Touch-ID-Modellen verlangt Apple 79 Euro, bei den Face-ID-Modellen 99 Euro. Beim iPhone 14 und allen seinen Varianten kostet der Austausch dann 119 Euro.

Alle iPhone-Deals bei Amazon

iPhone-Modell Kosten für den Akkutausch iPhone SE (1. Generation) 79 Euro iPhone SE (2. Generation) 79 Euro iPhone SE (3. Generation) 79 Euro iPhone 7 79 Euro iPhone 7 Plus 79 Euro iPhone 8 79 Euro iPhone 8 Plus 79 Euro iPhone X 99 Euro iPhone XR 99 Euro iPhone XS 99 Euro iPhone XS Max 99 Euro iPhone 11 99 Euro iPhone 11 Pro 99 Euro iPhone 11 Pro Max 99 Euro iPhone 12 Mini 99 Euro iPhone 12 99 Euro iPhone 12 Pro 99 Euro iPhone 12 Pro Max 99 Euro iPhone 13 Mini 99 Euro iPhone 13 99 Euro iPhone 13 Pro 99 Euro iPhone 13 Pro Max 99 Euro iPhone 14 119 Euro iPhone 14 Plus 119 Euro iPhone 14 Pro 119 Euro iPhone 14 Pro Max 119 Euro

So funktioniert der Akkutausch bei Apple

Wohnen Sie in einer Stadt mit Apple Store, geht es am schnellsten, wenn Sie dort einen Termin ausmachen und das iPhone vorbeibringen. Einen Termin mit dem Techniker können Sie sich auf dieser Support-Seite geben lassen. Erfahrungsgemäß können Sie Ihr Gerät am nächsten Tag oder spätestens am Tag darauf abholen.

Wenn Sie das Gerät einsenden, müssen Sie noch die Zustellzeiten dazu rechnen. Apple verlangt, dass das Gerät davor entweder in der iCloud oder auf dem Rechner gesichert wird, denn der Hersteller übernimmt für die Datenintegrität keine Verantwortung. Am besten kümmern Sie sich am Tag davor um ein Backup. Der Techniker vor Ort wird noch eine umfassende Diagnose durchführen. Werden weitere Probleme außer dem schwachen Akku festgestellt, wird Ihnen der Mitarbeiter vorschlagen, diese zu beheben. Dabei werden zusätzliche Kosten fällig.

Akkutausch bei dem Drittanbieter

Auch Gravis, Media Markt und Saturn bieten einen Akkuaustausch fürs iPhone an. Haben Sie keinen Apple Store in der Nähe, können Sie beispielsweise die Service-Stelle bei einem der Elektronik-Händler aufsuchen.

Bei Gravis sind die Preise für den Akkuaustausch identisch mit denen von Apple, der Anbieter unterstützt jedoch noch das iPhone 6S. Wollen Sie also bei diesem Modell eine neue Batterie, sollen Sie sich lieber an Gravis wenden.

Bei Media Markt sind die Preise ebenfalls identisch mit denen von Apple: Ein neuer Akku fürs iPhone 14 kostet 119 Euro, für die restlichen Face-ID-Modelle – 99 Euro und für die iPhones mit der Touch-ID – 79 Euro. Allerdings bietet der Händler einen sogenannten Sofort-Service: Sie können Ihr iPhone im Geschäft vor Ort vorbeibringen und noch am selben Tag das Gerät mit dem neuen Akku abholen. Das ist besonders praktisch, wenn man kein Ersatz-Gerät hat und auf das Smartphone angewiesen ist. Auch hier gilt es, das iPhone vor der Reparatur zu sichern.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Dunkellila