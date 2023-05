F-Secure Total für Mac: Antivirus-Programm im Test

Auf den ersten Blick Unsere Wertung Pro Enthält Virenschutz, sicheres Surfen, ID-Überwachung, VPN und einen Passwort-Tresor in einem Paket

Effektives und flexibles VPN Kontra Standardfunktionen wie ein schneller Virenscan und ein zeitgesteuerter Scan fehlen

Bestimmte Optionen sind in der Mac-Version im Unterschied zur Windows-Version nicht verfügbar

Keine Benachrichtigung bei Malware-Infektionen

Keine Möglichkeit, bösartige oder unter Quarantäne gestellte Dateien anzuzeigen

Kostet eine saftige Jahresgebühr Fazit F-Secure Total für Mac enthält mehrere nützliche Funktionen, lässt aber einige wichtige Optionen vermissen, insbesondere beim Virenscan. Für ein Produkt, das 40 Euro pro Jahr für ein Gerät kostet (sogar mit einem Rabatt), wirkt die Mac-Version recht glanzlos, insbesondere im Vergleich zu ihrem Windows-Pendant.



Einige Sicherheitsprodukte, die sowohl eine Windows- als auch eine macOS-Version bieten, scheinen beiden Versionen gleich viel Zeit und Ressourcen zu widmen. Andere wiederum konzentrieren sich auf die Windows-Version und enthalten der Mac-Version bestimmte Funktionen und Optionen vor. Dies ist der Fall bei F-Secure Total für den Mac, das auf den ersten Blick ein vollwertiges Sicherheitsprogramm zu sein scheint, aber nicht ganz mit seinem Windows-Pendant mithalten kann.

Installation

Um F-Secure Total zu verwenden, können Sie entweder eines der kostenpflichtigen Abonnements wählen oder die kostenlose 30-Tage-Testversion ausprobieren. Bei Letzterer werden Sie aufgefordert, ein Konto einzurichten. Für die Testversion ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie erhalten sogar kostenlosen technischen Support, falls Sie diesen benötigen. Auf dem Hauptbildschirm werden Sie gefragt, ob Sie Ihr eigenes Gerät, das Gerät Ihres Kindes oder das Gerät einer anderen Person hinzufügen möchten. Wenn Sie Ihr eigenes Gerät oder das Gerät eines Kindes auswählen, können Sie die macOS-Version der Software herunterladen.

Ein Assistent führt Sie durch die Installation und bringt Sie zum Hauptbildschirm des Programms, wo Sie sich die verschiedenen Sicherheitsfunktionen ansehen können – Viren und Bedrohungen, Password Vault, Privacy VPN, ID Monitoring und Secure Browsing. Die Software versucht auch, Ihnen zu helfen, indem sie spezifische Empfehlungen anbietet, wie z. B. die Einrichtung des Passwort-Tresors und das Einschalten des VPN.

Das Hauptfenster zeigt die Funktionen der Sicherheits-Lösung als Übersicht. IDG

Funktionen

Ihre erste Aufgabe wird wahrscheinlich die Suche nach Malware sein. Wenn Sie auf die Schaltfläche “Scannen” klicken, wird ein vollständiger Scan ausgeführt, der Ihr gesamtes System überprüft. Wenn Sie auf den Link für “Viren & Bedrohungen” klicken, gelangen Sie zu einem weiteren Bildschirm, auf dem Sie nur bestimmte Ordner scannen können. Überraschenderweise gibt es keine Optionen, um einen Schnellscan auszuführen oder gar einen Scan zu planen. (In der Windows-Version können Sie einen Schnellscan durchführen). Hier können Sie auch nach Updates für Virendefinitionen suchen und eine Probe einer infizierten Datei zur Analyse an das Unternehmen senden.

F-Secure bietet Echtzeit-Scans auf Viren und Spyware, um Malware automatisch zu blockieren. Sie können bestimmte Ordner und Dateien vom Echtzeit-Scan ausschließen und den Scanvorgang vorübergehend deaktivieren, wenn er eine Softwareinstallation oder einen anderen Prozess stört.

Mit F-Secure Total für den Mac können Sie einen vollständigen Virenscan durchführen, nicht aber einen Schnellscan oder einen zeitgesteuerten Scan. IDG

Als Ergänzung zu den regulären Virenscans bietet F-Secure eine Option namens DeepGuard, die Anwendungen auf Veränderungen überwacht, die auf eine Malware-Infektion hindeuten. Bei dieser Option sind bereits viele Elemente vorausgewählt, aber Sie können die Namen und Speicherorte anderer zu überwachender Anwendungen hinzufügen.

Als Nächstes können Sie die ID-Überwachung einrichten, um Ihre E-Mail-Adresse auf Datenverletzungen in Ihren Online-Konten zu überprüfen. Sie können bis zu zehn Adressen sowie weitere Elemente hinzufügen, darunter einen Benutzernamen, eine Telefonnummer, eine Sozialversicherungsnummer, eine Bankkontonummer, eine Kreditkartennummer und eine Reisepassnummer.

Das VPN ist ein weiterer Schutz, den Sie wahrscheinlich aktivieren sollten, insbesondere bei der Verwendung ungeschützter Netzwerke. Standardmäßig wählt das VPN einen Standort aus, der die bestmögliche Verbindung bietet. Sie können jedoch zu einem anderen Standort wechseln, darunter mehrere in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Sie können auch Ihr eigenes persönliches Netzwerk als vertrauenswürdiges Netzwerk hinzufügen, um den Zugriff auf lokale Ressourcen wie Drucker und Scanner zu ermöglichen.

Sie können das VPN manuell einschalten oder es so einstellen, dass es immer dann aktiviert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Mac anmelden. Das VPN umfasst auch einen Tracking-Schutz, der verhindert, dass Werbetreibende Ihre Online-Aktivitäten überwachen, sowie einen Kill Switch, der bei einem Verbindungsabbruch schnell den gesamten Internetverkehr unterbricht. Standardmäßig verwendet F-Secure OpenVPN als VPN-Protokoll, was in den meisten Situationen ausreichen sollte. Sie können auch zu OpenVPN (TCP) oder IKEv2 wechseln, die beide im Programm kurz beschrieben werden.

Ein VPN-Dienst ist enthalten, der zahlreiche Länder als Standorte bietet. IDG

Mit der Option für sicheres Surfen können Sie eine Browser-Erweiterung installieren, die schädliche Webseiten blockieren soll. Die Erweiterung unterstützt Safari, Google Chrome, Firefox und Microsoft Edge (über den Chrome Web Store). Wenn Secure Browsing aktiviert ist, versucht die Erweiterung, Phishing-Seiten und andere schädliche Seiten zu blockieren. Sie können sie auch anweisen, Websites zu blockieren, die als nicht vertrauenswürdig gelten oder verbotene Inhalte enthalten. Außerdem können Sie manuell Websites hinzufügen, die Sie nicht blockieren möchten, und eine Beispiel-URL übermitteln, die Sie für bösartig halten.

Schließlich bietet F-Secure einen Passwort-Tresor, der sichere Logins für alle Ihre Konten erstellt und speichert. Zu Beginn werden Sie aufgefordert, Ihr Hauptpasswort zu erstellen. Anstatt dieses Kennwort jedes Mal einzugeben, wenn Sie auf den Tresor zugreifen müssen, können Sie stattdessen Touch ID auf Ihrem MacBook verwenden.

Ein Passwortverwalter ist ebenfalls enthalten. IDG

Um Ihre Kontoanmeldungen hinzuzufügen, importieren Sie eine bestehende Liste aus Chrome, Firefox, Edge, LastPass, Dashlane oder einem anderen Programm oder Sie erstellen manuell eine Anmeldung mit dem erforderlichen Benutzernamen, Kennwort und anderen Details. Eine Autofill-Option gibt später automatisch Ihr Tresor-Passwort auf einer gespeicherten Website ein und bietet Ihnen an, ein von Ihnen erstelltes Passwort zu speichern.

Die erforderliche Erweiterung für den Passwort-Tresor unterstützt offiziell Chrome, Firefox und Edge. Safari wird noch nicht unterstützt, obwohl F-Secure mir sagte, dass dies in Arbeit ist. Der Tresor analysiert auch Ihre gespeicherten Kennwörter, um anzuzeigen, welche davon stark, schwach oder wiederverwendet sind.

Leistung

Der Besuch der EICAR-Testvirus-Website löste eine Meldung aus, dass die Website als schädlich eingestuft wurde. Nachdem ich den Zugriff auf die Website zugelassen hatte, versuchte ich, die Textdateien eicar.com und eicar herunterzuladen. Beide wurden automatisch entfernt, ohne dass ich von F-Secure benachrichtigt wurde. Es gelang mir, die beiden Eicar-Zip-Dateien herunterzuladen und zu entpacken. Beim Entpacken wurden die bösartigen Testdateien aus dem Archiv entfernt.

Ein manueller Scan löschte die beiden Zip-Dateien schließlich. Leider bietet F-Secure keine Möglichkeit, blockierte oder gelöschte bösartige Dateien zu überprüfen, und ich konnte keine Einstellung finden, die Dateien in Quarantäne stellt, anstatt sie zu entfernen.

In einem Test von AV-Test vom Dezember 2022 erhielt F-Secure SAFE für macOS 4,5 von 6 Punkten für den Schutz und 5,5 von 6 Punkten für die Benutzerfreundlichkeit. Die Software gehört damit zu den schwächeren Scannern.

Preis und Verfügbarkeit

F-Secure Total kostet regulär 110 Euro für fünf Geräte, wobei das erste Jahr auf 50 Euro ermäßigt ist. Wenn Sie nur einen Mac schützen möchten, kostet das 80 Euro (bzw. 40 Euro mit Rabatt).

Damit haben Sie vollen Zugriff auf iOS- und Mac-Apps sowie bei Bedarf auch auf Android- und Windows-Apps. Die geräteübergreifende Konfiguration wird über die Webkonten von F-Secure verwaltet.

Je nachdem, wie viele Macs oder andere Geräte geschützt werden müssen, kann F-Secure Total recht teuer werden. Vergessen Sie aber nicht, dass F-Secure Safe verfügbar und günstiger ist, wenn Sie kein VPN oder ID-Schutz benötigen. F-Secure hat kein Problem damit, dass Sie die Geräte anderer Personen schützen, obwohl natürlich alles über Ihr eigenes Konto verwaltet wird.

Alternativen finden Sie in unserer Übersicht über die besten Antiviren-Software für Macs.

Fazit

F-Secure für den Mac scheint über alle Komponenten zu verfügen, die es zu einem effektiven Produkt machen würden. Angesichts der Tatsache, dass bestimmte wichtige Optionen fehlen oder nicht vorhanden sind und das Programm nach dem ersten Jahr recht kostspielig wird, sollte die Mac-Version leistungsfähiger und besser gestaltet sein.

Dieser Test stammt ursprünglich von unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.